El maestro de los efectos especiales Colin Arthur, acudirá a la 12ª edición del Festival del Manga de Las Palmas y Comic-Can Gran Canaria que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en Infecar. El veterano artista británico, que ha trabajado en películas como 2001: una odisea del espacio, o Alien, el octavo pasajero, interviene entre más de una docena de invitados entre los que ambién se encuentra el ilustrador, especialista en cómics de terror, Raúl Cáceres.

Este año se incluye la novedad de celebrarse en cuatro pabellones. De este modo, además de un pabellón manga, un pabellón audiovisual y un pabellón cómic-can, también se utilizará el pabellón de congresos para los concursos. A todo esto hay que unir los puestos de feria medieval y foodtrucks.

Los horarios del festival tendrán el siguiente desarrollo: el viernes 3, de 10.30 a 20.30 horas; el sábado 4, de 10.30 a 21.00 horas; y el domingo 5, de 10.30 a 20.00 horas

Tanto los amantes del cómic japonés, como los de de los superhéroes tendrán su pabellón particular. De este modo, el Festival del Manga de Las Palmas se desarrollará en un gran pabellón de dos plantas, donde habrá una gran oferta de ocio enfocada en el anime, el manga y la cultura japonesa con concursos, torneos, stands, talleres, karaokes y cosplays. Por otro lado, el Festival Comic-Can Gran Canaria estará ubicado en un nuevo pabellón donde los amantes del mundo del comic en general podrán disfrutar de firmas, exposiciones, charlas, proyecciones, etc.

El principal invitado este año es Colin Hart Arthur (Gran Bretaña, 1943), uno de los grandes maestros del séptimo arte en el apartado de los efectos especiales. Entre sus trabajos más destacados se encuentra el haber elaborado las máscaras de los simios de 2001: una odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Discípulo del maquillador Stuart Freeborn (creador de las criaturas de Star Wars) y amigo personal de Ray Harryhaussen, Colin Arthur ha tenido una brillante carrera, trabajando en títulos como La historia interminable, Alien, el octavo pasajero, Conan el bárbaro, El viaje fantástico de Simbad, El resplandor, Furia de titanes, El imperio del sol, Abre los ojos, La grieta (película por la que obtuvo el Goya a los mejores efectos especiales), Hable con ella, La cruz de hierro, La hija de Ryan, Wax o El Valle del Concavenator.

Por otro lado, y entre los ilustradores que acuden este año, destaca la presencia del dibujante Raúl Cáceres, que ha trabajado con los mejores guionistas del género fantástico y de terror del noveno arte como Garth Ennnis, Warren Ellis o Max Brooks en series tan trascendentales para los aficionados como Crossed: psicópata, Captain Swing and the electrical pirates of Cindery Island, La marcha zombie o Code Pru para la editorial americana Avatar Press. Tras comenzar en el cómic erótico con títulos como Cuentos mórbidos, Justine y Juliette y Aguas Calientes, sus últimos trabajos son proyectos del tipo Galería de engendros, un homenaje a los álbumes de cromos monster, y su continuación Colección de abominaciones, además de su extraordinario trabajo en Arn el navegante.

Otro invitado destacable es Joe Bocardo, autor de títulos para la editorial Karras como Phantasmagoria o Sangre Bárbara. O Diego Galindo, que ha trabajado en Red Sonja, Army of Darkness/Xema the warrior princess, Mighty Morphin Power Rangers y Disney Aladdin: four tales of Agrabah, aunque su colaboración que más repercusión mediática ha tenido son las dos miniseries de Stranger Things en las que ha participado. Alberto Hernández, Bea Gutiérrez, Álex C. Santana y David T. Cabrera, son los dibujantes canarios invitados este año que también incluye a la ilustradora de Planeta Comic, Miriam Bonastre, en la que ha publicado junto a Blanca Mira, Laia López y Sara Lozoya la obra El príncipe de la calamidad. También acude el creador de contenido Tantorius Mortalbán.

Los cosplays invitados esta edición son representantes del talento regional como Sarah Garnet, Kitty Moon, Tayri o Daykik.