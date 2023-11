La obra “When the stars stop shining”, compuesta por el tinerfeño Jesús Agomar y estrenada por la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC) en diciembre de 2022, ha sido nominada a los Hollywood Music in Media Awards (HMMA) en la categoría Live Concert for Visual Media.

Jesús Agomar se muestra “gratamente abrumado” por la nominación. “No esperaba para nada la misma. Estoy agradecido tanto por el cariño y los ánimos que estoy recibiendo tanto de mi familia como de la familia que conforma la orquesta y el coro. Estar nominado es un premio para mí, sin duda, así como el tener la oportunidad de que conozcan mi música a través de un evento de tanto prestigio. No puedo más que elogiar el magnífico trabajo que hace el Coro y la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, de la que me enorgullece formar parte y a su director y amigo, David Crespo, por hacer que esta obra brillara”. Hollywood Music in Media Awards La HMMA es la principal organización de premios que honra la música original (canción y partitura) en los medios visuales de todo el mundo. Las nominaciones a los HMMA han sido históricamente representativas de los nominados y ganadores de los Globos de Oro, Óscar, Grammy y Emmy que se celebran meses después. Los ganadores del HMMA consiguieron también el Óscar como Billie Eilish y FINNEAS por NO TIME TO DIE y Hans Zimmer por DUNE, así como Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por SOUL, Hildur Guðnadóttir por JOKER, Ludwig Goransson por BLACK PANTHER, Alexandre Desplat por SHAPE OF WATER, canciones de JUDAS & THE BLACK MESSIAH, LA LA LAND, A STAR IS BORN y más. Los votantes de la HMMA están formados por periodistas especializados, votantes de los Óscar, Grammy, Globos de Oro y Emmy. La gala de los Hollywood Music in Media Awards contará con actuaciones musicales, presentadores populares, homenajes a iconos de la industria musical y premios para compositores y artistas. Jesús Agomar y una delegación de la OCGC se desplazará hasta Los Ángeles para asistir a la ceremonia. La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria rinde homenaje Venezuela, la novena Isla Canarias en Hollywood David Crespo, director de la OCGC se mostró emocionado por la nominación de la obra de Jesús Agomar. “Todavía recuerdo las primeras conversaciones en Las Canteras sobre su obra. En ese momento no podíamos imaginar que llegaría tan lejos” y añadió que se sentía muy orgulloso de que el nombre de Canarias y de la Orquesta Comunitaria vayan a sonar en Los Ángeles junto al de Jesús Agomar, en una de las galas más importantes de Hollywood considerada los “Óscars de las bandas sonoras”. Destacó también la importancia de apoyar y difundir la obra de los compositores canarios, ya que en las Islas “hay mucho talento, e iniciativas como OCGC son indispensable para darla a conocer”. El director de la OCGC agradeció a todos aquellos que han hecho posible que este proyecto haya madurado tan rápido. “En los inicios, cuando la orquesta no llegaba a 30 personas, estuvo el concejal de Telde Juan Martel, que nos cedió un local para ensayar y nos dio acceso a nuestro primer concierto en el municipio. En el terreno institucional hemos recibido un apoyo importante de Teodoro Sosa, consejero de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. También queremos reconocer a las personas que nos ayudan a seguir adelante como José Segura de Philip Morris, José Manuel Garrido de Cajasiete, Sara Mateos de la Fundación Disa, Cecile Rohner de la Fundación Sergio Alonso, Pilar Parejo, de Barceló Hoteles y a los directores y personal del hotel Santa Catalina, a Alfredo Medina, de El Corte Inglés, a Celsa Babón de Babón Plus y a Enrique Rapisarda. Ha sido fundamental el apoyo del ICDC del Gobierno de Canarias, de la Escuela Municipal de Educación Musical del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del Colegio Jaime Balmes y de la Orquesta Universitaria Maestro Valle. También queremos agradecer al personal de la Fundación Teatro Auditorio por su gran disposición, con Tilman Kuttenkeuler al frente, y a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria por su constante colaboración”.