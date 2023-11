"Meteoro", un corto documental dirigido por Víctor Moreno y ganador del premio "La Noche del Corto Español" durante su presentación. ¿Cómo se siente al ver los frutos después de tanto trabajo?

Muy contento. Es un proyecto en el que llevaba tiempo trabajando y que, por diferentes circunstancias, se terminó grabando en Gran Canaria, isla en la que vivo ahora. Lo hemos terminado recientemente y estoy muy contento porque nada más presentarlo ha sido premiado y ha tenido una buena recepción en Valladolid durante y después del pase. Mucha gente joven estaba muy contenta con el corto y terminé muy satisfecho. Y es que, uno siempre termina un trabajo y no sabe qué recibimiento va a tener, lo hace de la manera más bonita posible pero nunca sabe cómo reaccionarán el público o los jurados a tus trabajos.

¿Por qué eligió el boom sónico como temática para el cortometraje?

A mí siempre me han interesado mucho los buscadores de meteoritos. Se trata de gente que va por diferentes zonas de nuestro planeta, especialmente por desiertos, rastreando y buscando restos de meteoritos que hayan podido caer en algún impacto con la atmósfera terrestre. Son pequeñas piedras que muchas veces pasan desapercibidas, pero que en el fondo esconden grandes misterios o respuestas a posibles misterios del universo. Por ejemplo, el origen de la vida en La Tierra. Como siempre me había interesado, empecé a trabajar en varias ideas para seguir a José García, un buscador de meteoritos que está afincado aquí, en Gran Canaria. De hecho, es el director del Museo del Meteorito de Canarias y es un gran divulgador mediante revistas. Barajamos la posibilidad de hacer una expedición al Sáhara, pero no nos dieron permiso. También valoramos la posibilidad de hacer otra expedición en Fuerteventura y Tenerife pero de pronto, casi por arte de magia, sonó ese famoso boom sónico en Gran Canaria y Tenerife a finales de noviembre de 2022. Entonces decidimos que ya que había ocurrido tan cerca, hacer la búsqueda aquí en Gran Canaria. José inmediatamente se puso en marcha.

¿Cómo fue el proceso de creación del cortometraje documental?

Hicimos una búsqueda real de restos de meteorito por Tamadaba. Pensábamos que podría tratarse de una zona en la que, podrían haber caído restos. También aprovechamos para centrarnos en lo que implica la búsqueda, tratar de encontrar y resolver misterios del universo. Bajo mi punto de vista, es una especie de quimera. No somos capaces de entender o de alcanzar las respuestas definitivas sobre la naturaleza y el universo y me gusta mucho esa idea u obsesión del ser humano por conocer. El rodaje fue bastante largo, primero rodamos en celuloide restos de meteoritos de la colección de José García casi al inicio del proyecto en 2021. Rodamos también microscopías, diferentes búsquedas por Fuerteventura hasta que finalmente ocurrió el boom sónico y grabamos en Tamadaba. Fue complicado porque la zona es bastante indómita, era invierno y hacía muchísimo frío. La búsqueda fue de cuatro o cinco días. Nunca había hecho un corto que se hubiera extendido tanto en el tiempo. Con Meteorito las circunstancias fueron llevando a esto y creo que fue positivo porque, si no hubiera sido por ello, nunca hubiéramos podido integrar este boom sónico en la película.

Actualmente se encuentra trabajando en el largometraje de ficción "El Exterior", ¿qué podrá esperar el espectador de esta producción?

Es una película que empieza como ciencia ficción y termina en una película de aventuras. Tiene que ver también con los misterios del universo, en este caso más con La Tierra. Unos astronautas están en La Tierra y tienen que sobrevivir en su propio planeta. Es una película que trata de mirar con cierta ironía el afán y necesidad del ser humano de creernos tan poderosos como para conquistar el universo. La película nos enseña a mirar nuestro planeta, nos obsesionamos tanto por abandonarlo que nos olvidamos de mirarlo. Es una película que vamos a rodar entre Fuerteventura y Lanzarote, esperamos que a finales de 2024 o inicio de 2025. Si todo marcha bien para la segunda mitad del año 2025 estará terminada. Tengo muchas ganas, es un proyecto en el que llevo trabajando cerca de cuatro años.

¿Considera que sus creaciones esconden un determinado trasfondo o mensaje oculto?

Yo creo que sí. Al final todo lo que haces intentas que hable de cosas que te obsesionan. A veces de una manera más soterrada, sobre todo yo que trabajo mucho cierta poética. En mis imágenes y en mis películas no es tan explícito como podría ser en una película más convencional. Se mueven más en el terreno de lo poético. En "El exterior" va a ser más narrativo, hay personajes y es diferente a mis otras películas, que son más sensoriales y de espacio. No voy a renunciar tampoco a esa poética mía. Intentaré hacer convivir una historia con esa especie de atmósfera pues es importante. Y sí, siempre creo que hay algo de tus obsesiones y emociones en las películas. Tiene que haberlo, si no no tiene sentido hacerlo. El cine es emoción y pensamiento, las dos cosas. Es emoción y reflexión. Creo que las dos cosas son importantes.