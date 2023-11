Pues son las más cercanas a mi entorno y al nivel creativo que tenía disponible cuando se me hizo la propuesta de su publicación. Por muy abstracto y despegado de mi propio ser que parezca su contenido, todo poema es irremediablemente autobiográfico, pues lo produce un ser ensimismado con voluntad manifiesta de introspección, filtrando en la escritura su pensamiento, sentimiento y ese conjunto que los griegos llamaban ethos, pathos, alétheia, gnônai, eros y thanatos, y que motiva toda vida humana.

Sin embargo, su poesía ha estado siempre comprometida con la realidad social.

Objetividad y subjetividad, proyección y fuga se encadenan en lo que uno escribe porque así es la creación literaria. Mi poesía es decididamente sensitiva y experimental en lo estilístico. Me motiva lo visible en la naturaleza terrestre y humana, el acontecer histórico que vivo y, desde luego, la utopía de un mundo más justo y equitativo, sintiendo gran simpatía por los perdedores. Pero después de 30 años compartiéndome y diluyéndome con lo exterior me apetecía producir un libro concebido en la intimidad de mi entorno inmediato, reflexionando sobre mi propio cuerpo, mis duermevelas creativas y el escenario donde represento la función diaria de vivir, donde transcurre mi apacible y productiva vejez, rodeado de familia, aves, flores, frutas, insectos, libros y el altar mayor que este teclado de mi portátil de uso diario y adicción compulsiva.

Se dice de su último poemario que es un libro de poemas que «desgrana y trasciende una galaxia de objetos y circunstancias de carácter personal». ¿Podemos hablar de una biografía lírica?

Cosas mías es un libro de mi inmediatez, ególatra si se quiere, pero es que ya iba siendo hora de refugiarme en mi mismidad para decir quién soy y cómo soy -como defendía Celaya-, tocando fondo en mi propio yo, con el lujo añadido de gozar de una lucidez meridiana, de una vejez plácida y bastante recompensado por el cariño y la admiración que me muestran mis lectores y lectoras, a quienes regalo siempre las joyas de la corona de mi intimidad, por intrascendente, caprichosa e intransferible que resulte, y en tal sentido está clarísimo que se incrusta en mi biografía lírica. Escribo sobre mí y sobre mis cosas.

Llegó a la literatura gracias a su padre y a la poesía por su madre. ¿Qué factores contribuyeron a que la balanza se inclinara por esta última?

En efecto, mi padre era un gran lector y tenía una selecta biblioteca que fui devorando en mis tardes libres y en la cama, bajo la lamparilla de cabecera, aparte de los de obligada lectura en la asignatura de Bachillerato llamada Lengua y Literatura Universal. Me interesaron mucho Pío Baroja, León Tolstoy, Julio Verne y Las mil y una noches. Mi madre, igualmente maestra de escuela, me hizo memorizar poemas de Rubén Darío, Tomás Morales y romances de Zorrilla, así como las canciones de moda -coplas, boleros y rancheras- que escuchábamos en la radio. Era doña Bernardina Rivero una mujer muy cantarina mientras hacía sus labores caseras y artísticas (pintura al óleo, pirografía, encaje de bolillos, bordados, ganchillo, manualidades para sus alumnas, etc.) De semejantes padres iba cogiendo recortes y aprendí mucho a dibujar con tinta china y lápices de colores. La balanza se inclinó del lado materno ligeramente más, porque mi padre tenía otras ocupaciones. Pero, a decir verdad, la balanza no se ha inclinado más por una cosa que por la otra, pues he escrito en todos los géneros, excepto el teatro.

En su actividad intelectual hay un amplio apartado donde se incluye la reflexión sobre la identidad canaria, que ha sido toda una constante en su obra. ¿En qué punto se encuentran estas reflexiones en la segunda década del siglo XXI?

En efecto, la identidad canaria ha sido el leitmotiv de mi pesquisa en todos los campos estudiados, deseando llegar a conocer su carácter diferencial con el resto de las comunidades hispanohablantes. Por supuesto, mis ideas iniciales han ido rotando y reconstruyendo un nuevo pulso identitario, si bien haría falta una paridad entre lo que se enseña sobre el mundo y lo que se enseña sobre nosotros mismos en los niveles educativos primarios.