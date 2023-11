«La esencia del poeta es entregar la belleza sin intención de permanencia»

Su nuevo libro de poesía se titula Necesidad de anhelo que hace referencia a los poemas de toda la primera parte de la obra.

Lo puse porque lo empecé a escribir cuando vi el abandono que hubo con los ancianos durante el Covid, cuando se prohibió que no los fueran a buscar a los hospitales. Todo eso me fue indignando. Por eso esa parte es más reivindicativa y por eso lo de Necesario anhelo, porque es una cosa de urgencia porque yo escribo sobre la época en la que vivo.

Hay una segunda parte titulada Reloj de arena que es, sin embargo, más introspectiva.

Un poeta no solo pone atención al tiempo histórico o al devenir político, sino a las carencias, a la enfermedad, a las epidemias, a pasar el tiempo de una manera u otra. Son poemas sobre varias impresiones de personas que he tratado, y hay dos poemas que van dirigidos a dos jóvenes que son amigos de una de mis hijas cuyos encuentros han sido de una afinidad espectacular. Son personas que me llaman la atención por su bondad, y les he dedicado a cada uno un poema. La vida la veo como un gran fuego que nos puede ir consumiendo y hay que subir a lo más inefable para no quedarnos atrapados en la envidia, en la discusión , prepotencia o injusticia.

Que son, realmente, las grandes amenazas de esta sociedad.

Es la enfermedad, los fracasos de las luchas día a día, pero las amenazas también vienen de la cría de los hijos, lo que nos destruyen por dentro, y eso es algo que lo deciden los grandes señores de las potencias que ordenan una guerra, una masacre o una línea roja. Y esto nos atañe a todos si tenemos un rinconcito de bondad. Y sentimos esa amenaza. Nunca se sabe cuál será la próxima víctima, el próximo pueblo sacrificado, porque vivimos en esta zozobra. Los sufrimientos de miles de refugiados, de miles de personas muriendo en África de sida sin medicamentos, los niños que mueren de malaria. Nos encontramos puros de ninguna tragedia que pase alrededor nuestro. Vivo deprisa con obligaciones. Pero soy insomne gracias a dios, porque gracias a eso he hecho algo en mi vida.

Usted estuvo asociada durante los setenta con poetas como Juan Ismael, Agustín Millares y José Rafael.

Pero yo diría que soy un verso suelto, una outsider. Y estaba muy interesada por los poetas la poesía social del momento de José Hierro y Celaya. Mi padre, Fernando Álvarez Astorga, fue el fundador de UGT en Canarias, un represaliado político, que fue presidente del partido socialista, y que fue tratado en la prisión de forma brutal. También fundo la Junta Obrera del Puerto porque los estibadores no tenían día libre, seguridad sociedad, etc. Todo eso también me marcó siendo muy joven.

¿Cómo definiría brevemente su cinco libros publicados?

En 2003, Nopal, surgió cuando yo me iba a un barranco de Tejeda a oír los sonidos del silencio. Vi un nopal con una flor amarilla, que me pareció una cosa maravillosa y me fui un momento para sacarle una foto, pero cuando volví ya había muerto. Era una belleza sin intención de permanencia y me pareció que la poesía era eso, que esa era la esencia de poeta, e entregar tu poesía y olvidarte de si tiene o no tiene éxito, de si permanece o no, porque lo has entregado como la flor del nopal. En 2006 publiqué Erda, más del presente, más telúrico y romántico. En 2013 fueron una serie de acontecimientos que archivé en mi memoria y escribí un libro de aforismo titulado Lo contrario, que viene a decir que lo contrario de lo que nos han enseñado, generalmente, suele ser más verdad. En 2019 estaba angustiada por las matanzas en Siria y escribí Acaso la luz. Y en 2023 este Necesario anhelo que empecé en la pandemia que luego amplié con otras temáticas.