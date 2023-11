Rels B, como un niño en el Palau Sant Jordi

Poca gente se lo ha pasado en la noche de este viernes como Rels B, convertido en un niño feliz y juguetón de 30 años con el Palau Sant Jordi como patio, un lugar que poco pensaba en someter con sus canciones sugerentes años atrás. El rapero mallorquín, promotor de energía positiva y conocedor de sus logros y su camino, llegó mirando hacia atrás y proyectó en las pantallas que presidían el escenario un mensaje que hacía mención a su lejano primer bolo fuera de la isla: fue en Barcelona y “vino muy poquita gente”. “Lucha por tus sueños día tras día”. El texto, con un punto Mr. Wonderful, ya apuntaba a que el concierto sería un repaso de su carrera (más de 30 canciones en el repertorio, que inauguró con algunos clásicos como ‘Tienes el don’) hasta hoy, eso es hasta el álbum ‘Afrolova’, que en su nombre desliza su calor -y ritmo- caribeño.

Rels B, capo del pop urbano mucho más allá de España, venía para hacer su primer Sant Jordi tras haber metido 65.000 personas en el Foro Sol de México, algo que tan solo han logrado tres españoles: Alejandro Sanz, Miguel Bosé y Héroes del Silencio. A ratos emocionado recordando su trayecto, frotándose los ojos –“esto está llenísimo”, repitió en más de una ocasión-, Daniel Heredia (su nombre real) tuvo que incluso parar para respirar. “Si el público funciona, yo voy dando más y más, pero me va a dar un infarto”. Hoy con presentación digna de estrella del pop, han sobresalido un trío fantástico de coristas -algo que siempre ha mimado el mallorquín en sus directos- que hace aún más grandes sus canciones para “reinas del bloque” escritas a menudo desde su corazón sensible, vulnerable, sufrido. Sacó lustre a eso consecutivamente con ‘Mejor no nos vemos’, cantada entre el público, y ‘Me olvidé de los 2’ y, más tarde, también con ‘Shorty que te vaya bn <3’ junto a un pianista.

Niño feliz, correteando por el escenario y sonriendo sin parar, Rels B acabó, tras sacar cartas ganadoras como ‘Buenos genes, ‘Un verano en Mallorca’ o 'A mí', contagiando buenas vibraciones hasta al más ceñudo y deseando “que no se acabe nunca este concierto”. Y haciéndolo desear a los más de 17.000 que le acompañaron en un concierto que no decayó durante sus generosas dos horas. "Os agradezco este sueño".