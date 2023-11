En familia. Así ofreció anoche Quevedo el último concierto de su gira nacional. La cita fue en el Estadio Antonio Domínguez de Arona, que vibró, no solo con la música del cantante grancanario, sino también con los coros que le hicieron las 22.000 personas que compraron su entrada para este concierto que muchos tenían marcado en la agenda desde hace más de seis meses. Con una puntualidad británica comenzó el grancanario su espectáculo y los teléfonos móviles de las miles de personas que acudieron al concierto se levantaron para no perderse ni un detalle de la actuación del artista del momento. Quevedo despidió así su gira nacional Donde quiero estar arropado por los suyos y en un recinto al completo, que coreó su nombre desde media hora antes de que saltara al escenario con toda la fuerza.

Los grandes éxitos de Quevedo, como Columbia o la Sesión 53 con Bizarrap, no faltaron en este encuentro con su público. Además, como él mismo anunció, también entonó algunos de sus temas más antiguos porque «hay mucha gente aquí que me sigue desde hace muchísimo tiempo», celebró sobre el escenario al que también se subieron otros artistas locales con los que Quevedo ha colaborado en los últimos tiempos como Maikel Delacalle y que no se quisieron perder esta actuación tan importante. No obstante, el artista no precisa de nada más en el escenario además de su característica voz y las letras que lo han hecho mundialmente conocido. Y esos fueron sus dos únicos aliados durante toda la noche. Y no le hizo falta nada más para que hasta las gradas de hormigón del estadio de Arona vibraran bajo su música. Las letras cercanas del cantante, que siempre hacen referencia a su tierra y su familia, sonaron muy alto anoche y nadie dudó en Arona que el gran ario estaba ofreciendo un concierto porque la música se oyó en muchas de las calles del municipio sureño.

Como el propio Quevedo pidió, Tenerife bailó ayer, desde el Teide hasta la costa, para acompañar al cantante que se metió en el bolsillo a su público, incluidas las cientos de personas que trataron de seguir en concierto desde fuera del recinto porque se habían quedado sin entrada para esta cita que ahora quedará en la mente de muchos seguidores, sobre todo los más jóvenes, que fueron los que más disfrutaron y se entregaron en esta noche musical.

El artista pone el broche final a una jornada cargada de música en Arona, que comenzó por la tarde

Arona acogió ayer una gran fiesta que fue mucho más allá de la actuación del cantante grancanario, puesto que desde mediodía miles de personas comenzaron a tomar las calles cercanas al estadio en el que se desarrolló el concierto. Precisamente esta había sido una de las peticiones de la organización de la cita, que abrió las puertas del recinto a las cuatro y media de la tarde para garantizar el acceso tranquilo y con la seguridad necesaria de las 22.000 personas que adquirieron su entrada para presenciar el final de la gira española del cantante canario.

Esta fecha tan importante para los seguidores provocó que los asistentes no llegaran sólo de todos los rincones de Tenerife sino también de otros rincones del Archipiélago. Diego Sosvilla y Miguel Olmos llegaron ayer por la mañana desde Las Palmas de Gran Canaria únicamente para acudir al concierto. Un viaje de poco más de 24 horas que mereció la pena cuando escucharon los primeros acordes de su canción favorita de Quevedo, Dame. Compraron sus entradas allá por el mes de mayo porque no pudieron acudir al concierto del grancanario en su Isla, la apertura de su gira Donde quiero estar, que tuvo lugar el pasado 11 de marzo. A su llegada a Tenerife, Sosvilla y Olmos se encontraron con su amigo Íker González y se trasladaron inmediatamente hasta Arona, donde se colocaron en la cola de acceso al estadio sobre las dos de la tarde, cuando ya había varios cientos de seguidores haciendo lo mismo que ellos. A pesar de las largas horas de espera antes de que comenzara el concierto, estos tres jóvenes de 18 años no se podían mostrar más contentos por acudir al concierto de «nuestro cantante favorito», afirmaron.

Así, Quevedo ha traído a Arona y a la Isla a miles de seguidores este fin de semana, que han llenado, no solo los hoteles del municipio sureño sino también los de otros municipios de la Isla, donde este fin de semana era complicado encontrar una cama libre. De hecho, El Ayuntamiento aronero, en colaboración con Corporación 5, ha cifrado en seis millones y medio de euros las ganancias que dejará este concierto en el sur de Tenerife.

A pesar de las largas horas de espera, la jornada se hizo más amena gracias a la música puesto que los que llegaron pronto al recinto del concierto tuvieron la oportunidad de disfrutar de las actuaciones de diferentes DJ locales que pusieron a bailar al público desde bien temprano. Así, desde las cinco y media de la tarde comenzó a sonar la música en este enclave aronero y la fiesta y no paró hasta cerca de la medianoche. Renzzo el Selector fue uno de los últimos en subirse al escenario, justo antes de Quevedo, y, como siempre, puso al público en pie. Fueron muchas las familias al completo que acudieron a este concierto, y los padres aprovecharon los éxitos de ayer y de hoy que pinchó Renzzo mientras los más pequeños de la casa esperaban con ansias que saliera el cantante de sus éxitos favoritos del momento.

Familias al completo acuden a la cita con el grancanario, que ahora afronta su ‘tour’ por América

El de Gran Canaria eligió terminar su gira española en Tenerife y ahora disfrutará de escasas dos semanas de descanso antes de viajar a América, hasta donde llevará su música a lugares como Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile o Bogotá. El joven artista puede presumir, además, de haber vendido ya todas las entradas para los conciertos que tiene programados en Miami (Estados Unidos) para los días 17 y 18 de enero. Quevedo demostró ayer por qué es considerado uno de los artistas urbanos más influyentes del momento. Con su estilo personal, sus letras pegadizas y un público absolutamente fiel, se ha labrado una exitosa carrera en pocos años y que promete ser tan solo el inicio de una estela que está poniendo a Canarias en boca de la industria musical.