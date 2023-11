Dioni Martín: “Si Camela está donde está es gracias al pueblo; no somos el producto de una multinacional”

Afinales de octubre de 2022, con una portada en la que rendían homenaje al universo Star Wars, Ángeles Muñoz y Dioni Martín lanzaban el último álbum de estudio de Camela, Que la música te acompañe. Este año batirán récord de conciertos por el territorio nacional y su actuación número 84 tendrá lugar en la ciudad olívica el próximo domingo, día 18 de noviembre. Los precursores del estilo bautizado como tecno-rumba en la década de los 90 ofrecerán en el Auditorio Mar de Vigo un concierto en el que también repasarán sus grandes éxitos.

Presentan en Vigo su nuevo trabajo, ¿en qué se diferencia de los anteriores?

La diferencia con respecto a otros trabajos es que hemos intentado evolucionar. Siempre hemos dicho que Camela somos una marca musical, que siempre nos hemos caracterizado por sonidos tecnológicos, al igual que otros grupos como OBK o Alaska, pero nosotros es cierto que tenemos un sello particular, porque en cuanto escuchas la música dices: “¡Uy, eso es Camela!”. En este nuevo trabajo lo que hemos intentado es que ese sello y esa marca evolucionen, pero realmente los sonidos de hace 20 años son los mismos que los de ahora, y también las temáticas. El amor y el desamor siguen presentes, porque al final esa es la fuerza que mueve el mundo.

Los clásicos no faltarán en el concierto...

Por supuesto que no.

¿Y cómo intentan sorprender al público en cada actuación?

Si te digo la verdad, nos sorprende el público a nosotros. En el Auditorio Mar de Vigo vamos a dar nuestro concierto número 84 y nuestro nuevo disco ya ha cumplido un año desde su lanzamiento. Cuando digo que es la gente la que nos sorprende a nosotros es porque en cualquier concierto que demos, los clásicos los cantan todos, pero en muchas ocasiones los fans, al terminar el concierto, nos comentan que les ha encantado y también mencionan las canciones que no hemos tocado. Nos sorprende porque tenemos un repertorio increíble de clásicos y aún así el público echa en falta algunos que, lógicamente, tenemos que descartar porque por horario sería imposible y también porque hay que hacer hueco a los nuevos temas.

Y ante ese amplio abanico de clásicos y con casi tres décadas de trayectoria musical, ¿cómo seleccionan el repertorio para cada concierto? No será tarea fácil.

Está claro que hay canciones que son abanderadas y que van a estar siempre en la historia de la música de este país, le pese a quien le pese, pero van a estar ahí toda la vida. Sueño contigo, Escúchame, compréndelo o Cuando zarpa el amor son temas que no van a faltar nunca, son canciones que hagamos los trabajos musicales que hagamos van a estar siempre presentes en las giras correspondientes. Lo que solemos hacer es escoger el single de presentación del nuevo trabajo y también, cuando sale un nuevo álbum, vamos detectando cuáles son aquellas canciones que les gustan más o menos a la gente. En función de las reproducciones en las diferentes plataformas nos vamos guiando y, a veces, te sorprendes porque funcionan temas que no esperabas que lo hicieran.

Después de tantos años, ¿cuál es el secreto para mantenerse en una escena musical que cada vez es más competitiva?

Esta pregunta ha sido muy recurrente durante los prácticamente 30 años de nuestra carrera musical y, si te digo la verdad, no lo sabemos, no hay una fórmula mágica. Lo que podemos decir es que tanto nuestro estilo, nuestro sello, nuestra marca, nuestra forma de cantar como la sencillez, la alegría y lo cercanos que somos, creo que ha influido mucho. No solo es la parte musical ni la forma de tocar las canciones, somos muy de la gente, somos del pueblo. Si Camela está donde está es gracias al pueblo, no somos un producto de la multinacional ni sonamos en las emisoras a nivel nacional, ni salimos en programas de televisión, estamos ahí gracias al público, 30 años después.

¿Diría que haber atravesado a tantas generaciones, y continuar haciéndolo, ha sido uno de sus mayores logros?

Eso es algo que nos da mucha alegría. Ir a un concierto y ver gente que hace 14 o 15 años venían a verte, pero que ya tienen 40 años y vienen con parejas y sus niños y están en la primera fila cantando tus canciones, algunas incluso mejor que yo, pues es un subidón, es un chute de energía para continuar y seguir dando alegrías al público. Creo que tanto por la sencillez que transmitimos como personas y por la temática de las canciones, sea un público mayor, mediano o pequeño, enseguida se les quedan nuestros tema y los cantan.

Con la mirada puesta en el futuro, ¿podemos afirmar que queda Camela para rato sobre los escenarios?

Ya voy para 54 años, discográficamente no lo sé, pero para tantos conciertos el cuerpecito ya lo nota (risas). Pero sí, amenazamos con seguir.