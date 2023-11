No existe aniversario ni fecha redonda ni nada parecido. Los 80 Pasan Factura lleva más de 16 años en su labor de recopilar material de otras épocas y lanzarlo en libro, disco o documental. Aprovechamos la reedición de una de sus joyas, el libro Héroes del rock canario, para charlar con Yotty Delgado, su máximo responsable. Cuando resume la actividad reciente (discos como el de las sintonías del programa En bandeja de plata) de paso reflexiona sobre la filosofía del sello: «Los últimos discos han sido testimoniales, documentos necesarios de conservación física ante un mundo digital sobresaturado que se nutre de likes y no tanto de escuchas. En un momento en el que la nube solo se mantiene con dinero, desaparecen de las plataformas canciones que no logran la suficiente e instantánea atención». De paso, centra el perfil de una etiqueta que tiene mucho de personal: «La música y los libros que leo me nutren, forman parte de mi educación y entretenimiento. Más que darle una palmada al autor preferiría que cobrara por ello para que siguiera produciendo, va en proporción a mi necesidad de alimento», añade Yotty.

De estos lanzamientos hay uno que es una gran noticia: la segunda edición de Héroes del rock canario, ahora con tapa azul y texto también en inglés. Casi diez años después de su primera impresión, echamos la vista atrás con su autor, José María de Páiz: «El libro sabía que iba a generar controversia pero tenía varios baremos claros: no quería que solo fueran cantantes sino que estuvieran también instrumentistas, y que fueran solo cinco por cada isla. Además quería sacar a gente con carreras de largo recorrido». Sobre el título, que aún causa resquemores, José María es claro y lanza una reflexión que muchos compartimos: «Para mí hacer rock en Canarias tanto tiempo y tan seguido es un acto de heroicidad». José María sigue enredado en múltiples trabajos: está a punto de lanzar el segundo volumen del proyecto de poesía musicada MalPáiz, una gira con su banda Faktótum y nuevos documentales: «Está en fase de edición una pieza sobre una familia de Lanzarote, los Corujo, que son de raíz folclórica y cada uno ha tirado por su lado, uno por el jazz, otro por la ópera y otro sigue con el folclore. Por otro lado estoy activando un documental sobre el punk en Gran Canaria, que creo que es una escena un poco olvidada». Volvemos a Yotty y su incansable trabajo de recopilación. Le preguntamos por un sueño por cumplir dentro de Los 80 Pasan Factura y lo tiene claro: «Realmente mi único sueño desde hace más de 20 años, a diario, dormido y despierto, siempre ha sido el mismo: un espacio público donde poder reunir, estudiar, conservar y exponer la riqueza musical de estas Islas», sentencia. Pasan de las sesiones a lanzar su propia música. Green Cohete son Ventor de la Guardia e Isidro Sánchez. En septiembre se lanzaron con el tema Despegue vertical, tema que daba picorcillo porque es como escuchar a unos Species redivivos, menos rockeros y más, aún, divertidos. Sigue la senda el nuevo lanzamiento El alga del fondo, una divertida pieza que podríamos catalogar como big surf, con guitarras playeras, tema náutico, ritmo contundente y el desarrollo de una curiosa historia. Es un tema pegajoso y de potente estribillo que evidencia lo de menos que echábamos el talento de estos dos. El despertar de Texxcoco tras demasiado tiempo sin saber de sus andanzas cada vez coge mejor cuerpo. Estamos ante el tercer single en lo que va de año tras los anteriores Puro terror y Los pasos perdidos. La nueva pieza mantiene el espíritu más pop de esta etapa de Texxcoco, con el ruido mantenido en espíritu e instrumentaciones, pero con la voz y el mensaje más en primer plano que nunca. Luces en el mar es una evocadora pieza sobre la playa de El Confital, de nuevo una combinación de velocidad y potencia sobre una canción cargada de bonitas imágenes. Una manera diferente de afrontar la nostalgia. ‘Hazte diyei’

La Diabla atrapa

El productor grancanario lanza nuevo EP superpistero Ray igual se marcaba un temazo reguetón que ahora le dio por los ritmos rotos onda anglosajona. La Diabla, nacido musicalmente en Gran Canaria y crecido en su Barcelona de residencia actual, lleva un tiempo entre el UK Garage de sus anteriores producciones y el Baltimore Club de su nuevo EP, Scorpio Season: «Me pasa que conozco algo que me llama la atención, indago y documento sobre ese estilo musical y a partir de ahí trato de llevarlo a mi mundo. Me aburre demasiado casarme con un sólo género o un sólo BPM». El nuevo EP tiene más, es totalmente pistero y digamos que roza lo comercial. Le pedimos que nos comente uno a uno los cuatro cortes: «Sábado noche es un edit del clásico Saturday Night, recuerdo montar Escala en hifi para todos mis cumpleaños y hacer coreografías con cada tema que salía y sin duda es uno de lo que más recuerdo». Sigue con una sorpresa: «Attitude es edit de uno de mis cantantes de R&B favoritos ya retirado, Tony Santos. Una de las primeras referencias de un artista canario haciendo R&B que tuve en mi infancia». El componente latino tan canario se acentúa con el tercer corte. «Salsa caliente, edit de una de mis canciones preferidas cuando hay que animar el ambiente, Oye de Gloria Estefan es la canción perfecta para mover las tetas». Y el cierre no puede ser más sorprendente. «Wet cat es un tema que marcó muy buenos recuerdos durante este verano. Primero en el último bolo que hacia con mi amiga Flaca y otro en el festival Jaleo Real, terminar un set con lágrimas en los ojos con la inolvidable Rocio Durcal y su Gata bajo la lluvia». La explicación del porqué estas opciones es clara: «Al ser un edit pack son temas pensados totalmente para que la gente disfrute los tracks en el club, tunear los temas para darle otro enfoque es una cosa que me divierte muchísimo». En Barcelona combina su trabajo de fotógrafo y diseñador con sus tareas musicales, con residencia mensual en Razzmatazz y con mucha celeridad en sus nuevos lanzamientos. «Hay muchas cosas por sacar, al igual que tengo mucha facilidad para hacer música, pero soy mi peor enemigo para lanzarlas. En diciembre sacaré un EP de 3-4 temas enfocados en lo que fue una de mis obsesiones: chopear voces y samples acompañados de distintos ritmos. Llevo un año con todo subido en privado en SoundCloud pero ya es momento de que vea la luz. Se llamará Sweet Chops y estará disponible en el último Bandcamp Friday del año”.