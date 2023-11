En las aguas que navegaron las culturas del pasado siglo XX, las mujeres eran islas. Apenas se vislumbraban sus perfiles en el mapa, como si los velase la bruma que difumina el contorno impreciso de San Borondón. Incluso, en el Archipiélago canario, una de sus más destacadas exponentes, la artista y poeta Josefina de la Torre, se reconocía en ese apelativo: "la muchacha-isla". "Interrogo al silencio y a este torpe vacío / y no acierto en el eco de mis incertidumbres", recoge el poema Me busco y no me encuentro. Pero justo en el medio siglo, en pleno régimen franquista, una docena de mujeres que escribían y pintaban en la sombra se reagruparon alrededor de una inquietud común: contar y contarse. Así vio la luz la histórica revista cultural grancanaria Mujeres en la isla, timoneada por un equipo íntegramente femenino, que se publicó de forma ininterrumpida desde 1953 a 1964, en Las Palmas de Gran Canaria.

Cada número, que completaron un total de 118, se abría paso contra el silencio que parapetaba las voces y miradas de las mujeres, glosando en sus páginas cientos de artículos, críticas, entrevistas y reflexiones sobre literatura, poesía, música, teatro, pintura, arte, así como cuestiones sociales y políticas. Y entre sus colaboradoras desfilaron nombres como Amelia Garrido, Natalia Sosa Ayala, Josefina de la Torre, María de la Paz Verdugo, Elvireta Escobio, Gala de Reschko, Lía Tavío, Elisa de la Torre, Chona Madera o Lola de la Torre, además de contar con corresponsales en otras Islas y en el extranjero, toda vez que sus portadas corrieron a cargo de artistas como Jane Millares Sall, Yolanda Graziani, Pepita Maynadé o Virginia Solalinde, con ilustraciones interiores de artistas como Yolanda Graziani, Lola Massieu, Chelín Reino. No obstante, también diseñaron algunas de sus portadas artistas masculinos tan populares como Felo Monzón, Carlos Morón, Miró Mainou, Antonio Padrón, Plácido Fleitas, Jesús Arencibia o Pepe Dámaso. Por tanto, más que una publicación innovadora y pionera, el proyecto trascendió en la historia de las letras como un acontecimiento cultural sin precedentes en toda España, una revolución editorial feminista e "insensatamente valiente", como la definió la primera directora de su etapa independiente, María Teresa Prats Laplace, y que este mes de noviembre de 2023 conmemora el 70º aniversario de su nacimiento. En homenaje a esta efeméride, El Museo Canario celebra un encuentro el próximo 23 de noviembre, a las 19.00 horas, bajo el paraguas de su programa Una noche en el Museo, que abordará la historia de la publicación, su evolución, sus contenidos y la relevancia de Mujeres en la isla en el contexto de aquel "silencio amordazado". La cita contará con la participación de expertas en la trayectoria cultural isleña con perspectiva de género y, en concreto, de esta publicación, como son María del Carmen Reina Jiménez, conocida como Chicha Reina, profesora e investigadora; Ángeles Alemán, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y Laura García Morales, gestora cultural y comisaria independiente; y Erika Rodríguez Artiles, archivera del Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana. Además, en el marco del encuentro se expondrá una selección de ejemplares de Mujeres en la isla recabadas de las colecciones que conserva la hemeroteca de El Museo Canario. Las plazas para asistir al encuentro son limitadas y es necesario inscribirse previamente a través de este enlace: https://forms.gle/Yc8cQwKaqPot3gNL9 En cuanto al recorrido de la revista, el primer número de Mujeres en la isla vio la luz el 14 de noviembre de 1953 como "suplemento femenino" del Diario de Las Palmas, periódico local vespertino recién reaparecido entonces bajo la dirección de Pedro Perdomo Acedo. Pero a partir de 1955, el suplemento adquirió vida propia y comenzó a publicarse de manera independiente, con una aparición mensual, bajo la dirección de María Teresa Prats Laplace y con Esperanza Vernetta en la subdirección. El número que inauguró la vida propia de la revista abrió las alas bajo una cubierta de Felo Monzón, como símbolo de la relación estrecha que Mujeres en la isla mantuvo a lo largo de sus diez décadas de vuelo con la Escuela Luján Pérez. Esta imagen se convirtió en seña de identidad de la revista debido a su reproducción en casi 40 números, aunque también coronaron sus ediciones diseños igual de creativos de la mano de las citadas firmas isleñas. La última entrega de Mujeres en la isla fue una publicación doble muy cuidada, numerada como 117-118 y correspondiente a los meses de noviembre-diciembre de 1964, ya que las ediciones especiales navideñas gozaban de especial prestigio entre los seguidores de la revista. Entonces, sus artífices y colaboradoras atribuyeron su cierre a "dificultades técnicas que no hemos podido superar", pero la marca continuó organzando actividades culturales y sociales diversas, como ferias literarias, exposiciones de arte, recitales de música y de poesía, o festivales benéficos. El pasado 2018, la Casa de Colón acogió la exposición Mujeres en la Isla. Una revista insensatamente valiente, junto con la presentación del libro Mujeres en la Isla (Mercurio Editorial, 2018), obra de la citada Chicha Reina Jiménez, dirigido a quienes sientan curiosidad por ahondar en la historia y engranaje de la revista. También la cineasta palmera Macu Machín recupera una parte de la historia cultural de Canarias en el documental Las mujeres en la isla: las otras hijas del mestre (2022), donde, a través de archivos documentales del siglo XX, visibiliza a las artistas que marcaron el desarrollo cultural e intelectual de las islas y se acerca también a pintoras, escritoras y editoras de una revista revolucionaria que dinamitó el estrecho espacio asignado a las mujeres en la Isla.