Empezando por el motivo que le trae a Gran Canaria, este jueves 14 de diciembre ‘guiña el ojo’ a los clásicos que más han influido en su literatura, entre los que se encuentra Pérez Galdós. ¿Cuál es su relación con el autor canario, más allá de la etiqueta de ‘novelista garbancera’, con la que se ha definido en alguna ocasión?

De lectora fervorosa, y atenta a su vínculo con la realidad. Si pensamos en Trafalgar, no es solo un libro sobre la batalla: nos brinda la posibilidad de reflexionar sobre lo que ocurrió, los motivos, las consecuencias inmediatas, la repercusión proyectada hasta hoy... Más allá de la descripción y recreación de un acontecimiento histórico puntual. Escribe desde la conciencia del presente, nos ayuda a comprender el pasado, mira al futuro. Y propone ese viaje de lo concreto y lo particular, de la narración de Gabriel de Araceli, a lo colectivo, a lo que trasciende lo histórico e interpela a quienes le leemos siglos más tarde.

Además de Galdós, hay otros nombres clásicos que le influyen, como el de Lorca. ¿Por qué? ¿Qué otros nombres y obras añadiría a la lista?

Menciono siempre a Federico García Lorca porque descubrí la poesía gracias a su obra: tenía la sensación de que constituía una lengua aparte, con algunas palabras y estructuras comunes a la que hablaba a diario con mi entorno, y que yo quería aprender. Me interesa mucho también Ángela Figuera Aymerich, por la manera en la que aborda el compromiso desde los espacios de la intimidad. Y quisiera mencionar también la literatura medieval, aunque la expresión tan amplia resulte ingenua, por ese momento en el que los géneros literarios se confundían, y un poema incluía la voluntad narrativa y la ambición escénica, y el verso servía aún como medida de todas las cosas.

Dejando a un lado los clásicos y volviendo al presente, ¿qué escritores y escritoras contemporáneos y/o emergentes le inspiran e influyen?

Muchos nombres, por supuesto. Te hablaría por ejemplo sobre Juli Mesa, escritora canaria cuyo libro Soo acabamos de publicar en La Bella Varsovia, tras obtener el I Premio Ana Santos Payán para proyectos de libros de poesía. Mesa discute qué entendemos por error, por identidad, por poesía... Su obra se guía por una libertad rotunda, el lenguaje obedece a la norma de la belleza, y tiene la intención de la búsqueda pero también la conciencia de qué quiere decir, de cómo quiere decirlo.

Las maravillas fue su primera novela, publicada en 2020. ¿Por qué cree que acudió antes al lenguaje poético que al narrativo(al menos, a la hora de publicar, ya que empezó escribiendo narrativa cuando era pequeña).

En realidad, no fue tanto así. En mi infancia jugaba a escribir cuentos y, aunque también escribiese poesía, nunca he dejado de escribir narrativa; sí de escribir poesía, en cambio. De todas formas, no comprendo los géneros literarios como formas aisladas, sino que me atrae la narrativa atravesada por lo lírico, los poemas que cuentan, etcétera.

Le reconforta que las historias que cuenta se parezcan a la vida real, tal y como ocurre en Las maravillas. ¿Por qué?

Me funcionaba en el caso de Las maravillas, por lo que contaba y por cómo quería contarlo; en un sentido cómplice con esa intención de Annie Ernaux —aunque mi novela no es autobiográfica— al legitimar como tema literario ciertas experiencias que solían escribirse desde la jerarquía.

La precariedad y el dinero (o más bien, la falta de él), son temas muy presentes en esta novela. ¿Fue una decisión consciente que estos temas atravesaran la obra?

Estos temas formaban ya parte de mi obra. En Chatterton, el libro de poemas que publiqué en 2014 y venía escribiendo desde unos seis o siete años antes, ya pensaba sobre las distintas precariedades: la económica y la laboral, la emocional... Y está presente en relatos, en artículos de opinión, etcétera. No se trata de que quiera escribir sobre un tema concreto y moldee la historia a la intención, sino de que hay ciertos temas que me acompañan, y por lo tanto definen lo que quiero escribir.

Hablando de sus procesos creativos, ¿dónde diría que encuentra fuentes de inspiración, además de en otros autores?

El origen de mis textos lo sitúo siempre en un texto ajeno: una lectura que me estimula, me interpela... Luego añado un trabajo casi de documentación, de investigación, para ahondar en los puntos de vista que ya existen, desde qué planos estéticos se han abordado, etcétera. En Las maravillas me acompañaron los libros de Carmen Martín Gaite y Natalia Ginzburg, pero también el cine de Cecilia Bartolomé o las fotografías del archivo digital Memoria de Madrid.

¿Se siente cómoda en las facetas tanto de escritora como de editora? ¿Cuál diría que es, con toda la experiencia que acumula después de tantos años, el mayor desafío a la hora de montar una editorial de poesía en España?

Intento separarlas: si acudo a un ciclo como escritora —como este caso— intento centrarme en mis libros, por respetar y defender mi labor como creadora; y como editora prefiero siempre mantenerme en un plano secundario, y que el foco lo reciban los libros que publicamos, y por supuesto sus poetas.

En alguna entrevista ha comentado que el trabajo de edición tiene una parte de autoexplotación. ¿Y el de escritora? ¿Lo sigue sintiendo así?

Cada vez me siento menos cómoda con las preguntas al margen de lo literario: parece como si el libro no bastara o no importara, reduciéndolo a la anécdota y el testimonio. En todo caso, creo que por desgracia la autoexplotación se ha normalizado en los oficios creativos, sobre todo, si no cuentas con un respaldo económico familiar, pero al mismo tiempo me parece que se trata de algo más amplio, que responde a los dictados del sistema productivo: el trabajo ocupando el centro de la vida.

Y para terminar, ¿qué proyectos tiene ahora entre manos? ¿Qué es lo próximo de Elena Medel que vamos a poder leer?

El pasado mes de abril publiqué un ensayo titulado Erudición sobre hormigas y rositas, en la editorial CSIC, sobre las circunstancias de escritura y su influencia en la escritura misma.