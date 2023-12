He aquí una novela poderosa, que leemos arrastrados por su forma, como el río Mapocho arrastra las basuras de la ciudad de Santiago de Chile. No importa que esté escrita trufada de localismos, «chilenismos» por decirlo de alguna manera. No en vano la ventaja del español es que no importa el país en el que se hable. Siempre dos interlocutores de distinta nacionalidad encontraran que el noventa y cinco por ciento del vocabulario que usan es común.

Solo un 5% se diferencia de un país al otro y referido casi siempre a términos escatológicos o sexuales, según el informe Lo uno y lo diverso del Instituto Cervantes. El contexto nos permite entender claramente y sin dudas lo que nos quiere decir la autora. Ya pasaron aquellos oscuros años en los que rígidos censores editoriales intentaban traducir al supuesto castellano las hablas de los escritores sudamericanos. Así entendemos poto o guachita sin más problemas. El idioma es uno y leerla esta novela nos lo confirma. Como uno son los problemas que enfrentamos en casi todos sitios. Así nos vinculamos a la descomunal obra del puente sobre el río, en el siglo XVIII, que costó cientos de vidas de trabajadores cuyos cuerpos eran echados al río y cuyas voces de agonía y sufrimiento se siguen escuchando en las noches de tormenta. Todo recuerdan el nombre del corregidor que mandó construirlo y que látigo en mano azuzó a los trabajdores, pero nadie recuerda el nombre de ninguno de los que, engrilletados, negros, indios, mulatos, pobres, trabajaron como esclavos para levantar la obra con mezcla de sudor, piedras y sufrimiento.

Hasta su derrumbe, más de un siglo después de su inauguración, se podía sentir, dicen, el ruido de los latigazos, el de la muerte anónima de los anónimos trabajadores: si está ahí, de pie, erguido sobre la corriente, es porque muchos de esos muertos sostienen su vida. No en vano en nuestro país, en pleno siglo XXI siguen muriendo dos trabajadores al día en su puesto de trabajo, aquí entre nosotros, en las navieras, por ejemplo. Dos accidentes laborales y mortales al día. De eso, y de tantas cosas, de la soledad, de las relaciones hombre mujer, del indio Lautaro y de los desaparecidos bajo las dictaduras nos habla Nona Fernández, tocándonos muy cerca.

No importa si fuiste un ángel o un demonio, no importa si lo hiciste bien o como las huevas, todos tienen derecho a una tumba, por rasca quesean, todos gozan de su lápida de identificación en el patio de los callados.

Todos menos los desaparecidos, los asesinados en cunetas, los arrojados al mar, a pozos y simas. En Chile, Argentina, Uruguay y tantos otros países como nuestra misma España y en estas islas, en la que los familiares vieron como de la noche a la mañana desparecían padres, hijos. Hombres y mujeres que no volvían y que no tienen derecho a esa lápida identificadora anulando aquello de que todos somos iguales ante la muerte.

Porque no es verdad que la muerte nos iguale. Unos tendrán un nicho, con suerte y dinero para pagarlo, otros la fosa común y unos pocos privilegiados un mausoleo, un monumento funerario que exalta el poder y la importancia de la familia de los próceres de la ciudad, señalando que no son lo mismo que los muertos de los nichos y las fosas comunes. Es cierto que esas construcciones pueden llegar a embellecer los cementerios, pero ese no es su objetivo. Su objetivo es el de señalar la diferencia entre los de arriba y los de abajo, incluso ante la muerte.

Es una historia de amor, de exilio y del golpe que supone regresar tras el exilio. Excepto algún intelectual, nadie se exilia por voluntad propia. A la gente la exilian la muerte, la tortura, la persecución, el hambre. Y de eso también sabemos los canarios. Y los exiliados, que siempre quieren regresar, construyen en su memoria un país idílico del que se fueron. Allí la fruta sabía distinta y mejor, el cielo era más claro, etc.

Y al regreso ver los cambios, la realidad, como ese país idílico ya no existe o quizás nunca existió en la memoria, produce desazón en el regresado: ya no se toma el mate en la puerta de las casa, ya no se juega a la pelota en la calle, no se hacen historias ni magia en los escalones rojos cada tarde. Ahora todo es silencio y brumas. El rio corre hediondo, abraza al barrio, lo acuna con su olor de mierda.

Pues la memoria, como la historia, se arma y se desarma con las palabras. Y con las palabras arma esta novela Nona Fernández, arrastrándonos como el Mapocho, a veces dolorosa, otras cruel, pero siempre manteniendo un deje de esperanza, esa que mantiene la vida. Esperanza de encontrar al hermano o al padre perdidos, de volver a ver a la gente contar historias o hacer trucos de magia. A veces es una esperanza inútil. Puede que el hijo vuelva, lo más seguro que el padre no, como tampoco volverá la gente a tomar mate en la puerta de las casas ni los niños a jugar a la pelota en la calle. Como no volverán los maricas, las locas, que dice la autora, reunidos por los milicos en un tren que salió de la estación de Mapocho y de los que no regresó ninguno.

Dicen que golpeados, torturados, desaparecieron en el mar. Esta y otras historias se deslizan por las páginas de Fernández, historias salvajes o tiernas como los amores de Rucia o tristes por el exilio como la madre de los protagonistas. A veces burlescas como la del Diablo en la Chimba, el ángel exiliado que quiere volver al cielo. O la abuela que reza en la azotea ante una imagen que está mirando al otro lado, por lo que siempre la plegaria de la anciana se dirige al poto de la virgen. Unas veces nos horrorizaremos, otras sonreiremos, pero nunca nos aburriremos con esta novela. Pues como todos los buenos libros termina hablando de nosotros mismos.

Los que hemos vivido esta ciudad tenemos un eco de memoria similar al que nos dice la autora. Vimos desaparecer las piedras de la playa de Santa Isabel, las huertas, las plataneras, los marmolistas, los establos, que ayer poblaban lo que hoy es un polígono, igual que vimos acabarse los tomateros en lo que hoy son edificios residenciales y hasta centros comerciales. No es nostalgia ni añoranza. Las ciudades se construyen así, con tiempo.

Es la constatación de ese tiempo, implacable, el que persigue a nuestra memoria, la acosa como acosa a Rucia. Y con palabras, armamos y desarmamos esos recuerdos y a veces, podemos llegar a creer que el Guiniguada es nuestro Mapocho, más seco, más abrupto, mas árido, trinchera defensiva del primer campamento, límite de la ciudad aristocrática frente a la de los artesanos, marinos, pescadores y comerciantes, por aquello de marcar las distancias. Un río seco, que sin agua, de siempre, también huele mal.