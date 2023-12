Esto no es un comienzo, al igual que la típica pipa no es una pipa. Resultan sospechosos los comienzos. Parece que no basta con empezar. Parece que hay que hacerlo a lo grande. Letra capitular de selva o bestiario, filigrana anunciadora, caligrafía obediente en no salirse. Qué encubrirán los lentos protocolos de la primera hoja.

Los Cromogramas de Armando Gil se remontan al tiempo anterior al comienzo del texto. Antes del que estás leyendo ahora, por ejemplo. En la espera o el asedio del texto. Antes de la primera hoja, ¿qué dice la escritura? ¿Con qué signos? Gestos de la mano escribiendo con el ojo. Manualidades videntes. «Signos dudosos, rayajos, monigotes», clasifica José-Miguel Ullán las criaturas de su propio merodeo ágrafo del poema, con el que la abigarrada cornucopia de Gil comparte cualidad de gesto preconsciente y un estatuto de espera activa. Escritura expandida, se dibuja en ella «la espera, la atención a lo que viene, a lo que brota. Se dibuja por ver si con ello viene lo que ha de venir» (Olvido García Valdés). No hay un comienzo. Todo lo ocupa el margen de un texto por comenzar. Exuberancia, alucinación, densidades de color: antes de la escritura, la hoja nunca está en blanco. El núcleo de la originalidad pictórica de Armando Gil es la idea de que escribir es encubrir lo que precede al comienzo de un texto. El limpio significante se despliega entre manchas compulsivas. La transcripción, el comentario, la exégesis, la interpolación o la cita del texto superponen nuevos estratos al sedimento presignificante de la escritura. Todo discurso es un palimpsesto, mientras que toda pintura es una excavación. La obra de Armando Gil, desde su primera serie, sobre la caligrafía china, puede verse como una sucesión de asedios a esta premisa de la identidad de imagen y escritura. El vínculo entre ambas es el grafismo, según Roland Barthes. Gil lo ha explorado en dos movimientos: por un lado, representando el texto como un código que encubre el grafismo originario de la escritura; por el otro, rescatando y sacando a la superficie el sedimento figurativo que hay debajo del discurso escrito. Su interés por la escritura ideográfica china pertenece al primer movimiento; la serie de Cromogramas que tienes ante ti, al segundo. En uno de sus primeros abordajes, la serie titulada Rollos chinos, el grafismo coloniza el texto, disolviendo el significado. La caligrafía se muestra como imagen. Se desvincula del referente lingüístico, para designarse a sí misma como figura, no como significante. La subversión no es nueva. Venía gestándose, y se condensa en Magritte y su emblemático «esto no es una pipa». Al instalarla en la escritura ideográfica china, Armando Gil da una o varios pasos más. El ideograma funciona como una unidad concentrada de significado. Su voladura como signo lingüístico se lleva a cabo, no al académico modo de Magritte, que representa la imagen de la escritura de la pipa y la imagen del objeto pipa con las reglas de la pintura clásica. Armando Gil sigue su propia estrategia, consistente en hipertrofiar el grafismo de la escritura y fragmentar el texto en ideogramas que funcionan como unidades iconográficas independientes. El énfasis en el grafismo socava la posibilidad de traducción del texto. La fragmentación le niega la posibilidad de transmisión, pues, como observa Maurice Blanchot, «el fragmento sin texto ni contexto es radicalmente no citable». Un hito posterior propone una intervención en un supuesto poema chino antiguo, consistente en añadir una capa de grafismo y color que deconstruye los ideogramas originales, al modo en que Borges glosaría la entrada real o imaginaria de una lejana enciclopedia, o transcribiría palabra por palabra el Quijote para demostrar que ha creado un texto original. En ambos ejemplos, el énfasis irónico en la transcripción, la glosa, la interpolación remiten a los pupitres monásticos de la Edad Media y sus ritos de pulcritud caligráfica. La intervención de Gil apunta, en ambos casos, a la función encubridora de la escritura. La tradición de la pintura occidental, entre los siglos XVI y XX, se asienta en dos principios, según Michel Foucault. El primero afirma la separación de la imagen y la escritura en el espacio del lienzo. El segundo establece el vínculo de la semejanza entre la imagen y la cosa representada. Klee habría quebrado el primer principio. Sus «barcos, casas, hombres, son a la vez formas reconocibles y elementos de escritura». El espacio en blanco es a la vez folio y lienzo, «cuadriculado del cuaderno y catastro de la tierra, historia y mapa». Kandinski influye en la demolición del segundo principio, la cualidad representativa de la imagen. El pintor afirmaba que sus colores eran «cosas», objetos liberados de la obligación de la semejanza. «Ni más ni menos que el objeto iglesia, el objeto puente, o el hombre a caballo con su arco». Cabe adscribir a esta doble tradición crítica la decantación del lenguaje de Armando Gil, que prosigue en estos Cromogramas su investigación en el grafismo. Otra es, en la actualidad, la vía de conocimiento que proponen las piezas de esta exposición. El grafismo se muestra, aquí, como un sustrato figurativo anterior al comienzo del texto. Se avanza ahora en la dirección opuesta a la de sus primeras series: se desbroza la escritura, hacia el subsuelo de una figuración autómata, preconsciente y compulsiva. La exhumación de un imaginario de la hoja en blanco. Escritura que se mira, imagen que se lee. Se despliega como un texto en todas las direcciones, y se repliega en la similitud del bestiario o la exuberante vegetación de las letras capitulares pacientemente dibujadas. No hay dirección, un arriba y un abajo, un comienzo y un final. Paisaje, multitudes, relato in media res. Tal vez naturalezas muertas. Por qué no naturalezas muertas. Después de todo, como afirma John Berger, el bodegón es el género de la abundancia y la yuxtaposición teatral. «Las naturalezas muertas trataban de los interiores, y los paisajes, de los exteriores. Los exteriores tienen forma de bañera, y los interiores son armarios». Por qué no armarios rebosantes de teatralidad, estos cromogramas. La restauración de la Capilla Sixtina por Gianluigi Colalucci, en los años 80 del siglo XX, suscitó una controversia sobre el intenso colorido que había hecho emerger del fresco de La Creación. Se le acusó de haberlo adulterado, llevándolo a una sacrílega estética pop. Resulta elocuente el alegato que hizo de su intervención: se había limitado –vino a explicar– a limpiar el fresco y sacar a la superficie el color original, tal y como lo pintó Miguel Ángel. Toda pintura es una excavación.