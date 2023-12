Gérard Depardieu, el final de la impunidad para el 'Monstruo' del cine francés

El actor francés Gérard Depardieu interpretó en 2014 un papel que ha resultado premonitorio. El director estadounidense Abel Ferrara dirigió ese año la película 'Welcome to New York' sobre el político francés Dominique Strauss-Kahn y su caída en desgracia en 2011, tras la supuesta violación de una camarera de hotel en la Gran Manzana. En ese filme, Depardieu interpretaba al entonces presidente del Fondo Monetario Internacional. Ese caso abrió la caja de Pandora de 'DSK'. Acabó con la complicidad de la que se había beneficiado ese exministro socialista, conocido por su lascivia y su reputación de 'ligón insistente'. Lo que no deja de ser a menudo un eufemismo para referirse a un agresor machista.

El mundo ha cambiado mucho en esta última década. Uno de los cambios más significativos fue la irrupción de la cuarta ola feminista, simbolizada por el movimiento #MeToo en 2017. Pese a esta liberación de la palabra femenina y las denuncias por violencia sexual, hay personalidades que continuaron beneficiándose del privilegio de la impunidad. En Francia, uno de los casos más paradigmáticos de ello es el de Dépardieu, de 74 años, el actor francés vivo más conocido en el mundo junto con Brigitte Bardot y Alain Delon. Aunque la joven actriz Charlotte Arnould, de 22 años en el momento de los hechos, lo denunció en 2018 por una violación —una acusación por la que fue imputado en diciembre de 2020—, el actor de 'Cyrano de Bergerac' o 'La mujer de al lado' pudo continuar interpretando como si nada. Hasta ahora. Cerca de una veintena de acusaciones Como sucedió en la primavera de 2011 con Strauss-Kahn, ahora se ha abierto en Francia la caja de Pandora de Dépardieu. Parece haberse terminado la impunidad de la que se benefició durante su larga carrera como actor, en que grabó más de 200 películas. Curiosamente, el hecho desencadenante resulta más bien nimio al lado del largo historial de agresiones machistas del 'Monstruo' —su pseudónimo artístico— del séptimo arte en Francia. El 7 de diciembre, la cadena France 2 difundió un reportaje de investigación en que se veía al actor haciendo gestos y comentarios groseros y misóginos durante un viaje a Corea del Norte. Incluso en ese programa de Complément d’Enquête se le veía bromeando sobre la sexualidad de una niña. El revuelo por esas imágenes se sumó a la noticia a principios de diciembre de que la actriz Hélène Darras había presentado en septiembre una denuncia en contra suya. ¿De qué lo acusaba? De haberla agredido sexualmente durante el rodaje del filme 'Disco' en 2007, en que él era la estrella consagrada y ella, una simple actriz joven con un papel muy secundario. La periodista española Ruth Baza, de 51 años —y 23 en el momento de los hechos— ha acusado esta semana al intérprete de haberla violado en 1995, en el marco de una entrevista que hizo para la revista 'Cinemanía'. Actualmente, tres investigaciones judiciales están en curso sobre las supuestas agresiones de Depardieu, lo que parece solo la punta del iceberg de un largo historial. El diario digital 'Mediapart' publicó en abril un reportaje en que 13 actrices, maquilladoras u otras trabajadoras de la industria cinematográfica lo acusaban de agresiones sexuales. La emisora de radio France Inter reveló dos casos más durante el verano. “El monstruo sagrado se permitió muchas cosas durante ese rodaje. Aprovechando la intimidad en el interior de una carroza, puso su pierna gorda debajo de la falda supuestamente para hacerme sentir mejor…”, escribió en su cuenta en Facebook en 2019 la actriz Emmanuelle Debever. En concreto, ella lo acusó de haberla agredido sexualmente en 1983 durante el rodaje de 'Danton', dirigida por el conocido realizador polaco Andrzej Wajda. Debever, que fue una de las primeras en quebrantar el velo del silencio del que se benefició la estrella cinematográfica, murió el 6 de diciembre después de haberse lanzado de un puente al Sena. La policía abrió una investigación sobre las motivaciones de ese presunto suicidio, lo que salpicó de rebote al famoso intérprete. “Todos saben que agrede a mujeres” “Todos aquellos que trabajan con Depardieu saben que agrede a las mujeres”, denunció en la revista 'Elle' la actriz Anouk Grinberg, quien reconoció haber visto ella misma como “tocaba los culos de mujeres, los pechos, el sexo, al mismo tiempo que bromeaba”. Las pruebas de sus agresiones sexuales existen desde hace tiempo. Desde hace más de una década, hay videos en Youtube de cuando intentó besar a la periodista argentina Dolores Barreiro en 1990. En esa misma época, el actor se regodeó de haber cometido su primera violación con 9 años en una entrevista con la revista 'Time'. Eso generó polémica en Estados Unidos, pero en Francia fue presentado como una maniobra de los “puristas” estadounidenses para no darle el Oscar por su interpretación en Cyrano de Bergerac. Quizás lo más significativo en el caso del 'Monstruo' es la indulgencia de la que se benefició durante décadas, sobre todo gracias al personaje público extravagante y rabelesco —en referencia a la desmesura característica de la literatura de François Rabelais— que se construyó. Todo ello aderezado por su fama y dinero, que poseía y generaba su presencia en cualquier película. “No se trata solo de él que es un canalla y se comporta como un canalla con las mujeres, sino del resto que le dejan hacerlo”, lamentó Grinberg en una entrevista radiofónica. A pesar de la denuncia de violación en 2018, Depardieu ha grabado cerca de 20 películas y series durante los últimos cuatro años. “Él se dedica a trabajar y yo paso mi tiempo intentando sobrevivir”, denunció en Twitter Arnould. Apartado de una promoción El viento, sin embargo, empieza a cambiar de dirección. La carrera de Depardieu sufrió este año las primeras consecuencias por su machismo. En abril, lo apartaron de la campaña de promoción del filme 'El sabor de las cosas simples'. También renunció, “en mutuo acuerdo con el director Michel Haznavicius (de la oscarizada 'The Artist')”, al papel que debía animar en la película de animación 'La Plus Précieuse des Marchandises'. Y su agente Bertrand de Labbey anunció en octubre que ya "no aceptaba ningún proyecto”. El primer ministro de Québec le ha retirado la medalla de honor al célebre actor. Bélgica hizo lo mismo. “Representa una vergüenza para Francia”, declaró la ministra de Cultura francesa, Rima Abdul Malak. A pesar de ello, el Elíseo no parece entusiasmado con la posibilidad de retirarle la Legión de Honor. “Estamos orgullosos de Depardieu”, defendió el jueves el presidente Emmanuel Macron en una entrevista televisiva, en que calificó de “caza de brujas” la oleada de críticas. Pese a los múltiples testimonios, una parte de Francia se resiste a abrir la caja de Pandora del 'Monstruo'.