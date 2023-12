Lo dicen muchos terapeutas y lo remata El Faro: no pasa nada por estar triste un rato y hay mucha fuerza en la bajona. Carlos Díaz es El Faro desde sus orígenes, ahora completado en formato trío con Carlos Valenciano y Alejandro Pedrianes. Acaba de sacar el EP Los años malos, una trama en torno a los choques de la edad y el impacto de lo triste.

«El disco describe el momento de catarsis de algo que viene de mucho, mucho antes. Y, entre otras muchas cosas, está escrito desde el desencanto de dar los primeros tumbos contra las paredes de la vida adulta», refuerza Carlos. La intención de que tenga ese componente narrativo de hartazgo-miedo-rendición-aceptación en sus cuatro cortes tiene dos caras: «Las canciones las hicimos en el orden en el que figuran en el tracklist. Escribí los primeros versos de Algo bueno a principios de 2020, pero realmente nos sentamos a hacer la maqueta a finales de ese mismo año. Fue entonces cuando me di cuenta de por dónde estaba yendo mi cabeza. Así que empezamos a darle forma a todo el EP a partir de esa idea».

El Faro empezó con un Carlos adolescente. Casi década y media después, aparte de esa reflexión sobre las complicaciones de la vida adulta, Carlos no es muy de nostalgias: «Es cierto que a veces miro atrás y recuerdo lo que fue formar El Faro siendo tan jóvenes y todas las cosas que nos pasaron y alucino».

El grupo ha pasado por etapas de silencio pero sólo aparente: «Aunque la frecuencia sí ha ido variando, nunca he dejado de escribir canciones. Así que, de un modo u otro, siempre he sentido El Faro como parte de mi presente, aunque solo fuera en mi intimidad», detalla.

Lo que sí tiene claro Carlos es que esto lo empezó de la manera más sencilla: «Creo que nunca me llegué a plantear un sueño musical tipo ser cabeza de cartel de un gran festival. Quiero decir, tenía 16 años. En ningún momento pensé que escribir una canción y subirla a internet iba a tener ningún tipo de repercusión, porque ni siquiera sabía qué repercusiones podría tener. Lo que desde luego no me imaginaba por aquel entonces es que 12 años más tarde estaría sacando nueva música».

Nueva música que cuenta con importantes apoyos. Lisandro (Dorian) y Sergio (Zoé) se encargan de la producción del EP: «Trabajar con ellos ha sido increíble, por el privilegio que supone crear junto a dos figuras tan importantes de la música y por la implicación que han tenido con las canciones desde que les enviamos las maquetas. Nos ayudaron a darles forma, organizarlas y estructurarlas. Y más tarde, tanto en el estudio como en la producción posterior, han puesto todo de sí para darle vida y sentido al sonido del EP».

Ruts, con su La Isla Music, dio con la clave en un momento dado de su carrera: una forma de expresión propia y sincera, clara y a veces hasta expuesta. Lo muestra en su nuevo disco Miss Lava, cuarto largo en su carrera. Instalada en un reggae melodioso muy bien trabajado, es en las letras donde Ruts se muestra cada vez más segura y cercana, sentimental y luchadora. En el disco recorre una visión más pop (como en Cuarenta y tantas) y también se deja llevar por el dub en varios momentos, en especial en la poderosa pieza homónima, que también cierra el disco con revisión cargada de delay.

33 años lleva en activo Vicente Martín con su En bandeja de plata, muchos de ellos con el apoyo de Lola Atienza. Los 80 Pasan Factura, siempre al acecho de lo que sepa a historia, edita este pequeño CD que reúne las sintonías del programa, con un colección llamativa llena de hallazgos. Arranca nada menos con Ataúd Vacante al galope, para continuar con el lofi vibrante de Soviet Love. Tres cortes más con Víctor Aftershave, Diminuto Cielo y Redkan. El disco se completa con Las cintas del sótano, de Enrique Mateu, sintonía del programa paralelo que mantuvieron en la segunda mitad de los noventa.