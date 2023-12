Hace tres días se cumplía el 35 aniversario del fallecimiento de Nanino Díaz Cutillas, ¿cómo describiría su influencia en la cultura canaria?

Su influencia fue absolutamente decisiva para que ciertas cosas sucedieran como sucedieron. Le tocó un tiempo propicio para ello pero puso de su parte, quizá sin saberlo del todo, una serie de aptitudes y actitudes que lo convirtieron en un personaje demasiado relevante para lo que un hombre tímido y discreto como él hubiera querido. Rodeado de un gran equipo de profesionales, puso rostro y corazón a la búsqueda de un pueblo que necesitaba encontrarse consigo mismo. En los años setenta abrió una ventana por la que empezó a entrar luz y en los ochenta ya nos abrió las puertas de nuestra propia casa, en cuyo patio compartimos cuerdas, canciones y sueños.

Participó como maestro de ceremonias en 35 años (más) con Nanino, ¿cómo vivió esta experiencia?

Como un auténtico privilegio. Todo lo que me ha sucedido en relación con el personaje de Nanino ha sido un maravilloso regalo y un aprendizaje impagable: inventariar su archivo, presentar el programa Tenderete, haber comisariado dos exposiciones sobre sus fondos y haber podido presentar actos como el del pasado miércoles resulta en todos los casos un honor gigantesco. Lo he asumido siempre desde una responsabilidad absolutamente sincera e ilusionante y, siendo consciente de que son otros tiempos y que evidentemente la Canarias de hoy no es la de los ochenta, sigo valorando los méritos de un personaje que hizo sencillo lo difícil y que seguramente no fue consciente del altísimo valor de lo que hacía, un valor que se ha acrecentado con los años.

En numerosas ocasiones ha organizado talleres para sensibilizar a los niños con la décima, ¿qué desafíos enfrenta la difusión y preservación de la cultura y poesía en las Islas?

Pues el principal desafío, en cuanto a lo que siento que me compete, es seguir dando a conocer la tradición verseadora a la juventud y la infancia. Antes se transmitía de forma absolutamente espontánea y natural pero hoy debe forzarse en contextos docentes que posibiliten el conocimiento que antes se adquiría en la vida cotidiana, en la que siempre hubo modelos a los que imitar. Por fortuna hoy son muchos los jóvenes en toda Canarias que cantan punto cubano y tengo que decir con regocijo que son más las voces femeninas: otra de las conquistas que ha habido que acometer. Cerca de un millar de estudiantes reciben talleres quincenales en sus centros a través de la Fundación Ochosílabas y muchos de ellos pasan después con naturalidad a ocupar distintos escenarios de la isla, pero no buscamos exclusivamente voces verseadoras, sino seres comprometidos con la palabra que sean capaces de desarrollar competencias que ayudan a improvisar pero también a vivir.

«El principal desafío es seguir dando a conocer la tradición verseadora a la juventud y la infancia» Yeray Rodríguez

¿Qué claves les da a los jóvenes cuando empiezan a escribir décimas?

La clave está en tener fe en la palabra. Vivimos una época marcada por la imagen, que ya se sabe el poder que tiene, pero conviene, con sosiego, meditar también el gran poder que la palabra tiene y qué herramienta prodigiosa es por ejemplo la décima que se canta en el punto cubano y que nos permite palabrear lo que nos emociona, lo que nos preocupa, lo que nos duele, lo que nos hace reír… al mismo tiempo que sucede y al mismo tiempo que lo sentimos y convertirla en canción. Es apasionante que una estrofa del siglo XVI siga ayudándonos a entender el mundo cinco siglos después.

Freestyle y punto cubano

¿Cuáles son las diferencias entre las métricas de un rapero que compite en batallas de gallos y un repentista? ¿Y las similitudes?

Me gusta más incidir en las similitudes que en las diferencias. Estas últimas tienen que ver básicamente con la estructura sobre la que se improvisa. El verseador debe someterse a un esquema tradicional que por lo general el público conoce. En Canarias el más conocido es el de la décima, si bien se improvisan otras estructuras como coplas, redondillas, cuartetas, quintillas o pareados. La estructura fija el número de versos, el número de sílabas y la distribución de las rimas. El rapero no tiene una estructura que seguir, sino que elabora su discurso sobre una base y se espera de él que genere una estructura según las rimas que vaya intercalando. No trato con esto de colocar una disciplina sobre la otra porque cada una debe ser valorada en su contexto, pero lo cierto es que este detalle es el más diferenciador. El resto de diferencias no dejan de ser maneras distintas de resolver las mismas circunstancias. Pero la métrica sí es clave en la comparativa.

Ha batallado contra Arkano en varias ocasiones, ¿qué aspectos del punto cubano destacan frente al freestyle? ¿Se luce más el punto cubano en este tipo de batallas?

Cada encuentro ha sido maravilloso. Yo creo que los dos nos ayudamos para lucir bien en cada disciplina. Se plantea como un enfrentamiento pero termina siendo un diálogo más que enriquecedor que el público, de todas las edades, disfruta plenamente. Personalmente le agradeceré siempre su generosidad a la hora de aceptar la propuesta de usar la música en directo, lo que ha propiciado que los talentosos músicos que suelen acompañarme también lo acompañen a él con una instrumentación similar. Esos requisitos métricos que tenemos los verseadores y de los que hablé en la pregunta anterior son siempre muy valorados por un rapero como él, absolutamente brillante en su trabajo y a mi suele darme pie ese comentario suyo en los conciertos para valorar el mérito que tenían muchos de nuestros antepasados verseadores que manejaban una compleja estrofa del XVI sin saber leer y escribir en la mayoría de ocasiones. A ellos debemos que este arte siga vivo. Un aspecto que hace que los dos estilos luzcan tiene que ver con la posibilidad de mostrarse a un público que no lo conoce. Muchos van por el rap y acaban conociendo y valorando el punto y al revés sucede exactamente lo mismo.

¿Cómo describiría su estilo único de improvisación y cómo ha ido perfilándolo según han pasado los años?

Digamos que es único por ser mío y porque no tengo otro, no por querer colocarlo donde quizá no merece. Digamos que me gusta estar absolutamente atento al espacio en el que improviso para que todo lo que suceda pueda estar integrado a la improvisación. Tengo absolutamente claro que esta manifestación, como pocas, se apoya en un público que tiene que dar fe de que lo que está pasando ni ha pasado ni volverá a pasar. Es algo único: mejor o peor pero único. Según pasan los años vas adquiriendo una experiencia que quizá te dé cierta serenidad y aplomo a la hora de asumir retos, pero también es cierto que de todas las épocas se aprende y uno se da cuenta de que también tenía su magia ese tiempo en el que quizá cometía más errores técnicos -que sigo cometiendo- pero a cambio ganaba en espontaneidad y frescura. El caso es que si en la vida artística siempre se aprende, la de un verseador no es otra cosa que una clase que solo se acaba cuando se acabe la vida.