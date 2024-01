El ojo del día es su nuevo trabajo en el que entreteje 31 relatos breves y dispares, pero cada obra literaria siempre tiene una serie de elementos que vertebran su eje narrativo, ¿cuáles son en este caso?

El ojo del día aparece en un número importante de mis relatos, relatos independientes entre sí. La imagen inicial del ojo del día se creó a raíz de una conferencia, que escuché en YouTube, de Laura Freixas, sobre Emily Dickinson. La poeta se llamaba a sí misma y a otras mujeres en sus poemas bajo la denominación de 'margarita' y relacionaba la esfera de la flor con el sol. Descubrí en una margarita y en el girasol, mi flor preferida, al ojo del día como imagen poética, imagen poética viva.

«Los pétalos abiertos de una margarita, igual que el ojo del día, persiguen al Sol», escribí en el primer relato. Seguidamente, me fui apasionando, tal vez obsesionando, concediéndole distintos rostros al ojo del día a lo largo de los textos de mi libro. El ojo del día representa la vida, en mayúsculas, la vida plena, la herida, esperanzada, agonizando, protegiendo o prestando cobijo.

El ojo del día es claridad y oscuridad, pero no halla hueco alguno en la última y definitiva oscuridad: la muerte. Sin embargo, sobrevive a la muerte individual, porque se erige en testigo del transcurso del tiempo y emite mensajes en el nombre de la memoria colectiva.

Los relatos versan, entre otros, sobre el viaje al olvido, sobre el devenir del tiempo, que chapotea en el pensamiento, como la neblina, de color blanca, sin volumen y dispersa. Un pasado que regresa al presente con el peso de la memoria frágil, vulnerable y sin peso.

El silencio es una temática que cobra especial protagonismo en la novela. ¿Cómo se representa la mudez o la ausencia de la palabra en un texto escrito?

En el intento de desarrollar la capacidad de sugerir y de emocionar al lector, de permitir espacios a su libre interpretación. No obstante, también en el silencio se puede hallar ruido, mucho ruido.

¿Qué rol desempeña Sherezade, la narradora de las mil y una noches, en esta historia? ¿Cómo llega usted a este personaje de la literatura persa?

No concibo la escritura sin la lectura. Me considero una lectora tenaz y constante. Sin la lectura no se abrirían huecos a la inspiración. Leer mucho me lleva a veces a volcar personajes literarios, artistas y citas en mis propios textos.

También publicaba Cautiva del tiempo a final de 2021, fecha parecida a la que escoge ahora. ¿Casualidad, o diciembre es un mes agradecido para lanzar libros?

Es pura casualidad. Una coincidencia. El mes del año me es indiferente.

En relación con la pregunta anterior, ¿cuánto tiempo lleva fraguándose El ojo del día?

Alrededor de un año. Algunos textos son muy recientes y otros más antiguos. Los relatos antiguos han sido reescritos y sucede que cuando se vuelve a un texto, cuando se retoma, el imaginario construye un texto diferente, una versión nueva y distinta a la anterior.

Los autores canarios suelen escribir acerca de su realidad más cercana, los lugares que habitan o frecuentan. Usted viaja a Lisboa en este libro, ¿por qué decide ambientar la historia en esta ciudad portuguesa tan concreta?

Lisboa solo aparece en mi imaginario, que hermana al ojo del día con el ciprés de una plaza de Lisboa; el ojo del día podría compartir su letrero con los mismos versos de bienvenida: soy el mango del azadón, la cancela de tu casa, la madera de la cuna y la del ataúd. En este libro aparecen con frecuencia paisajes insulares, la isla de Fuerteventura, y, sin lugar a dudas, el mar. El mar es un personaje que se asoma y cuela siempre en mi mente y en mis relatos o novelas.