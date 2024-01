Así es. Cumple 100 años hoy —3 de enero de 2024—Alfonso Armas Ayala, viva entre nosotros hoy su labor generosa, su legado inmenso y la calidez de su persona.

Nació en Las Palmas de Gran Canaria. Concretamente, en un caserón desaparecido hoy de la calle de Sagasta, frente al horizonte amplio de Las Canteras. Fue el único hijo de don Alfonso Armas Ayala y doña Gabina Ayala Cejas, naturales ambos de la isla del Hierro, aunque afincados en la de Gran Canaria. El niño mimado y el joven reflexivo creció, como el horizonte amplio del mar de su paisaje, abierto a la curiosidad y a la inquietud intelectuales que fomentaba su padre, lector amplio y admirador fervoroso de Pérez Galdós. En su ciudad natal cursó los estudios primarios y de Bachillerato, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna se licenció en Filología Clásica (1945).

Luego, apenas 10 años más tarde, logró en Madrid el grado de doctor con un trabajo definitivo sobre Graciliano Afonso, una documentada investigación que inició en los archivos de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna y continuó con fondos de Salamanca, de Madrid y de la isla de Trinidad (lugar que fuera de exilio del doctoral Afonso). En adelante, continuó Alfonso Armas su actividad investigadora en El Museo Canario, trabajó activamente en la gestión y el desarrollo de la Universidad Internacional de Canarias Pérez Galdós, e inició su tarea docente como catedrático del Instituto Isabel de España (la proseguiría en Colegio Universitario de Las Palmas, y en la Facultad de Filología de la ULPGC).

Alfonso trabajó siempre en varios frentes, consiguiendo ser eficaz en todos ellos, y demostrando una capacidad motora extraordinaria para concebir e impulsar proyectos ambiciosos e ilusionantes.

Su labor junto al Cabildo de Gran Canaria fue definitiva. Y temprana. Porque empezó cuando la ciudad festejaba la apertura de lo que es hoy la Casa de Colón y aquel joven catedrático de Enseñanzas Medias se personó en la prensa local para unirse a la alegría general, pero reclamando: «Así como Sevilla tiene su Bécquer, Madrid su Cascorro, y Santander su Pereda, Las Palmas tiene su Pérez Galdós…». Y lo que era apenas un sueño para muchos acabó haciéndose realidad, poco a poco: la adquisición de la casa natal de don Benito, y la recuperación para Gran Canaria de su legado personal e intelectual. Por fin los años sesenta vieron abrirse la Casa Museo Pérez Galdós a los investigadores, y los setenta (en 1973, el Primer Congreso Internacional de Estudios Galdosianos) lanzarla al mundo como centro galdosiano de referencia internacional. Desde ese momento a hoy han seguido en la tarea los Congresos sucesivos.

No se circunscribió a la dinamización del Museo Galdós la labor de Alfonso Armas en el Cabildo, sino que fue puntal en el desarrollo americanista de la Casa de Colón (allí don Francisco Morales Padrón), y del arranque excelente de los Museos Insulares: el de León y Castillo en Telde, el de Tomás Morales en Moya, el de Antonio Padrón en Gáldar… De todos fue director durante varios años a partir de 1987.

En todos, logró infundir su visión amplia, y su capacidad para la gestión rigurosa. Bajo su impronta y durante muchos años, se organizaron en toda Gran Canaria, Exposiciones, Premios de Investigación y de Creación literaria, Cursos y otros programas de formación especializada que cubrieron las carencias derivadas de la falta de instituciones universitarias en la isla de Gran Canaria de entonces; pero también actividades para escolares y programas de divulgación. Tal vez fuera el mayor logro de Alfonso Armas su habilidad para formar equipos de gestores excelentes y sabios que han conseguido que esas instituciones sigan siendo hoy lugares de excelencia para la cultura y la investigación.

En 1984, Alfonso Armas irrumpió en la vida política insular, llegando a presidente de la Comisión de Educación del Cabildo, miembro de la Comisión de Cultura de la citada entidad y miembro del Consejo Social de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Igualmente, figuró entre los promotores de la Ley de Reordenación Universitaria, a partir de la cual se impulsó la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue nombrado Académico correspondiente de la Real de la Historia, y recibió la Medalla de Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España. El Gobierno venezolano le otorgó las distinciones de la Orden de Francisco de Miranda y de la Orden de Andrés Bello, destinadas a premiar servicios al progreso del país y a su educación y sus letras, respectivamente. En el Congreso galdosiano de 1994 recibió la Insignia de Oro de «Galdosiano de Honor”. Igualmente, recibió el premio Canarias7 de Educación e Investigación. En los premios del Día de Canarias de 1998, el Gobierno Canario le concedió la Medalla de Oro. El Cabildo Insular lo distinguió con el Can de Plata, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo nombró Hijo Predilecto.

Hoy el nombre de Alfonso Armas suscita de inmediato la imagen de un excelente difusor de cultura. Y desde atalayas diferentes: desde una cátedra docente bien entendida, desde las columnas de revistas especializadas o de la prensa, desde la organización y la gestión de actividades, desde la presencia viva en conferencias especializadas o en pregones, desde la presentación de eventos específicos, etc., etc. Alfonso Armas consiguió llenar, en el mismo espacio de tiempo, todas esas tribunas: fue conversador erudito en el aula escolar, crítico fino en las páginas impresas, organizador de sucesos artísticos y presentador cualificado de los mismos, comentarista intencionado al hilo de un texto o de una situación, etc.

Fue el orador capaz de llenar con su voz resonante de sabiduría y de humanidad los espacios culturales más variados: conferencias, exposiciones, comentarios de libros, pregones, conmemoraciones, tertulias; el que encandilaba con su palabra despaciosa y casi mágica a mayores y a pequeños, a eruditos y a aficionados. Logró ser al mismo tiempo la voz cultivada que concitaba el respeto y el reconocimiento de públicos exigentes, y la espontánea que despertaba la admiración de curiosos culturales de mayor o menor pericia, cautivados todos por un verbo hábil, sugerente y despacioso que realizaba el milagro de ampliar los horizontes del universo cotidiano. Porque Alfonso Armas hizo de la difusión de la cultura su razón de existir; supo protagonizar siempre con éxito el papel de profesional voluntarioso y el de «vocero» empeñado en la tarea de acercar mensajes culturales a un público muy amplio y muy diverso como un maestro vocacional, dispuesto siempre a despertar curiosidades y a afinar facultades intelectuales dormidas.

En realidad, Alfonso Armas Alfonso Armas se sintió siempre, en primer lugar, un docente, actividad para lo que tuvo cualidades excelentes. Y eso consiguió ser. Nada más y nada menos.

Falleció Alfonso Armas el 22 de julio de 1998. Parece que fue ayer.

En mayo de 2000, el Instituto Isabel de España honró su memoria en sesión-homenaje, solemne, aunque íntima, en el que se descubrió una placa conmemorativa de su labor en el vestíbulo de la Institución y se mostró un atractivo retrato al óleo que presidirá la sala de profesores del Centro. Con anterioridad, en 1999, la Casa Museo Pérez Galdós había organizado un acto similar con motivo de la recepción de su biblioteca, donada generosamente por la familia.

En mayo de 2001, se presentaron dos gruesos volúmenes de estudios en su honor que el Cabildo de Gran Canaria editó con esmero. En el 2020 del Centenario de Pérez Galdós su nombre hubo de resonar en los textos que se publicaron, en las reuniones científicas nacionales e internacionales que se organizaron, en los comentarios de prensa… Tras su ausencia, cada Congreso Internacional que la Casa Museo organiza (¡Dios mío, ya siete ediciones!) revive su nombre y su ejemplo, evoca su personalidad y renueva su huella.

Así es. Cumple 100 años hoy –3 de enero de 2024– Alfonso Armas Ayala. No hemos olvidado su memoria de intelectual de espíritu despierto y sensible, de docente de palabra atractiva y despaciosa, de gestor eficaz e incansable, de hombre tolerante y abierto, de apasionado por la literatura, de amigo incondicional de alma elegante y grande.

Y si muchos –por cuestión de edad– no pueden sonreírle hoy a ese recuerdo, la memoria grancanaria habrá de recordarles aquella labor cultural despaciosa y sabia, y la valía de lo que lo que sedimentó para siguiera creciendo tras él. Porque así se sedimenta la cultura: con sabiduría (que se nace y se adquiere) y con dedicación, altura de miras y visión de futuro.