La ornitología más moderna y revolucionaria afirma que los pájaros piensan y son capaces de resolver problemas de orden práctico y, por tanto, poseen cierto grado de inteligencia. La inteligencia de algunas aves se ha comparado a la de los primates. Se dice que las aves discuten y se pelean entre ellas, pero también son capaces de mostrar ternura y consolarse mutuamente cuando están tristes o expresar solidaridad. Incluso, hay algunas especies que participan en duelos (o en una suerte de funeral) cuando una muere; o se valen del canto para cooperar entre ellas o para alertar a otros individuos de la especie sobre la existencia de algún peligro, como puede ser un predador. Todo esto, además de sugerir la presencia de inteligencia en los pájaros, indican el comportamiento gregario. Este espíritu grupal –podríamos decir– está en línea con la «fabulación» a la que a menudo se recurre en los dichos (fabulación entendida como la creación ficticia de un discurso o frase en la que los animales son los protagonistas y que tiene una intención didáctica o crítica). Metáforas que se elaboran sobre la base de la fórmula de la «observación-constatación-conclusión» en la que tiene un papel determinante la intuición del observador. Podría decirse que ciencia y creencia popular van muchas veces de la mano, de hecho, la ciencia, con el tiempo, llega a verificar y dar una explicación a lo que era solo una creencia extendida en el vulgo. Este hecho se confirma, por ejemplo, en la observación de algunos fenómenos atmosféricos que se registran en forma de cabañuelas, aberruntos o refranes meteorológicos, en los que la conclusión a la que había llegado el saber popular puede ser explicada científicamente. [Es el caso de este refrán que podemos escuchar en la isla de La Palma (aunque, al parecer, es de origen castellano) que dice: «Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo»].

La expresión «usted no es pájaro de esta jaula» (registro que hemos documentado en Ingenio) recurre al símil de los pájaros para referir el carácter gregario de una relación que se establece entre individuos ligados por un nexo efímero o duradero y que los pone en pie de igualdad, límite circunstancial que impide a los otros llegar a formar parte del grupo de referencia. Se construye sobre una metáfora referida a un comportamiento animal en estado de domesticación («pájaros en jaula») lo que implica simbólicamente un territorio de pertenencia (rasgo identitario) en el que está vedada o, al menos, no es bien vista la entrada a sujetos ajenos al «clan». Al enfatizarse la frase con el «usted» inicial (creando distanciamiento) seguido de «no es pájaro de esta jaula» (negación de pertenencia) se reconoce que aun tratándose de individuos de la misma especie («pájaros»), no forman parte del grupo de referencia («esta jaula») y, por tanto, se repele su presencia. Así, pues, esta metáfora fabulada se emplea para expresar rechazo a quien se entromete sea en una conversación, en una discusión o, en definitiva, en lo que no es de su incumbencia. Dicho de otro modo, es una manera de despedir «al entrometi(d)o» con aspereza y sin miramientos o «de pararle el carro». Se puede inserir o intercambiar en formas dialógicas con expresiones afines o complementarias como esta: «¡Eh, para el carro que a ti nadie te ha dado vela en este entierro!» (que se emplea frente a alguien que irrumpe decididamente en una discusión en la que no es parte y se le ataja de este modo para que no se entrometa). La expresión «usted no es pájaro de esta jaula», empleada para despedir a alguien con irritación, acritud o sin consideración, es sinónima, pues, de «a usted nadie le ha dado vela en este entierro».