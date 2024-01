En los felices años noventa del siglo pasado, primaban dos obras entre los que estudiábamos la filosofía politológica de la tierra humana, recién caído el Muro de Berlín que, justamente ahora, quieren los imberbes levantar de nuevo, sin importarles el horror detrás de cualquier Muro en una parte del cual está la cárcel física y mental y, en la otra, la libertad, a la que son alérgicos estos adoradores del mal. Las obras eran El Fin de la Historia y El Choque de Civilizaciones, respectivamente de Fukuyama y de Huntington, ambos, asimismo, filósofos politólogos. Pues bien, en 1997, el sociólogo John A. Vásquez, aplicó la epistemología propuesta por Imre Lakatos, otro filósofo húngaro que estudiábamos concienzudamente por aquella época, y que planteaba que los programas de investigación como el realismo (ofensivo, en este caso), eran programas de investigación degenerativa.

Vásquez estimaba que el programa politológico del realismo ofensivo adolecía de falta de voluntad para perseguir una teoría verdadera, con sus defectos y hallazgos de investigación, y más bien seguía una hipótesis sin buscar su falsación para hacerla robusta. Como la dialéctica marxista, para entendernos. El texto de Vásquez se tituló "El paradigma realista y los programas de investigación degenerativos versus progresistas: una evaluación de la investigación neotradicional sobre la propuesta de equilibrio de Waltz", y fue publicado en la Revista Americana de Ciencia Política. Waltz, un realista defensivo, acusó a Vásquez de malinterpretar a Lakatos, pero hoy día se podría entender que la dialéctica marxista o el realismo ofensivo son eficaces en la interpretación de los planteamientos hegemónicos de los grupos humanos ni más ni menos que porque la naturaleza es dicotómica, dual, confrontativa, y se recrea y desarrolla en el principio de la ley del más fuerte. Y ahora se acercan más ejemplos históricos. Veamos. El realismo ofensivo se mueve en un marco teórico que describe la política mundial como infinitamente competitiva. El descubrimiento de la bomba atómica y la reestructuración inmediata de la destrucción mutua asegurada entre los hegemones no es sino una prueba de ello. El caldo de cultivo de los hegemones siempre lo es en un medio anárquico, un sistema global que tiende a disponer de dinámicas de centralización que, luego, se presentan duales, como ocurre hasta entre las ciudades rivales de un mismo país, o los equipos de fútbol. La guerra es inevitable para el realismo, ya sea como amenaza o como certeza.

El liberalismo o el idealismo son tesis para andar por casa cuando el comercio se instaura porque ha llegado a la historia el momento del descanso del guerrero, pero son estados pasajeros, inmediatamente ocupados por la guerra, padre de todas las cosas, como decía Heráclito. Los estados son inherente y naturalmente agresivos, y esa afirmación absoluta da lugar al realismo ofensivo como principal elemento reordenante de la historia. En la teoría geopolítica prima el hinterland geográfico, pero en el realismo ofensivo se trata de algo más: la agresividad inherente de cualquier estado que ha nacido siempre de un momento original agresivo, así como los bebés nacen llorando y, si se nos permite, son cacheteados para que comiencen a vivir respirando. La Segunda Guerra Mundial dejó secuelas académicas como la del realismo, cultivado por Hans Morgenthau, George Kennan, Nicholas Spykman, Herman Kahn o E. H. Carr. Pero vamos a quien actualmente tiene entre sus manos la evolución de los hegemones EEUU-China, John Mearsheimer, erudito del realismo ofensivo, distinguido disuasionólogo y profesor en la Universidad de Chicago. Cualquier realismo ofensivo perdura, con sus contrincantes, y solo acaba cuando un hegemón hace desaparecer al otro, y sobreviene la paz hegemónica. Para situarnos en la teoría realista ofensiva resulta interesante el ensayo, de 1990, en el que Mearsheimer predijo, una vez cayendo el Muro, que Europa volvería a ser multipolar, como en la primera mitad del siglo XX, al retirarse las dos fuerzas antagónicas, USA y Rusia, así como que la proliferación nuclear en Europa y Alemania se incrementaría, cosa que empieza ya a ocurrir unas décadas después. En otro artículo, de 1993, en Foreign Affairs propugnaba que EEUU permitiera el desarrollo nuclear a Alemania y Ucrania, porque eso produciría un equilibrio pacífico, de paz hegemónica, cosa que, en 1994, se rompió con los acuerdos de desnuclearización ucraniana.

En otros artículos en 1998, en The New York Times, Mearsheimer validaba la proliferación nuclear de India para establecer un equilibrio regional con Pakistán y China, de la misma forma que, más recientemente, en 2023, veía la nuclearización de Corea del Norte como una fuerza que provocaba estabilidad en la tensión con Corea del Sur defendida nuclearmente por EEUU. La teoría de Mearsheimer incluye la urgencia de que un estado hegemón ponga su poder con rapidez sobre el tablero, y que no se frene respecto a sus apetencias geopolíticas. Evidentemente, Mearsheimer rechaza la paz democrática, que ve como imposible. Previó el comportamiento de Irak en la guerra, con las mentiras que planteó EEUU, pues las mentiras, plantea el pensador realista ofensivo, son estrategias propias de las democracias, y menos de las dictaduras. Previó lo que está ocurriendo en Ucrania, desde la crisis de Crimea de 2014, así como la reacción rusa y las torpes decisiones de la UE y la Otan, con unas élites políticas estadounidenses y europeas ensoberbecidas, pero abatidas por los acontecimientos: "porque dan poca importancia a la lógica del realismo en el siglo XXI y asumen que la unidad y la libertad europeas pueden garantizarse por medio de principios liberales como el estado de derecho, la interdependencia económica y la democracia". En 2014, argumentó que "si China continúa su sorprendente crecimiento económico durante las próximas décadas, es probable que actúe de acuerdo con la lógica del realismo ofensivo", y pasará a dominar Asia, siguiendo, ni más ni menos, que el ejemplo del propio EEUU: "¿Por qué deberíamos esperar que China actúe de manera diferente a Estados Unidos? ¿Son los chinos más íntegros que nosotros? ¿Más éticos? ¿Son menos nacionalistas? ¿Menos preocupados por su supervivencia? No son ninguna de estas cosas, por supuesto, razón por la cual es probable que China siga la lógica realista básica e intente convertirse en una potencia hegemónica regional en Asia". Pero Mearsheimer no cree que pueda haber una potencia única y hegemónica en el planeta, lo ve teóricamente imposible porque hay mucho espacio, mucha tierra y muchos océanos, que actúan como fosos gigantes, y solo postula hegemonías regionales. Mearsheimer no sabía que la Internet global y la Inteligencia Artificial sí que posibilitan un hegemón planetario. Y casi que ya está aquí.