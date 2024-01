Poeta de la oralidad ("juglaresa", según la anacrónica voz vigente en el diccionario de la RAE) y metapoeta del lenguaje, respectivamente, la una aprendió a camuflar en sus versos el lesbianismo que le estuvo vetado en la vida cotidiana, y la otra se adelantó a convivir en su madurez con un joven veinteañero que le dividía la edad. Pero, más allá de lo estrictamente biográfico, Gloria Fuertes (Madrid, 1917 – 1998), de cuya muerte se acaba de cumplir un cuarto de siglo, e Ida Vitale (Montevideo, 1923), que al filo de su cien cumpleaños –el pasado Día de Difuntos–, viajó desde Uruguay a España para presentar su libro Donde vuela el camaleón (Lumen), constituyen dos modelos de mujer emblemáticos entre las emergencias del año que acaba de cerrarse.

A los dioses y diosas rogando (metalenguaje, pensamiento, "¡Ah, el Azar, ese dios extraviado!", de la Premio Cervantes uruguaya) y con el mazo dando ("No doy al César lo que es del César porque nunca tuve nada del César", reivindicaba la madrileña) son, sin duda, dos valientes daguerrotipos líricos, desde la soledad de los tiempos de María Castaña, cuando el feminismo carecía aún de ismo.

Muchos infantes del tardobabyboom aún creían en los Reyes Magos (aunque nunca hayan desconfiado del carbón que traen) cuando, por su cuenta, machaconamente insistía la incipiente tele en color: "Un globo, dos globos, tres globos… la Tierra es un globo donde vivo yo". Fue la labor más nutricia de esta señora que, si escribía "para niños" [¡y niñas!], como rezaba su mejor disfraz de alto camuflaje, sólo lo hacía, en realidad, a condición de que la leyeran cuando fueran adultos. De ese modo, como guionista televisiva con voz de niño ronco, lograba ser tolerada como poeta civil crudamente reivindicativa, y machihembrada de mujer "de dudosa conducta", en la España del tardofranquismo.

Desde el primero de sus poemarios está en la escritora madrileña la fijación por el amor y el desamor

Sólo que en un país donde siempre han estado prohibido los éxitos bidimensionales, ese rótulo fulgurante como poeta en guardería, digamos, eclipsó su condición de poeta de guardia, como anuncia uno de sus títulos emblemáticos; al punto de que "la Tierra es un globo que se me escapó", continuaba el sonsonete de aquella canción infantil medio en blanco y negro todavía. Cuando acaba de cumplirse un cuarto de siglo de su fallecimiento, hay que señalarlo a las claras: hubo de bucear en su figura y su obra un destacamento de hispanistas norteamericanos –Andrew P. Debicki, Sylvia Sherno, Margaret Helen Persin o John Wilcox, entre otr@s– para ser valorada, más acá de la irregularidad de su verso, como un epifenómeno ineludible en la horma rigurosamente masculina –un atrincherado club only for men– de la poesía social española, a la que se adscribió solísima, sin permiso ni ismo alguno, y por ello necesariamente travestida (de versificadora infantil: "infans" significa, etimológicamente, "que no habla", y ya lo advirtió en uno de sus versos célebres: "Escribo porque eso, / porque no puedo hablar"), camuflando de pintorescas glorietas sus particulares barricadas.

"Soy como esa isla ignorada / acunada por árboles jugosos / en el centro de un mar / que no me entiende, / rodeada de nada, nada sólo", señaló en su primer poemario que, aunque publicado al filo del medio siglo, escribió en su adolescencia de "patito feo" y corpulento aquella mecanógrafa, hija de una costurera y de un portero de fincas del Madrid castizo, que se conjuró devenir por sus propios medios en una Gertrudis Stein de Chamberí antes de que cualquier hijo de vecino le prometiera erigirla en emperatriz de Lavapiés.

Ya en ese primer poemario late su perenne fijación primordial: la fraudulenta e inapelable puerta corredera, casi como una lámina o pelleja de saliva, entre el amor y el desamor ("Para enseñarme a llorar / me besaron una tarde, / y se llevaron la boca / y me dejaron la sangre", dice en el poema Balada sonámbula); un sentimiento que se acucia, claro, cuando se es distinta, porque entonces atañe –su otro palo– al conjunto del engranaje social. "No doy al César lo que es del César porque nunca tuve nada del César", exclama en otra parte, al tiempo que aprovecha a definirse como un híbrido de Quijote y Sancha”, y se pregunta: "¿Dónde mi Dulcineo? / ¿En qué Toboso?".

En sendos prólogos, sus amigos Paco Nieva y Francisco Ayala la invisten perteneciente a "un tercer sexo", capaz de poner en evidencia, incluso, a "los poetisos" ... Por su parte, hubo de aguardar a la edad de la jubilación para poder expresar que la anatomía de sus amores predilectos tiene "senos" (Historia de Gloria, 1981). Quien fue siempre franca en reconocer que "no quiero ser una escritora para escritores, ni maestra en nada", hubo de jugar todo el tiempo al escondite en ese crucial flanco del amor / desamor prohibido; aviarse de rositas con efecto preventivo, entre humoradas proclamadas con voz de niña cazallera. Y, una vez más, jugar a hacer que le decía al lector lo que, en realidad, se recetaba a sí misma: "Libérate de la angustia / huyendo de la quema / sobre los lomos del humor".

El viaje de Ida

"Sé siempre un poeta, aunque sea en prosa". El aserto de Baudelaire escogido como lema para el Día Mundial de la Poesía de 2023, se volvió literal en El vuelo del camaleón, el libro de prosa poética que, al filo de su cien cumpleaños, el pasado otoño, volando desde Montevideo a España, presentó en Córdoba la escritora uruguaya. Con su personalísima voz, existencial y con recursos de vanguardia, funde ahí narrativa y lírica, en un fabuloso bestiario, que es, a la vez, una poética. No sólo es de destacar, por tanto, que, entre decenas de autores, y algunas autoras, nacidos en 1923, ella sea la única que mantiene abierto el paréntesis de sus señas biográficas, sino que lo haga con tan rebosante vitalidad y lucidez. Como si fuese una joven en su apogeo, unos meses antes, en mayo, participó también presencialmente en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Si proclama que el "azar es un dios extraviado", sopesa, no obstante, que es justo el extravío lo que vuelve a ese dios más humano, y, al tiempo que la conmina a "disfrutar del error y de su enmienda", como defiende en su poema Penitencia", le permite asumir que "después, ya muertos, rodaremos, redondos y olvidados".

Su longevidad es justiciera con su reconocimiento tardío, pues le dieron el Cervantes hace apenas un lustro, a los 95 años (también Nicanor Parra y Francisco Ayala lo recibieron tarde y murieron a los 103). En efecto, pese a haber recibido muy joven los parabienes de su profesor de literatura José Bergamín, exilado en Montevideo, y el espaldarazo de Juan Ramón Jiménez, que la incluyó en una antología, Vitale hubo de esperar a nonagenaria para que el azar se extraviara a su favor; y con creces, pues, tras obtener el Premio Octavio Paz, en 2009, se hizo, en años consecutivos con todos los galardones de relieve: el Alfonso Reyes (2014), el Reina Sofía (2015), el Federico García Lorca (2016), el Max Jacob (2017)…

Los versos de la uruguaya buscan tenderle torniquetes anti-fuga a la vida, retener la vivencias con pequeños signos

Con una vida marcada por el nomadismo, huyendo de la dictadura militar uruguaya, para exilarse primero a México y luego a Texas, Vitale fue pionera en vivir el amor a su completo albedrío. Visto con los ojos de entonces, es una heroicidad que, en los años sesenta del siglo pasado (y tras la ruptura con su primer marido, el ensayista y crítico Ángel Rama, padre de sus dos hijos), una mujer en su avanzada cuarentena, Ida Vitale, formara pareja con un joven de 22, el también poeta y uruguayo Enrique Fierro, en una relación vitalicia de casi medio siglo, hasta la muerte de éste, en 2016.

En consonancia con su nombre, sus versos buscan tenderle torniquetes anti-fuga a la ida vida; retener, con pequeños signos mironianos, detallistas, esenciales y cotidianos, las vivencias idas, en su doble acepción: desarraigadas y esfumadas, y, de ese modo, conjurar la fugacidad y dispersión de la existencia. En su emblemático poema Exilios, del libro De procura de lo imposible (1998), Vitale escribió: "La mirada se acuesta como un perro, / sin siquiera el recurso de mover una cola. / La mirada se acuesta o retrocede, / se pulveriza por el aire / si nadie la devuelve. / No regresa a la sangre ni alcanza / a quien debiera. / Se disuelve, tan sólo". Es una muestra de las sutilezas transversales de su poesía, a la vez vanguardista y clasicista, intimista y externalizada, discursiva y concisa.

En su afán por reunir los fragmentos vitales, sin por ello vulnerarlos, sus versos apuntan a una definitiva sincronización de la existencia; "Todo aquí es palimpsesto, / pasión del palimpsesto: / a la deriva", subrayará en un poema, al tiempo que, para no perderse nada, con un dedo de la otra mano nos señala: "Cada horizonte: donde un ascua atrae".

En su poesía confluyen, ciertamente, lo sensorial y lo reflexivo, propiciando que, de su abonado intimismo, surjan brotes creacionistas. Si observamos que es simbolista, comprobamos, sin embargo, que sus símbolos se mantienen siempre en un plano naturalista, con vida propia, pues en la misma proporción en que describen los estados anímicos, se humanizan ellos mismos. Así, en el poema Gotas, por ejemplo, que con significar lágrimas humanas, éstas "acaban de dejar de ser la lluvia. / Traviesas en recreo, / gatitos de un reino transparente,/ corren libres por vidrios y barandas, / umbrales de su limbo". Poeta ambidextra, en definitiva, del mismo modo que Ida Vitale ha hecho del exilio su más certera forma de vida, cantando aquí y allá al nomadismo, eso no le impide enaltecer "la apariencia del viaje en la inmovilidad". Entre las campanas de Gloria (Fuertes) y la solidez horizontal de Ida Vitale, su mejor legado compartido es que, sea cual sea el género, sólo es posible crecer contra nosotros mismos.