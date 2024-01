Los Globos de Oro celebran este domingo su 81 edición en Los Ángeles, con el primer asalto de la temporada de premios de Hollywood entre los fenómenos taquilleros 'Barbie' y 'Oppenheimer' como alguno de sus mayores atractivos.

Esta entrega, que se desarrolla hoy a partir de las 17.00 hora local (01.00 GMT del lunes), también tiene al actor chileno Pedro Pascal ('The Last of Us') y al cineasta español Juan Antonio Bayona ('La Sociedad de la Nieve') como principales representantes hispanos.

El cómico Jo Koy ejercerá como maestro de ceremonias en una gala cuyos diferentes segmentos serán presentados por estrellas del entretenimiento como Angela Bassett, Ben Affleck, Dua Lipa, Florence Pugh, Jared Leto, Jodie Foster, Jon Batiste, Kevin Costner, Matt Damon y Orlando Bloom, entre otros.

La película 'Barbie', de Greta Gerwig, encabeza la lista de nominaciones con 9 menciones en categorías tan señaladas como la de mejor filme de comedia o musical, mejor dirección, mejor guion o mejor canción original.

La cinta sobre el físico teórico Robert Oppenheimer la sigue de cerca con 8 candidaturas, mientras que 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese, y 'Poor Things', dirigida por el griego Yorgos Lanthimos, obtuvieron con 7 nominaciones cada una.

'Oppenheimer' versus 'Killers of the Flower Moon'

Si 'Barbie' tiene en 'Poor Things' a su mayor contendiente en la categoría de mejor película de comedia o musical, 'Oppenheimer' y 'Killers of the Flower Moon' prometen sostener el gran enfrentamiento de esta edición en el apartado dramático.

En los apartados de mejor actriz de comedia o musical, Margot Robbie parte como favorita gracias a su interpretación real de la muñeca de Mattel.

Más disputada estará la versión masculina de esta categoría, con Timothée Chalamet ('Wonka'), Joaquin Phoenix ('Beau is Afraid'), Matt Damon ('Air') o Nicolas Cage ('Dream Scenario') como aspirantes.

Lily Gladstone ('Killers of the Flower Moon') y Carey Mulligan ('Maestro') cuentan con posibilidades como mejor actriz dramática del curso, y Leonardo DiCaprio ('Killers of the Flower Moon') y 'Cillian Murphy ('Oppenheimer') medirán su impacto como mejores intérpretes de drama este curso.

En cuanto al apartado de mejor película de habla no inglesa, la película española 'La Sociedad de la Nieve', de Juan Antonio Bayona, podría ser la gran alegría hispana de la cita si acaba embolsándose el triunfo.

La nominación de Pedro Pascal ('The Last of Us') como mejor actor en serie dramática podría redondear una noche perfecta para los dos grandes representantes del talento latino en los Globos de Oro 2024.

'Succession', dispuesta a hacer historia

El drama 'Succession', que ya venció en las ediciones de 2021 y 2019, buscará agrandar su legado y la comedia 'Abbott Elementary' ('Colegio Abbott', en español) se verá las caras por segundo año consecutivo con 'The Bear' y 'Only Murders in the Building'.

En el apartado de mejor serie limitada, el 'boom' de 'Beef' –de la factoría Netflix'– se medirá con la quinta temporada de 'Fargo', serie inspirada en la película homónima de los hermanos Coen.

La 81 edición de los Globos de Oro tendrá lugar en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y será emitida en la cadena CBS por primera vez en cuatro décadas.