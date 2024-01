Abrazando el puente que une Canarias con la tradición de la canción latinoamericana, St. Pedro se postula a la victoria del tercer Benidorm Fest con el tema 'Dos extraños (Cuarteto de cuerda)' mientras corre una leyenda sobre el origen de su carrera y lo fuerte que es capaz de apostar por su música.

"Ni confirmo ni desmiento. Quiero crear un mito y la historia está muy guay", se limita a responder a EFE a la pregunta de si boicoteó sus opciones de victoria en la final de 'La Voz' de 2017 a cambio de fichar con quien fue la representante de Rosalía, Rebecca León, a quien conoció gracias a su entonces 'coach' en el programa, Juanes.

Sea cierto o no ("No se exageró tanto, quienes nos conocen a los dos pueden creérselo perfectamente", añade a continuación), para él aquel momento en el que su carrera aún estaba por despegar tiene poco que ver con el actual y con la responsabilidad que conlleva poder ganar y representar a España en Eurovisión 2024.

"Cuando me pasó lo de 'La Voz' yo pensaba en mí primero, pero ahora soy consciente de que represento a mi país. Eso es algo mucho más grande que tu carrera y para mí el precio que hay que pagar es cumplir con tu palabra", asegura Pedro Hernández (Tejina, Tenerife, 1996), uno de los 16 participantes en la tercera edición de Benidorm Fest.

De sus cuatro años previos en Miami, donde acabó tras su salida de 'La Voz', dice que fueron un "curso intensivo de la vida", donde trabajó con gente "muy grande" y a la vez "muy humilde", pero donde también aprendió que "el mundo no es bonito y que hay que agradecer lo que tienes".

"Cuando volví a Tenerife, todo empezó a funcionar bien", celebra sobre el regreso a su tierra con una rareza en el mercado como un disco de clásicos navideños y varios sencillos sobre todo de música 'r&b' y 'soul', entre ellos 'Malapami', con más de un millón de escuchas en Spotify.

Tras siete meses de trabajo en un estudio de Canarias, afirma que su implicación en la pasarela oficial en España a Eurovisión llegó de una manera "natural".

"La mitad de mi próximo disco de estudio estaba preparado y, cuando se abrieron las bases, a todos nos salió que era para Benidorm Fest, aunque la decisión del tema lo dejamos en manos de gente en quien confiamos", rememora, tras reconocer que la duda estuvo sobre todo entre dos canciones.

Una de ellas permanece inédita y la otra era la delicada 'Dos extraños (Cuarteto de cuerda)', cuya fuerza reside en su opinión en que le salió fácil, "porque pasa por momentos personales y sale de un sitio muy hondo y muy real".

Supone además la consolidación de su reciente cambio de registro estilístico, desde una música igualmente melódica, pero más negra y urbana, a una que, como en el caso de Guitarricadelafuente o de su paisana Valeria Castro, entronca sus raíces propias con las bases de la canción tradicional latinoamericana, entre merengue y salsa.

"Para mí ha sido un viraje natural. Antes no me sentía yo mismo, era una época de absorber conocimientos y vivencias, pero cuando regresé a Canarias y me junté con los amigos de toda la vida con los que hacía música, conectamos con nuestra esencia de cuando éramos pequeños", explica.

De eso irá su disco, avanza, "de por qué la cultura canaria es como es y de dónde viene esa mezcla", convencido además de que "la música tradicional no deja de ser 'soul', solo que con las diferencias culturales de Latinoamérica".

"Yo no siento que cante algo diferente ahora, pero sí siento que canto mejor desde que canto así", ratifica orgulloso.

Se abstiene de soltar prenda sobre la posible escenografía, que tiene plenamente planificada, tras señalar que su paso por 'La Voz' le ha ayudado a saber cómo es la televisión. "Aunque como formatos, no tienen nada que ver: Benidorm Fest se centra mucho en la canción, en el artista y en el fandom, que es increíble", destaca.