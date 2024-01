El Festival Viva La Salsa protagonizará uno de los primeros grandes eventos musicales en el presente 2024 en Gran Canaria. Este próximo 19 enero tendrá lugar la esperada actuación de Tito Nieves en las instalaciones de Infecar de la capital isleña.

El cantante de Puerto Rico retoma su compromiso el Archipiélago después de que la actuación prevista para el pasado mes de junio quedará aplazada por la imposibilidad del artista de desplazarse hasta el Archipiélago desde Estados Unidos.

De igual manera, el festival contará con la presencia de Troveros de Asieta Lucrecia y Caco Senate, La cita dará comienzo a partir de las 19:30 horas y para esta ocasión Infecar contará con una carpa cubierta, zonas de restauración y área de descanso.

Las entradas se pueden conseguir a través de la web www.moonwrecords.com y www.entradas.com. La organización señala que todas las personas que tengan las entradas adquiridas para la anterior fecha del 17 de junio, podrán utilizarlas para el próximo mes de enero.

De esta manera, 'Vive la salsa' vuelve a presentarse como uno los principales referentes para el mundo de la salsa y el son cubano en las Islas Canarias, géneros con un gran arraigo de seguidores en el Archipiélago.

El puertorriqueño Humberto 'Tito' Nieves; también conocido como 'El Pavarotti de la Salsa', se convirtió en uno de los principales cantantes de salsa de los años ochenta y principios de los noventa y ha mantenido es condición de privilegio hasta la fecha.

Nacido en Río Piedras, Puerto Rico y criado en los Estados Unidos, Tito Nieves comenzó su carrera mientras participaba en la Orquesta Cimarron, un grupo con sede en Nueva York. En 1977, se asoció con el cantante Héctor Lavoe y su Orquesta y se unió al Conjunto Clásico.

Más tarde, Nieves comenzó su carrera en solitario en 1986, destacándose por cantar salsa en inglés. Es conocido por sus éxitos como 'El Amor Más Bonito', 'Sonámbulo' y el éxito de salsa en inglés, 'I Like It Like That' (1996). Los grandes éxitos del álbum Fabricando Fantasías incluyen el tema bajo el mismo título 'Fabricando Fantasías' y 'Ya No Queda Nada' con La India.