World Rock Music celebrará el próximo 20 de enero una nueva edición en Las Palmas de Gran Canaria, después de un exitoso recorrido por tierras peninsulares, con un espectáculo de más de seis horas en el que se rendirá homenaje a algunas de las bandas más grandes de la historia de la música internacional.

El espectáculo repite su filosofía de llevar hasta el escenario las canciones de grupos que han protagonizado algunos de los mejores momentos de la historia del rock internacional, como son el caso de AC/DC, ColdPlay, U2, Deep Purple y Creedence ClearWater Revival. La cita tendrá lugar en Infecar y las últimas entradas disponibles se pueden adquirir a través de la web www.moonwrecords.com.

Para esta ocasión del próximo día 20, World Rock Music contará con la participación de las formaciones The Bon Scot Band, ColdDay, Please, Strange Kind Woman y Willy & Poor Boys, proyectos reconocidos internacionalmente como algunos de los mejores grupos homenaje de estos gigantes del rock and roll.

World Rock Music ofrecerá además a los asistentes un espacio dotado de comodidades, que incluye áreas de descanso; así como zonas de restauración y mercado vintage que contará también con tiendas de artesanía.