La mera mención de los nombres de Michael League y Bill Laurence hace que uno piense en Snarky Puppy, una de esas bandas que no pasa desapercibida en el circuito del jazz. Su nombre es un referente para entendidos y melómanos. Han pasado ya veinte años desde que el bajista/multiinstrumentista Michael League fundó un colectivo que acumula cinco Grammys y que ha contado al piano con Bill Laurence, uno de sus protagonistas más destacados. Estas leyendas del jazz presentan un proyecto único y totalmente diferente a Snarky Puppy con Where you Wish you Were, este sábado, 13 de enero, a las 20.30 horas, en El Rincón del Jazz de la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus.

Where you Wish you Were es el primer trabajo en el que reflejan el característico sonido de Snarky Puppy, pero con un enfoque diferente. En el libreto, Laurence explica que cada composición tiene un peso considerable, centrándose exclusivamente en la melodía y los acordes sin una sección rítmica para «esconderse». Ambos han creado un proyecto musical introspectivo y ambicioso, que garantiza una experiencia única en vivo. Laurance, conocido por mezclar piano y sintetizadores, se concentra en ofrecer el sonido de un piano de cola acústico «preparado» con fieltro extra. Mientras, League explora los instrumentos de cuerda sin trastes mediterráneos y orientales, como el oud, una guitarra acústica y eléctrica peculiar, y el laúd de África Occidental, ngoni. En conjunto, ofrecen una experiencia musical más allá de las expectativas convencionales.