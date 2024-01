Siento ochenta es la nueva propuesta anual, ya es tradicional en la rutina con mi público de ofrecerles un show nuevo cada año, con la diferencia que en el Gran Canaria Arena se van a encontrar con elementos que no serán habituales durante el año en un recinto tan grande. El nombre hace alusión al hilo conductor, como siempre, y que este año va de «dar vueltas».

¿Qué novedades se van a encontrar quienes acudan este sábado al Gran Canaria Arena?

Pues lo principal será la duración, ya que durará 180 minutos, pero también lo serán los invitados sorpresa que aparecerán durante el show. Y por último, que vuelve a ser el evento de comedia más grande del año y eso ya lo hace sumamente especial.

Entonces, en el show usted contará con la participación de algunos colaboradores. ¿Quiénes son y qué papel jugarán en el montaje?

Prefiero guardarme las balas, pero, bueno, le voy a dar las iniciales y así jugamos con los lectores. Ahí va: S. R., A. M., H. P. C. y Y. R. Todos son canarios y todos son leyendas.

Las citas de enero con su público se están convirtiendo ya en una tradición. ¿Cómo lo percibe el público?

Lo ven como una forma de encontrarnos de forma especial, en un recinto tan grande, y saben que será todo a lo bestia y que jugamos ser grandes estrellas por un día, los dos: el público y yo.

«‘Siento ochenta’ es especial porque ya no lo volveré a representar hasta septiembre de 2024»

¿Nota usted desde el escenario que la gente tiene ganas (y necesidad) de reírse un rato?

La gente necesita reírse siempre y, cuando vienen mal dadas, aún más. Pero en un mundo tan crispado, polarizado y con los aluviones de malas noticias constantes, los que buscamos la risa somos la resistencia pacífica. Siento ochenta no sólo hace referencia al giro que pretende dar al espectáculo sino también a su duración: tres horas de risas aseguradas.

Pero además de la extensión del show y del cambio de registro del montaje, ¿lo del Siento del título tiene algún significado especial?

Sí, es una forma de plasmar el sentimiento de un chinijo nacido en los 80 que ya tiene casi lo mismo «mirado pa´atrás» que «planaeado pa´lante».

Sin duda, la historia del humor en Canarias tras el fallecimiento en febrero de 2023 de Manolo Vieira se debería datar desde entonces tipo ‘año 1 d. M.’ -año 1 después de Manolo-. ¿Echaremos en falta aún por mucho tiempo la ausencia del humorista?

Lo echaremos siempre de menos, pero afortunadamente pervive un poco en todos nosotros porque aquellos que hoy mantenemos la salud del humor en Canarias bebimos de su esencia y eso se nota.

¿Cómo afronta profesionalmente este 2024?

Este año lo he planeado de forma diferente: por eso es especial Siento ochenta, porque ya no lo volveré a representar hasta septiembre de 2024, no se podrá volver a ver hasta esa fecha. Mientras tanto, mis objetivos están en mover mi primera producción teatral, Negras; grabar la segunda temporada de Tupper Club y descansar, también descansar, que han sido unos años demasiado intensos.