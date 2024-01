El 40º Festival Internacional de Música de Canarias recordó anoche la labor de su fundador, Jerónimo Saavedra, fallecido el pasado 21 de noviembre de 2023, en el Auditorio Alfredo Kraus. Así sucedió antes de que se celebrase el que era el primer concierto del evento cultural más importante del Archipiélago en Gran Canaria, ya que el festival dio comienzo el día anterior en Tenerife. Y se realizó a través de un emotivo homenaje al que fuera el primer presidente del Gobierno de Canarias y ministro de España dejando libre la primera butaca de la fila 13 en su honor, que era la que tenía asignada el que fuera también un gran defensor del arte y la cultura.

Antes de que comenzara el concierto se iluminó dicho asiento y se depositaron en él 40 rosas blancas, que luego fueron entregadas a su sobrino, Alejandro Peñafiel, quien lo acompañaba a todos los eventos cuando Saavedra tenía dificultades de movimiento, y que ayer ocupaba la butaca tres de la misma fila. La presencia del homenajeado se podía percibir de una manera casi espiritual y todos los asistentes al concierto lo recordaban como un intenso melómano que disfrutaba de cualquier género o estilo musical, y que tenía devoción por cualquier faceta de la cultura, poniendo su acento en ayudar a las nuevas generaciones.

Este será el primer Festival de Música de Canarias sin la presencia de Jerónimo Saavedra, su fundador, a quien irá dedicada una edición en la que, hasta horas antes de su fallecimiento, se encontraba colaborando estrechamente. Por megafonía anunciaron que este aniversario rinde homenaje «al creador de un sueño que hoy cumple 40 años».

Pietari Inkinen dirigió a la Filarmónica de Bermen en un programa con obras de Grieg y Sibelius

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, tuvo palabras de cariño para el «alma mater» de este festival y avanzó que el Ejecutivo está trabajando, en colaboración con los diferentes grupos parlamentarios, para concederle una distinción al político y hombre de la cultura canaria, «sin cuya figura no se entendería este festival». Por su parte, el director del evento, Jorge Perdigón, añadió que «un concierto homenaje no me parece suficiente y esperaremos a la edición de 2025 para recordarlo, aunque este año estará presente en todo momento».

También asistieron a la jornada inaugural de la gran cita con la música clásica en Canarias numerosas personalidades de las esferas de la política y la cultura, como el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; o el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, entre otros.

El maestro Pietari Inkinen fue el encargado de dirigir el concierto de anoche con la Orquesta Filarmónica de Bergen, considerada como la más importante de Noruega, como protagonista tras su debut el día anterior en el Auditorio de Tenerife. El programa se centró exclusivamente en Escandinavia a través de dos de sus compositores más importantes: el primero fue el noruego Eduard Grieg, del que se incluyeron dos piezas, La mañana de Peer Gynt y su Concierto para piano, que contó con la participación de la niña prodigio rusa Alexandra Dovgan, de apenas 16 años, como solista al piano. Y el segundo fue el filandés Sibelius a través de la Sinfonía número 2 con la que concluyó la cita.

El director del Festival, Jorge Perdigón, adelanta un homenaje para el evento de 2025

La Orquesta Filarmónica de Bregen tiene estatus de orquesta universal y es una de las más antiguas del mundo, con más de 250 años de historia. El propio Grieg llegó a ser su director artístico. Y así dio comienzo en la Isla el 40º Festival de Música de Canarias, en homenaje a quien lo hizo posible.