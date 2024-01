"Me han llegado a pedir una foto hasta en un tanatorio"

'El valle de las sombras' se estrena hoy en los cines. ¿Siguen existiendo esos nervios por saber cómo va a reaccionar la gente?

No, para nada. Nunca me he preocupado porque es algo que no está a mi alcance, por lo que no me pone nervioso. Simplemente cuando se estrene, a ver qué le parece a la gente, a ver cómo la reciben, pero nervios ninguno.

El rodaje transcurre por diversas localizaciones del Himalaya y Canarias. ¿Tuvieron que interrumpir alguna jornada por las adversidades climatológicas?

Allí no se interrumpe una jornada ni locos, teníamos el tiempo justico. Allí ha sido toda una locura. Es verdad que nos hemos movido muchísimo, hemos viajado muchísimo, hemos rodado en el Himalaya, hemos rodado en Canarias también. Allí no había tiempo ni para ponerte malo ni para quejarte ni para decir "oye, que hoy necesito descansar".

¿Qué ha sido lo más difícil del rodaje?

Lo más difícil para mí fue el terminar 'Los Farad' (Prime Video) y, acto seguido, hacer unas maletas, ponerme a estudiar otra vez, hacer un viaje tan largo hacia la India. Al principio se me hizo un poco de bola, porque era como "Dios, por favor, si acabo de llegar a mi casa. Por Dios, necesito un poco de descanso".

¿Ha habido algún tipo de preparación física?

Física para nada. Yo soy una persona que entrena mucho, me gusta mucho el gimnasio, me gusta mucho la montaña, me gusta mucho la bicicleta. No me obsesioné. Yo ya había estado a muchísima altitud porque estuve en el Machu Picchu, sabía un poco lo que era y sabía que era un poco duro a nivel de cabeza, a nivel de oxígeno y de respirar, pero tampoco me preparé gran cosa. Fui al ruedo, a lo que venga.