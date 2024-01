La historia la explica muy bien José María de Páiz, periodista, escritor y músico, en redes sociales: «Un día Tony, compañero del Potage en el instituto, le dice que toca la guitarra y que tiene temas propios. El veterano músico conejero, siempre ávido de descubrimientos, Potage (con g), ve que ahí hay material del bueno que sólo hay que pulir. Pasan muchos años, pasan algunos músicos, hasta que tres tipos enormes como son Ane Fernandez, Abel o Maurizio se unen a la causa. En Néptar Estudios se graba esta maravilla de rock añejo, condimentado con pop y destellos progresivos. Los textos son fragmentos de Charles Bukowski y el diseño es de Betty Romero que juega con los colores y dibujos de Fernando Larraz». El resultado se editó el pasado verano en un vinilo titulado Tonalities.

Explicamos, Toni es José Antonio del Pino, voz, guitarra, armónicas y compositor de las piezas. Potage es Sergio de Páiz, batería y coros. En una primera versión de Freewomen, el grupo se conforma como trío en 2016 con la suma de Abel Herrera en el bajo y coros. En 2021 entra a la guitarra el mítico Ane Fernández, responsable de los estudios Néptar y detrás de grandes proyectos del rock lanzaroteño, porque todo esto ocurre en Lanzarote. El grupo se completa en 2022 con los teclados de Maurizio Boti.

Una explicación aún más detallada a cargo de Freewomen: «Al comenzar en 2016 teníamos algunas composiciones que nos parecía que si éramos capaces de definir, podrían convertirse en canciones. Somos admiradores de Charles Bukowski y se nos ocurrió inspirarnos en su obra poética para crear las letras. El siguiente paso fue formar la banda. Comenzamos como trío, tras varios intentos, en el 2018 empezamos a ensayar con regularidad y en el 2019 dimos nuestro primer concierto en Lanzarote. En 2020 grabamos el disco y la banda creció durante la grabación y ahora somos cinco miembros».

A esto yo lo llamo, con mucho cariño, «purerock»: hay multitud de proyectos hoy en día de músicos ya curtidos de la escena canaria que siguen dando el callo y sacando adelante discos y directos. Se nota en el sonido y en la experiencia, referencias de los 60 y 70 del siglo pasado, bonitas guitarras de sonido a madera, distorsión comedida, amplitud de miras, clasicismo curtido.

El nombre viene como: «una forma de protesta por la falta de igualdad y la violencia ejercida contra las mujeres», apuntan. Editan en vinilo. Banda de rock, ya está. Eso sí, el vinilo se lo pagan ellos y siguen con la dinámica de una escena pequeña como la canaria, buscando ahora directos como bocanadas de oxígeno para aumentar las ganas.

Hay un espacio de la música canaria que quedó en el limbo digital y sin la cobertura del vinilo previo. Fueron los proyectos a caballo entre los noventa y los dosmiles, cuando el CD era el rey y subir canciones a internet sonaba a crimen. Por eso muchos nombres importantes no tenían presencia en plataformas. El legado de Primitive Sound System ya está por fin casi completo al alcance universal. Sus soberbios discos A Post Grunge Experience, A Nu-Experience y Just Jazz muestran la fabulosa rareza que fueron, la cantidad de momentos mágicos que dejaron y el gran hito para la música isleña que supusieron.

The Buchanan aprovechan el recopilatorio When Hell Freezes Over para deslizar un inédito. Este disco, disponible en Bandcamp, reúne a bandas internacionales de surf carota gracias al sello moscovita Black Kingdom Records. El grupo grancanario incluye aquí un tema que quedó colgado de las grabaciones de su anterior EP. Es un corte más garajero que surf, el único donde lucen voces, de ahí la rareza. The Buchanan están con las mezclas de un LP que esperan tener en la calle para antes del verano mientras pelean en una escena que ya no mira con cariño a las bandas de actitud y temas originales.

‘Hazte diyei’

¿Pero quién es Renzzo?

En tiempos virales masivos, Tenerife vive un fenómeno DJ absolutamente local

La pregunta del titular se la puede hacer cualquier adolescente de Valladolid, Lugo o, si me apuran, Lanzarote. Pero no la pibada de Tenerife. ¿Quién es Renzzo El Selector? Renzzo es un fenómeno viral local en los tiempos donde lo global prevalece. Renzzo va a cualquier fiesta y lo peta. Renzzo reparte y recibe amor en redes sociales. Renzzo genera críticas y envidias. Renzzo está surfeando desde hace años la cresta de la ola. ¿Qué pasa aquí?

A falta del estudio definitivo, Tenerife es uno de los lugares con mayor densidad de DJ, tengo dudas que Ibiza nos supere. Hay muchísimos, y por fuerza de la cantidad, muchos muy buenos, incluso varios (Héctor Couto, Pablo Fierro, Castion) de impacto internacional. Y luego tenemos a Renzzo, que ni es el mejor técnicamente ni tiene producciones de impacto global ni nada que se le parezca. Solo hace lo que a la gente le gusta. Es algo que de tan novedoso es extraño. Muchos DJ están aquejados del efecto meisánico: piensan que tienen una misión, que es culturizar y adoctrinar, se creen que saben lo que el público quiere más que el propio público. Son los DJ que NO. NO pinchan éxitos. NO pinchan reguetón. NO aceptan peticiones. Luego, claro, NO los llama nadie.

Luego está otra dinámica. Una aclaración, el mundo del DJ es amplio y está genial que exista gente que se mueve y no sale del underground, que centra su estilo más en el descubrimiento que en la complacencia. Pero esos DJ no son ni mejores ni peores que quienes trabajan cada fin de semana para divertir a la gente con los éxitos que la gente conoce. El problema llega cuando esos DJ , que se creen escogidos por el destino, critican al DJ currela profesional (que, curiosamente, pincha el cuádruple que ellos tirando a lo bajo). Bueno, con Renzzo en realidad ocurre que durante mucho tiempo lo criticaba casi todo el gremio. ¿Por qué? Primero por la máxima española: destaca que te darán. Segundo porque él siempre le echó un morro tremendo y como Puchito, sin mezclar ni escrachear, consiguió que lo adore todo Tenerife.

La ola no baja. La renzzomanía (así la llama él) sigue. Yo les voy a contar un secreto. Una tarde anduve con él de una sesión a otra y me sorprendió su profesionalidad, eso que los gringos llaman ética de trabajo. Conozco a muchos que lo critican, conozco sus chapuzas, sus retrasos y sus presentarse pedos a la que es su cabina de trabajo. No lo dudo: más Renzzos y a este mundo DJ le iría todo muchísimo mejor.