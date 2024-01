El próximo 13 de marzo se cumplen cuatro años del disco La cicatriz, ¿cómo cree que ha madurado el álbum?

A mí me sigue gustando. Para mí es un álbum orgánico, es como un recopilatorio. Así que para ser hecho sin mucha pretensión, quedó bien.

Su anterior disco, Sophie Songs, es espontáneo porque rescata canciones antiguas. ¿Pasó igual con La cicatriz?

Eran muchas canciones inéditas en La Cicatriz, eso era lo que tenía de diferente. Lo de Sophie Songs es solo un recopilatorio de canciones hechas bajo mi otro seudónimo.

Étre Supreme...

Ahora lo uso como un alter ego para producir música. A veces saco canciones firmadas por Étre según la temática, porque para mí Scarface y Johansson y Étre Supreme representan personalidades diferentes.

¿Cuáles son los rasgos que definen a Étre Supreme y a Scarface Johansson?

Yo diría que el primero es más consciente y oscuro, más realista. Aunque a través de él hablo de fantasías y sueños. Scarface Johansson es algo más social e inconsciente, más irónico... sobre todo crítico, pero en un sentido joker, algo así.

Con Étre Supreme tiende al reguetón oscuro, pero cuando es Scarface, experimenta más con otros géneros...

Scarface nació poco después de que el trap se 'pegara'. Por 2015 más o menos. El sonido de La cicatriz, se mueve hacia los ritmos 808 [para el lector, una caja de ritmos llamada Roland TR-808, que reiventó el género hip hop], un sonido más parecido a los artistas que a mí me gustan. Étre Supreme es algo más personal. A lo mejor no gusta tanto, ni el que me escucha puede sentirse identificado de primeras.

¿Cuál es su favorita de La cicatriz?

A mí me gusta mucho Nine Eleven por la instrumental. Me da un poco de 'cosa', porque se ha quedado como olvidada esta canción, dentro del álbum.

¿Cuándo decide dedicarse a la música?

A los 16 años, cuando llegué de Venezuela, ya había grabado desde allí con un micro incorporado en los cascos de gamer. En esa etapa estaba escuchando música como el reguetón, rap... a la vez que conocía la música venezolana. Yo vengo de un pueblo y ahí no había gente que rapeara, y cuando llegué aquí, casualmente conocí a mis amigos y formamos la Bong Con ellos conocí el rap canario, y de la península también. Nos fuimos animando todos. Yo fui grabando y a la gente le gustaba. A otros no tanto, pero ahí le 'mandaba' gracias a Internet.

También produce, ¿cómo surge este interés?

Al poco de empezar a rapear. Lanzaba proyectos, ya producidos en parte por mí. Por ejemplo, El secreto de Victoria. Escucho muchas bases instrumentales para remover la creatividad y escribir. Al final es lo que a mí me gusta y es otra manera de expresarte. Lo veo más como un juego, en realidad no me considero a mí mismo productor. Tampoco me gusta cortar samples. Siempre estoy escribiendo, y cuando no, estoy escuchando bases. Es como otra manera de expresarme, pero es verdad que ese lado lo tengo más guardado, entretenimiento puro y duro.

¿Qué es el 'pop zombie'?

Tengo una canción que se llama así, y para mí pues era una manera de crear como un género, ¿no? Un estilo basado en mezclar cosas como la moda, los coches de lujo, la alta sociedad... pero vista desde los ojos de alguien que no lo tiene, lo analiza y hace un estudio de ello. En el rap siempre se ostenta; se habla de lo que se tiene. Yo invertí eso. Era como hablar de esos temas, pero viendo su lado negativo, que existe también y es una realidad. El pop muerto.

La misma línea que el 'Anti rap de élite', ¿no?

Exacto. Crear algo nuevo, eso a mí a veces me ayuda y otras juega en mi contra, pero es como hacer algo de vanguardia. A lo mejor no se consigue pero intentarlo es un buen ejercicio. Yo no vivo la vida de los raperos de Estados Unidos y soy muy crítico con lo que es el sistema capitalista. El rap me gusta, pero tiene cosas criticables.

En la línea de ser crítico, ¿el rap canario se ha estandarizado?

Sigue existiendo el rap boom bap y el reguetón. Yo creo que más bien se ha abierto. Aquí siempre ha existido el reguetón, R&B... otras cosas que son un poco más comerciales, como se suele decir. Pero es verdad que el rap más boom bap predominaba. Ahora existe lo mismo. A lo mejor los niños ya empiezan a hacer rap de esa manera, pero existen las batallas como género aparte. El reguetón ahora tiene mucho peso, pero hay raperos que están representando. Bejo por ejemplo hace rap, Cruz Cafuné también, y hay gente como Quevedo y estos pibes que ahora han salido por esa zona. Está repartido. A lo mejor lo que no está repartido son las oportunidades o la audiencia que pueda tener cada género. Pero bueno, eso es normal.

El 'hibridismo' de los géneros, una palabra que usa mucho

Yo viniendo del rap, que era bastante cerrado, pero mezclándolo con la música que escucha mi padre y mi hermano. Tus oídos van absorbiendo y si eres sensible al arte, es raro que solo te guste un género de música. El 'hibridismo' era una manera de coger esos conceptos del rap, y mirarlos como un turista, romperlos un poco y mezclarlos con otros géneros. Y al final la música es una herramienta. La letra es una cosa, la sonoridad es otra. Mezclar este juego es lo que hace que las cosas progresen y consigue hacer cosas diferentes. Para ser original, hay que intentarlo.

¿Qué trabajos vienen con el año nuevo?

En 2023 no he estado haciendo mucha música por otras circunstancias, pero tengo un disco en la cabeza. Solo tengo la idea y la estructura que quiero. Sería mi primer álbum concepto, y espero que este año avance en ese sentido. Siempre saco temas y hago cosas extra, singles.

Un prototipo antirapero, porque ha estado en proyectos importantes, pero siempre ha mantenido un perfil bajo. Gata Cattana, Cecilio G, El Virtual, Dellafuente... son artistas del panorama importantes con los que ha trabajado

Creo que es lo más divertido y lo mejor que me ha dado la música, ¿no? Conocer gente, ciudades y moverme en otros ambientes. No lo hubiese podido hacer de otra manera, creo yo. Siempre tengo ese pensamiento porque la música me ha dado los amigos, los conocidos, los motivos para viajar, todo. Y hacer música pues con la Gata, por ejemplo, fue una experiencia porque ella tenía en su cabeza que había que reformar aspectos en el rap y otras cosas ensanzarlas. Me gustó mucho. Con Dellafuente también fue todo orgánico.

La escena urbana ha cambiado rápido. ¿Esto en 2015?

Incluso antes. Lo conocí en 2014. En esta época, estaba empezando Pxxr Gvng. Había mucha gente que estaba destacando, haciendo algo diferente a lo que se hacía, ¿no?

Trabajó con La Vendición

El primer trabajo que saqué fue con ellos. Looser, que es como mi otro álbum también. Fue una experiencia conocer a esa gente que aparte es un sello. A mí la manera en la que trabaja la industria no es algo que me interese aplicar. Cómo meterme en el panorama, conocer gente... La Vendición es un sello que más o menos encajaba conmigo, porque prácticamente no es un sello, sino un colectivo de gente que se apoya. Y busca otras maneras de hacer.