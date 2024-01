Juntar al violinista Joshua Bell y al violonchelista Steven Isserlis en un mismo concierto es un hito que no debe pasar desapercibido por nadie ya que se trata de dos de los músicos más importantes y grandes estrellas del panorama actual de la música clásica. Y por eso mismo, el concierto de anoche en el teatro Pérez Galdós, en el marco del 40º Festival de Música de Canarias, donde ambos intérpretes actuaban en una formación de cámara y con un repertorio que era un homenaje al francés Gabriel Fauré con motivo del centenario de su fallecimiento, era una cita irrepetible. Otro aspecto a destacar es que ambos músicos interpretan con sendos Stradivarius únicos del siglo XVII con los que consiguen una musicalidad única y que roza la perfección.

Ambos músicos, en un formato de cámara, actuaron con sendos Stradivarius de una sonoridad perfecta

Se da la circunstancia de que ambos son también personajes muy mediáticos. Por un lado, Joshua Bell, ganador de un premio Grammy, ha compuesto bandas sonoras de películas como Iris, Defiance y de la ganadora del Oscar por mejor música original The Red Violin. Organizado por The Washington Post, en 2007, el mismo día que daba un concierto multitudinario en la capital de EEUU, aceptó tocar de incógnito en una estación de metro como parte del experimento social ¿Percibimos la belleza en un contexto banal y en un momento inapropiado? En el que, haciendo honor al título, nadie le hizo caso, tan sólo una niña le prestó algo de atención y solo recaudó tres dólares. Solista, músico de cámara y director de orquesta, Bell grabó su primer álbum con solo 18 años y, a día de hoy, su carrera discográfica supera los cuarenta disco. Aunque participó ayer por primera vez en el Festival de Música, Bell protagonizó el concierto por el décimo aniversario del Auditorio Alfredo Kraus, en diciembre de 2007. El violín con el que actúa, construido en el año 1713, es un Gibson ex Huberman que ha sido robado dos veces, y que le costó cuatro millones de dólares hace 25 años. Hoy, expertos en obras de arte calculan que podría valer más de 15.

El pasado viernes compartieron una animada charla con los estudiantes del Conservatorio

Por el otro, Steven Isserlis, comendador de la Orden del Imperio Británico, es aclamado en todo el mundo por su maestría musical y su enorme carisma, destacando también como músico de cámara, educador, autor y locutor. Da la mayor parte de sus conciertos con el Stradivarius del Marqués de Corberon de 1726, amablemente prestado por la Real Academia de Música, y entre su inabarcable actividad profesional, ha escrito cuentos musicales para niños con música de la compositora ganadora del Oscar Anne Dudley, y los libros también para niños sobre la vida de los grandes compositores. También es destacada su labor como presentador cuya última experiencia fue un documental en BBC Radio 4 titulado Finding Harpo’s Voice, sobre su héroe Harpo Marx. En el concierto de anoche, los dos músicos actuaron en formato de quinteto, acompañador por Irene Duval (violín), Blythe Engstroe (viola) y Jeremy Denk (piano) y ejecutaron las obras de Fauré Trío para piano Op 120, el Cuarteto para cuerdas Op. 121 y el Quinteto para piano Op. 89.

Ambos compartieron una animada charla el pasado viernes con los estudiantes del Conservatorio de Música de Las Palmas, en el que hablaron de sus puntos de vista sobre los compositores actuales y de consejos sobre lo que se puede hacer al finalizar sus estudios, además de contestar preguntas sobre su trayectoria y su permanente presencia en las principales orquestas del mundo.

En el transcurso de la charla ambos mostraron sus valiosísimos instrumentos Stradivarius, unas joyas que aseguran facilitan muchísimo su tarea interpretativa. Bell señaló que «incluso con los Guarnieri debes apretar para que suenen, pero los Stradivarius suenan con tan solo pasar ligeramente el arco». El violinista añadió que «aunque algunos músicos se ven a sí mismos como solistas, yo pienso sólo que toco música». Y que «si después de estudiar música decides que quieres ser médico tampoco habrás malgastado el tiempo estudiando».

Steven Isserlis, por su parte, resaltó la labor de los profesores, sin los cuales no habría música. «Los grandes profesores son más importantes que los grandes solistas», dijo. «Mi profesor, por ejemplo, nunca tocaba en conciertos». Y añadió que «la carrera de un músico nunca se acaba, todos los días hay que estudiar» y animaron los estudiantes salir del entorno y vivir otras experiencias. El pasado lunes los dos repasaron la obra de Gabriel Fauré, romántico en sus inicios para sumarse posteriormente a la corriente impresionista. Una obra camerística de una gran finura melódica y equilibrio compositivo. Con una admirable naturalidad y los instrumentos tejen un denso y equilibrado entramado polifónico, lo que las dota de un cierto carácter sinfónico.