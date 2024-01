La periodista Martina Andrés, redactora en la sección Gente y Culturas de LA PROVINCIA, ha ganado el Premio África Mundi en la categoría de Mejor Periodista Júnior. El jurado ha destacado sus artículos Beber Möet en el cielo de Lagos y Exportar talento en lugar de petróleo, publicados en LA PROVINCIA en marzo de 2023, con motivo del encuentro profesional Vis a Vis que tuvo lugar en Nigeria, promovido por Casa África entre productores y festivales de España y músicos nigerianos.

El premio incluye, además de la dotación económica, un viaje a Benín.

Martina Andrés recogió su premio en una ceremonia celebrada este miécoles 17 de enero en el CaixaForum de Madrid. "Estos días, pensando en lo que suponía estar nominada y en lo que supondría ganar este premio, que al final me da la oportunidad de viajar al continente vecino, no he podido evitar pensar en lo paradójico que es el hecho de que sea un sueño para mí, como imagino que también lo fue para algunos de vosotros y vosotras en su momento, viajar a África, cuando en tantos de sus países hay personas que lo que anhelan con todo su ser es hacer el viaje inverso. Personas que no tienen vías seguras y legales para hacerlo", expresó en su discurso.

Contar África

"Viendo cómo funciona este mundo en el que vivimos es inevitable pararse a pensar que el privilegio de estar aquí ahora mismo y de poder volver a viajar al continente vecino, es doble. Triple, si se le suma la oportunidad que da este oficio de periodista de poder ir y contarlo. Ojalá no existiera esta asimetría; ojalá hubiera vías legales y seguras para que todos, tengamos el pasaporte que tengamos, podamos ejercer de forma libre y sin riesgo nuestro derecho, ese que tenemos -o deberíamos tener- todas las personas de movernos por este mundo, que es de todos, sin tener que arriesgar la vida en el camino. Gracias por darme la oportunidad de contar África", manifestó.

Se trata de la segunda edición del certamen que convoca cada año este medio digital en español dedicado íntegramente a informar y analizar la actualidad del continente africano.