La actriz, modelo y activista LGTBI Lola Rodríguez (Gran Canaria, 1998), reconocida por sus papeles en series como Veneno o Bienvenidos a Edén, protagonizó esta semana uno de los mejores capítulos de La Resistencia, el popular programa que dirige David Broncano en Movistar+, donde Lola hizo repetidas referencias a la isla de Gran Canaria, a su pueblo natal (Santa Brígida), a la "alegría y libertad" del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que está a la vuelta de la esquina, a su infancia como parte de los Scouts en la Isla y al carácter isleño.

Pero además, como es habitual en la trayectoria del programa, Lola Rodríguez trajo un regalo a David Broncano, que en este caso guardaba un vínculo especial con su tierra y que le entregó al cominezo del programa: se trata de una reproducción del Ídolo de Tara, la emblemática figura prehispánica que representa el culto a la mujer y la fertilidad entre los antiguos pobladores de Gran Canaria, forjada en este caso con lava volcánica, tal como le explicó la actriz al presentador, que acogió el regalo con mucha emoción. "Me dicen que es un regalo muy rándom, pero en realidad es muy especial", expresó Lola.

Durante el programa, Lola Rodríguez hizo un guiño a su pueblo natal, Santa Brígida, e incluso dirigió un recorrido por sus calles a través de una proyección en directo del Street View de Google Maps, donde la actriz señaló al equipo de La Resistencia y al público edificaciones referentes como el Ayuntamiento o la Parroquia de Santa Brígida.

Lola también hizo referencia a "la alegría y la libertad" del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que está a la vuelta de la esquina, y que, aunque ya no frecuenta tanto como antes desde que se mudó a Madrid, "me ha brindado siempre un espacio para poder ser quien me diera la gana", manifestó.

Lola Rodríguez acudió como invitada a La Resistencia para promocionar su nueva serie, Vestida de Azul, su nueva colaboración con Los Javis, ya disponible en Atresplayer.