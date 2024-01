Un tributo sonoro en todo su esplendor a la black music -la música negra-, a ese sonido característico de raíces afroamericanas que nace de Estados Unidos entre las décadas de 1950 y 1970, conocido como soul.

Así se puede definir el ciclo musical que mejor lo homenajea en Canarias, el Sunbeat LPA, que en este 2024 celebra su cuarta edición en el Auditorio Alfredo Kraus, desde el 19 hasta el 26 de enero, en la Sala Jerónimo Saavedra. Y nada mejor para arrancar que con Alberto Anaut y su banda con un tributo al legendario Otis Redding, «el rey del soul», el próximo viernes, 19 de enero, en la Sala Jerónimo Saavedra.

Anaut, Ida Nielsen y Michelle David son los artistas de la programación que fue presentado ayer por los representantes institucionales que colaboran en el Festival, entre ellos el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Patronato de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana, y la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y miembro del Patronato de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Guacimara Medina.

Tanto Guacimara Medina como Adrián Santana mostraron su total apoyo a eventos de estas características que posicionan a Las Palmas de Gran Canaria y a Gran Canaria en un lugar destacado en el mundo cultural.

«Son esas pequeñas actividades que hacen que nos mantengamos en la hoja de ruta cultural. Estamos en un buen momento», expuso Medina antes de dar la enhorabuena a Jeito por ser «una productora más que fiable, consolidada, canaria y que también ha sabido hacer las cosas de otra manera». Adrián Santana comentó que proyectos como estos «demuestran una vez más que la ventana internacional siempre está abierta en Las Palmas de Gran Canaria (…) Que tengamos una de las diez mejores bajistas del mundo en Gran Canaria, como Ida Nielsen, o la oportunidad de descubrir lo mejor del soul nacional, pero también internacional con esa rica oferta también del último concierto, Michelle David, que amplia más allá del soul, y además en este espacio, el de El Rincón del Jazz, que tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de estilos».

Desde su irrupción en 2013 en la efervescente escena de soul madrileño, Anaut crece y se posiciona como una de las principales bandas de la nueva hornada de Americana Music, junto con Morgan, Aurora & The Betrayers o Julián Maeso.

El grupo está consolidado como trío, con Alberto Anaut (voz y guitarras), Gabriel Casanova (teclados) y Javier Gómez – Skunk- (batería y coros). El segundo LP de la banda ha recibido el galardón al mejor artista de música negra 2016 de los Premios Pop Eye y el al mejor disco de músicas del mundo 2017, de los Premios de la Música Independiente- Premio MIN 2017).

Por otro lado, alternan extensas giras y salas llenas como: Joy Eslava, Caracol, Arena, El Sol o el Teatro Barceló, con la edición de sus álbumes (140, Time Goes On y Hello There) en los que exploran la conexión entre la música soul, la americana music y el rock. Actualmente trabajan en su cuarto álbum, el primero íntegramente en castellano, que verá la luz en 2024.

Esta banda ha ganado un lugar en el ámbito del espectro del soul por su respeto e interpretación fiel al legado de Otis y sus músicos, dejando constancia de ello en la clausura del festival Madrid es negro de 2017.

Desde entonces, continúa rememorando una música universal para intentar poner en valor el talento de Otis y su banda como escritores de canciones e intérpretes.

El trío Anaut ofrecerá el concierto Plays Otis Redding del Sunbeat LPA 2024 acompañado en esta ocasión de Javier Geras (bajo eléctrico, Iván del Castillo (trompeta) y José Vera (saxofón).

Músicos experimentados que han tocado con la crema del soul, tanto nacional como internacional, como son: The Sweet Vandals, Speak Low, Irma Thomas, Martha High y otros muchos. El repertorio es definido desde la organización como «espectacular y una auténtica celebración que acerca al público al inmenso legado del cantante, compositor y productor de los sellos Stax y Volt».