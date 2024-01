Es el grupo de música más longevo de la historia de Canarias. E incluso me atrevería a decir que de toda España. Se trata de la formación grancanaria de música soul y de rhythm and blues, Sugar Hill Band, que después de cuarenta años de historia llega a su fin con el concierto de despedida de los escenarios de su líder, cantante y fundador, Cristóbal Cabrera, Toba.

El evento, que se celebrará hoy, viernes, a las 20.00 horas, en el Paraninfo de la Universidad de La Palmas de Gran Canaria, tiene muchísimos elementos de interés para cualquier aficionado a la música, ya que reúne a quince músicos en el escenario con algunos nombres emblemáticos del pop nacional. Su título, Regreso y despedida de la Sugar Hill Band, es, en palabras del propio Toba, una manera de decir que «vuelvo para celebrar que tengo 77 años y que me voy de los escenarios, pero la música siempre me acompañará».

El cantante, perteneciente al barrio de San José de la capital grancanaria, reconoce que «la Sugar lleva cuatro décadas funcionando», aunque últimamente tampoco se haya prodigado mucho, «pero como a mí me gusta el mundo de la música he creado este proyecto» que se llama Toba y amigos, Toba & Friends, como «una reunión de todos los miembros que han pasado por la banda y algunos invitados de mi generación cuando empecé a cantar en los años sesenta». Esos invitados son, ni mas ni menos, que tres de los grandes músicos de la historia de este país. En primera lugar acude el saxofonista Alberto Vega, que es el alma mater del afamado grupo Pop Tops, cuya base surgió de Los Tifones. En segundo lugar también estará presente el considerado como mejor batería de la historia de España, Félix Arribas, de Los Pekenikes. Y, en tercer lugar, interviene también como cantante el ex de Los Canarios, Teddy Bautista, porque «yo canté hace un año en su homenaje en el auditorio y él ahora me devuelve la moneda». Toba pone, además, el acento en la calidad de la nómina femenina que intervienen como cantantes o con los coros. Ellas son Moneiba Hidalgo, Nayra Carrasco, Vidina Santana, Mónica Campodarve, Daira Monzón e Iniwi Cárdenes. «Vamos a dar un repaso a la edad de oro del rhythm and blues y del soul, que es a lo que nos hemos dedicado toda la vida, nosotros no hacemos merengue ni reggeton», subraya el cantante. Canciones, en definitiva, de la Motown y Atlantica Records.

Toba reconoce que lleva 60 años en la música. Y que la época de oro fue entre los años 67 y 68 que se estableció en la Península, hizo una gira por toda España, al igual que Europa, «pero no triunfé y tuve que volver a las Islas». El motivo seguramente tuviera que ver con no estar en el momento exacto en el lugar preciso. Ya que, en la época en la que los Beatles marcaban el pulso, ellos optaron por la música negra con un nombre que hace referencia a la famosa zona neoyorquina, un barrio de negros que hay cerca de Brooklyn «donde los ricos pasaban sus vacaciones de verano y los negros en invierno se metían dentro», afirma. «Un lugar de gente afroamericana». Toba aclara que lo de Regreso y despedida del título es porque «yo me voy y vengo, ya que soy una persona insegura. Y la Sugar es como un folio de dina 4 y le doy la vuelta y la entierro». Sea como fuera, la banda, a lo largo de 40 años, ha sido como una relación entre personas que cuando las cosas no funcionan «algunos se han marchado y otros han venido». Pero lo cierto es que «siempre ha estado activa, aunque en los últimos años menos por mi edad».

El concierto, que también incluirá proyecciones audiovisuales con imágenes que van «desde mi nacimiento hasta ahora» promete ser uno de los conciertos más inolvidables de este 2024.