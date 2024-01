El pasado noviembre se cumplieron cien años del nacimiento de Ida Vitale y temo que dicho acontecimiento pasara sin pena ni gloria, excepto alguna mención como la de Antonio Puente en este mismo periódico, obviando la figura y la obra de una de las mayores poetas que la lengua española ha dado. Supongo que se debe a la aplastante presión anglosajona sobre nuestra cultura, que hace que nos fijemos en Plath o Rich antes que en los nuestros. Cosas de la globalización, alternativa incluso. Así ignoramos a Vilariño, Oliver o Walsh, poetas del cono sur, comunistas en unos casos y en todos feministas. Poetas comprometidas con la condición de mujer, con el lenguaje y con su obra. Cierto es que recibieron múltiples homenajes y premios; Cervantes, pero hoy en día parece que su obra se difumina en el tiempo.

Y del tiempo, y su máxima expresión que es la memoria, habla sobre todo la inmensa obra de Vitale, poeta, traductora, profesora, que vivió el exilio y la persecución a manos de la dictadura uruguaya. Perteneció a la llamada Generación Crítica uruguaya, que se dio a conocer a la mitad de los años cuarenta, integrada por autores como Benedetti, Ángel Rama, Rodríguez Monegal, Maggi y la nombrada Vilariño, todos ellos cercanos a Juan Carlos Onetti que ejercía, según sus propios testimonios, de hermano mayor. Y todos, manteniendo los vínculos de la amistad, tomaron en la confección de su obra, caminos distintos, paralelos y a veces coincidentes. Y todos se vieron obligados al exilio.

Entre el desencanto vital de Onetti, tan precursor de los existencialistas franceses, y la convicción colectiva de Benedetti, Vitale construye su obra en la vindicación del tiempo y la memoria. Quizás su labor de traductora de Proust y Beauvoir tenga algo que ver con eso, pero su voz poética es personalísima. Viene a decirnos que somos memoria, y que esta es tiempo. Tiempo vivido y recordado, nunca exactamente como fue.

El pasado, pasado es, ni bueno ni malo, solo es pasado, y el futuro está contenido en él, como el presente. Pero una cosa es ese estar contenido y otra la posibilidad de realización. Entre pasado y futuro, sólo la memoria nos permite ser quienes somos, o creemos ser. Así, una paloma cambia con el tiempo: Posada la paloma/ en la pared blanquísima/ blanca es y reverbera, / es de veras, / es verbo, nos venga. / Blanca posada pide,/pasajera./De pronto es negra. /Vuela. Nótese que la paloma blanca, símbolo de paz, se torna negra, recuerdo oscuro del cuervo de Poe.

Memoria de la naturaleza, muy presente en toda la obra de Vitale, y memoria literaria van de la mano. Quizás por eso, cada vez que reunió su obra invirtió el orden cronológico de creación poniendo al principio de cada recopilación los últimos poemas. Venía a decirnos: ésta soy yo, hasta aquí he llegado y ahora, lector, recorre el camino que me ha permitido llegar hasta aquí. Asistimos, pues, a la evolución de la poeta, como aquilata cada vez más su lenguajes, profundiza unos temas, incorpora nuevos, abandona otros. El tiempo y la memoria se vinculan estrechamente ante el lector. Es como si Vitale se ajustara a lo dicho por Pedro Lezcano: La poesía como sondeo de las cosas, método de conocimiento de esas esencias y vehículo de comunicación con el prójimo.

En uno de sus últimos libros, Recursos, escribe: El sobresalto fuera del poema y dentro de poema, apenas aire contenido. Leer y releer una frase, una palabra, un rostro. Los rostros sobre todo. (…). Caminar despacio, a ver si, tentado el tiempo, hace lo mismo. El poema, la palabra, la frase, los rostros de los demás. El poema acto individual del autor que sólo se convierte en poema cuando es leído, escuchado, por otros. Como decía Borges: La poesía es el encuentro del lector con el libro.

Toda la obra de nuestra poeta se puede condensar en las frases anteriores. El poema solo existe como acto de comunicación con los otros. El tiempo, la memoria, la naturaleza, pueden ser encontrados por la autora, descubrir su esencia, como acto estético o ético, pero solo tendrán validez cuando sean acto de comunicación, cuando encuentren al otro. La búsqueda del otro, como amigo o como amenaza: Recuerda, clara y lentamente, el agua. /Escucha al pájaro: / ¿canta apenas su miedo o demuestra esperanza?/ (…) No te preocupe el hombre. / Él se basta: / a solas / prepara su cuchillo. La naturaleza como alegoría del ser humano: En el árbol, el pájaro/ canta a solas su miedo/ de estar solo. / Con el trino de un pájaro/ vuelven solos a ser uno. El amor: Aturdidos amantes desangramos/ capaces horas, / días de decir el futuro. / A la sombra de un follaje/ muy tenue, fuimos/ como hormigas hambrientas. Los amantes que hablan de su futuro, la pasión de los cuerpos reflejada en ese verso: hormigas hambrientas. El tiempo: Nos comimos el tiempo, / nos rechina su arena/ entre los dientes.

Una poeta total, que desgrana los versos con precisión, poniendo la palabra exacta y necesaria, sin posibles sinónimos. Quizás este cariño por el lenguaje preciso, acertado, le venga de su profesión como traductora. Profesión que la cubrió de honores en su momento y que es también acto de comunicación, como el poema. No en vano todo es lenguaje. Lo que es curioso es que cuando se la cita como traductora se nombren siempre sus trabajos sobre Bachelard, Proust, Camus… pero casi nunca que fue una de las primeras traductoras de Simone de Beauvoir, como si quisiera camuflarse el acto de rebeldía intelectual de una mujer al traducir a la francesa en el cono sur hispano, tan cargado, pese a todo, de machismo.

Aunque Ida Vitale no se reconoció nunca como adalid del feminismo, sí reivindicó el papel de las mujeres: Bordó, bordó, bordó la tela blanca, / con diminutos puntos de colores, / llenos de la alegría que ella sólo imagina. / La dolorida espalda se deforma, / los ojos ya no ven el horizonte, / sólo el obsesivo dibujo. (…) /Planta y arranca y desgrana, muele, / pica y revuelve, / se le arrebata el rostro, /cubren las manos cicatrices claras (…) / Es un región pronta / para acoger la muerte, / el día exacto, /como a oveja que se perdió en la noche. Su amistad con María Rosa Oliver y María Walsh la situaron, como a tantos intelectuales americanos, en la órbita de la izquierda, de la rebeldía frente al caciquismo, el machismo, los prejuicios y ello la llevó al exilio, que supuso un desgarro brutal en su obra, un recogimiento, una búsqueda más intimista, una denuncia de las traiciones intelectuales. No te amargues el mar, / acompásate con la hora que, / involuntario y cruel, nadie transmuta; / ríete de los antológicos traspiés / del mínimo común nominador, / de todo el trafalgar/ en que un traidor se anega. Una poeta que se sigue reconociendo en la Gloria de Filitis: Nada labró Filitis, pastor egipcio. /Fue pobre. / No intuyó nueva barca (…)/ No imaginó jardines / ni un trazo ni una música, / no dejó nada escrito (…)/ Sólo llevó sus bestias a pacer/ al pie de las colinas / donde Quefrén y Queops, / los execrables reyes, / durante medio siglo / levantaron sus tumbas /sobre hombros de pueblos agotados. / Estos, abominándolos, / no quisieron nombrarlos. /Justicieros decían/ para hablar de esos sitios: / Allí, donde las pirámides de Filitis.

Poco más nos queda por decir. Sólo comentar que el compilador de esta Poesía Reunida de la colección Austral ha respetado la presentación de su obra elegida por Vitale y convierte este volumen en un homenaje a una de las mejores poetas en lengua hispana de los últimos tiempos. Poeta que siempre seguiremos leyendo.