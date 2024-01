Échate un cantecito fue el disco que le permitió dedicarse por entero a la música, pero aún son pocos los que lo consiguen.

Sólo los top como Serrat, Miguel Bosé, Víctor Manuel o Ana Belén. Yo no soy top, pero vivo de la música desde hace muchos años. Desde el Cantecito, que tenía cuarenta años, no he dejado de vivir de la música, de los conciertos. Ese disco fue mi último intento, que fue un título que yo propuse para el documental. Llevaba desde los 25 años intentándolo. Y hacía quince años no lo conseguía. Estaba muy frustrado y este fue mi último intento.

¿Qué circunstancias se produjeron para que sucediera?

Hablé con Santiago Auserón, que es el productor en la sombra, y le dije que si no conseguía hacer algo importante que me permitiera vivir de la música ya lo dejaba. Con esa condición estuvimos dos años de largo trabajo y, al final, yo estaba totalmente seguro de que lo había logrado. Se produjo la intención de intentarlo a muerte, la ayuda de una persona tan clarividente como Auserón y mi propia disposición mental y física para sacar lo mejor de mi mismo.

¿Y no fue un momento de inspiración especial?

No. Simplemente, fue un trabajo de dos años. No me movía hasta ese momento componer canciones que gustaran a la mayoría de la gente. Sólo me había planteado hacer música de una forma muy salvaje. Tenía mucha fe en la inspiración en la improvisación, en lo que surge. Yo entendía el arte como una cosa súbita, pero cuando vi que así no tenía ninguna salida intenté otro camino que era el del análisis, la concentración. Qué hacer para que le guste a la gente de derecha, de izquierda, a los niños, los padres, los abuelos.

¿Y esa ortodoxia a la hora de componer duró mucho tiempo?

Cuando terminé eses disco ya hice otro disco igual, que fue como una secuela, Está muy bien eso del cariño, y ya perdí un poco la perspectiva y me dediqué a bucear en la improvisación. También fue porque rápidamente perdí el apoyo de las compañías de discos, y como no tenía esa exigencia volví a asilvestrarme.

Pero seguía teniendo el apoyo del público.

Porque el público me pedía esas canciones. Pero mis aportaciones después han sido menos significativas, de alguien que no sólo intenta vivir de sus éxitos pasados aunque, afortunadamente, tengo conciertos todos los años y vivo de esto. No me compro cortijos de mil hectáreas como los artistas que nombré antes, pero tengo mi casita en la playa.

¿Por qué se produjo la pérdida de interés de su compañía?

A ellos no les gustaba yo. Tardé dos años en vender 50.000 copias, y aunque para mí era glorioso, Rosario había vendido un millón de discos. Desde el punto de vista del negocio, estaba vendiendo 40 veces menos que los otros. La industria está tomada por fondos de inversión y cuando las financias entra en la industria del arte, el arte pierde arte.

Y se impone el mainstream.

El maimstream es la música que da dinero, pero cada vez es menos y se estrecha más el embudo. Cada vez son menos para entrar en ese círculo. En los años sesenta había 100 grupos de rock buenísimos que triunfaban en todo el mundo. Ahora cada vez menos artistas logran estar en la élite.

Pero usted alcanzó su techo artístico con Veneno del 77

Es el disco que he vendido más, pero que fue repudiado por la compañía de discos CBS porque era demasiado vanguardista. Pero después se convirtió en disco de culto y se vendieron más de 300 mil copias a precio redondo y por eso no gané nada Y fue el disco que más he vendido porque en esa época se vendían discos.

Recuerdo que Rock de Lux lo puso como el disco más importante español de la década.

Sí, pero desgraciadamente ya no existen revistas a nivel internacional. Hace diez años encontrabas diez revistas. Pero la música no es una arte con tanta variedad según la industria. Y para lo que se está vendiendo no hace falta una revista. Con el cine está pasando igual. Al no haber una gran oferta se uniformiza el producto y desaparecen las revista. El mundo va en la dirección de que el dinero es lo que importa, y el arte importa desde el punto de vista de que se puede hacer mucho dinero con él. Lo demás no interesa. Se construyen casas si dan mucho dinero. Y la comida. Es el sistema actual del capitalismo. Yo al sistema global lo comparo con los dinosaurios antes de la extinción, dando los últimos coletazos, devorándose unos a otros. El gran negocio ahora mismo es la guerra, más que nunca. Pero lo interesante ahora mismo es que todavía queda un grupo resistente de personas que aman la música, que cada vez da de comer a menos gente.

¿Cómo define su carrera?

He sido una especie de resistente. He sacado discos maravillosos, con muy poca ayuda y poca producción, discos que me los he pagado yo todo. El último disco que me pagó la compañía de discos fue La familia pollo en 2000. Desde entonces llevo 23 años que los discos que he sacado son todos los he pagado yo de una forma un poco salvaje. Hay unos trabajos extraordinarios. Y una de mis colaboraciones la más relevante ha sido la de G5, el multigrupo que hicimos. Un disco que suena muy mal técnicamente, pues se hizo en tres días, pero había mucha calidad, inspiración, poesía y ritmo. No me gusta hablar de mí mismo. Pero mi obra la defiendo a muerte.

En el documental Un día Lobo López usted defiende el formato de grupo.

Siempre me gustó ese formato porque empecé con Veneno. Pero en el 81 saqué mi primer disco en solitario Seré mecánico por ti, pero siempre utilizando los recursos de grupo.Mi banda es un grupo. He intentado que se sientan así y yo sentirme dentro de ella.

¿Le gusta género de música urbana como el reguetón?

Me gusta todo. En los sesenta la gente solo escuchaba Beatles, Rolling, Cream y Jimi Hendrix. Pero son artistas clásicos. Ahora esta gente del reguetón ninguno va a llegar a clásico porque se basan en cosas extramusicales. Las palabras no será recordadas, pero la música sí porque son ellas la que te elevan sobre las palabras.