Desde que asumió las riendas de la Casa de Colón el pasado 18 de diciembre de 2023, Carmen Gloria Rodríguez sigue su propio camino para llegar al museo americanista en la Línea 17 desde Guanarteme hasta Vegueta. «Todo el mundo sube por la calle del Teatro Guiniguada y entra por la puerta principal del museo», señala. «Pero yo prefiero entrar por la Plaza de San Antonio Abad, detenerme a contemplar la buganvilla, y seguir por la calle Colón hasta la portada de Santa Gadea Mansel, que es la auténtica puerta barroca y una de las más antiguas de la ciudad». Símbolo del nuevo rumbo que la directora quiere trazar en la Casa de Colón para seguir abriendo puertas del pasado al presente.

¿Cómo ha sido este primer mes de transición desde la Cueva Pintada a la Casa de Colón?

Pues reconozco que ha sido una transición algo dura y, al mismo tiempo, muy ilusionante, porque yo nací y vivo en Las Palmas de Gran Canaria. Mucha gente piensa que soy de Gáldar, pero yo soy de esta ciudad: aquí pasé mi infancia, mis abuelos vivían en San Nicolás, así que toda esa ampliación de Primero de Mayo, junto al casco de Vegueta, eran mis lugares de juego de pequeña. Entonces, es una ilusión enorme trabajar en un museo de tu ciudad, con un equipo de personas maravilloso, asumiendo el reto y compromiso de liderar el proyecto de un museo tan importante para Las Palmas de Gran Canaria pero también para la Isla y para el Archipiélago. No es cualquier cosa dirigir este museo, porque es un puesto de mucha relevancia. También quiero destacar que yo tomé la decisión de presentarme a este puesto muy tardíamente, así que todo ha sido muy rápido y, como he llegado en un momento extraño que coincide con distintos turnos de vacaciones del personal, aún no he podido reunirme con el equipo al completo, sino con una parte.

¿Cuál o cuáles serán sus primeras líneas de acción al frente del museo americanista?

En esa primera reunión, ya hice un recorrido de lo que van a ser estos primeros meses en el museo, donde tenemos que partir de la reflexión de qué es lo que queremos que sea la Casa de Colón. Lo primero que le dije a la consejera de Cultura del Cabildo, Guacimara Medina, es que yo soy muy consciente de que este es un momento muy importante para el centro museístico, porque la apertura del MUBEA [Museo de Bellas Artes de Gran Canaria] está muy cerca. Entonces, ahora me toca custodiar la colección de Colón, de la que una parte importante se trasladará al futuro MUBEA, así como una parte de su personal, y me corresponde generar ese nuevo proyecto de lo que será la Casa de Colón en el futuro. Y este es un proyecto que no puede ser mío, sino que tiene que ser nuestro, porque yo tengo 61 años, así que estaré al frente de este museo cuatro o cinco años como máximo. Entonces, si no creamos algo de forma conjunta, desde el equipo técnico y con la complicidad de la política cultural, el día que yo me vaya nadie va a creer en lo que se ha construido.

¿Y cuáles serán los primeros pasos para cimentar ese nuevo proyecto de la casa?

En primer lugar, me gustaría que la casa fuera reduciendo un poco su actividad. ¿A qué me refiero con esto? A tener menos actividades, pero con programas más completos, donde las exposiciones y actividades sean generadas desde dentro de la Casa de Colón y que siempre dialoguen o tengan vinculación con nuestra colección. En esto quiero ser clara: si alguien viene para vender un proyecto fuera de esto, yo, de entrada, le voy a decir que no.

¿No le preocupa romper con ese principio de la Casa de Colón como «la casa de todos» o considera que urge apuntalar y fortalecer la identidad propia del museo?

Sin duda, la Casa de Colón ha sido bastión de dinamismo cultural, de visibilizar y de abrir los brazos para que la cultura de la ciudad tenga espacios en los que manifestarse. Esto tiene muchísimos elementos positivos, pero creo que en este momento tenemos que dedicar mucho tiempo a reflexionar sobre lo que el museo tiene que ser en el futuro y para ello tenemos que optimizar los tiempos y recursos. Yo estoy muy preocupada por cómo consigo generar, en poco tiempo, proyectos y propuestas muy vinculadas a la colección, que tendríamos que dividir, por un lado, en seguir trabajando alrededor de la colección de arte, y por otro lado, en empezar a trabajar en nuevas líneas y discursos generados desde la casa.

¿Cuáles son esas líneas?

Me interesa mucho profundizar en esa expansión atlántica: lo que supone esa primera mundialización y cómo el comercio y las ideas empiezan a moverse por este globo de forma integral. Creo que es relevante ahondar en esa conquista de los imaginarios, el mestizaje, la esclavitud o los cambios geopolíticos, dándole una visión un poco más amplia e incluyendo el papel de Canarias en todo ese mundo. Lo más difícil en la museología siempre es ir aquilatando y cribando los contenidos para adaptarlos al espacio y salas del museo. Ese es el reto.

Precisamente, esta semana, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ordenó que los 17 museos nacionales dependientes del Gobierno de España revisen sus colecciones y adecuen sus programas a un relato que permita «superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado la visión del patrimonio, la historia y el legado artístico». ¿También contempla integrar el discurso descolonial en el relato de la Casa de Colón?

Yo he tenido la fortuna de estar en un proyecto con Andrés Gutiérrez Usillos cuando todavía era conservador del Museo de América [ahora, su director], que dirigió la catedrática de arqueología Lourdes Prados, para visibilizar en los museos los grupos de marginados por la Historia o el papel invisibilizado de las mujeres. Entonces, cuando leí esta noticia, pensé en que hay que empezar a hablar de otro modo de lo que fueron las conquistas. Y eso no quiere decir apuntarse a la «leyenda negra» de la conquista castellana o de las monarquías católicas, sino que ahora nos corresponde -siempre reconociendo en qué momento histórico nos situamos, porque el colmo de un historiador es caer en el anacronismo- contar qué ocurre del otro lado. Ni somos una leyenda negra, ni tampoco podemos olvidar lo que ocurrió con esos millones de personas en los pueblos originarios americanos ocupados, a los que no se nombra salvo a través de estereotipos. Ya es hora de huir de esquemas e ideas preconcebidas para poder trabajar en esa línea de ir incorporando otras miradas. Y eso no significa olvidar la importancia de las conquistas y lo que han supuesto para la historia de la Humanidad, pero hay que mirar más allá.

¿Cómo se cambia este relato desde un museo que además luce el nombre de Colón?

Por supuesto, se hará con rigor y sin caer en maniqueísmos, con investigaciones y aportaciones serias que incorporen esas otras miradas de la mano de especialistas en Historia de América. Si algo he aprendido de todos estos años en Cueva Pintada es que, para sacar adelante un buen proyecto, aunque lleve su tiempo, tienes que contar con las mejores personas en cada uno de los dominios. Y en eso sí creo que puedo decir que he logrado conciliar equipos en los que siempre hemos sabido buscar a la mejor persona para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, yo considero que, cuando hablamos de museos, los contenidos de su colección son la base, pero es igual de importante saber comunicarlos y no dirigirte a un público experto, sino a la población. A veces despreciamos herramientas de comunicación porque parece que son obsoletas, pero una buena maqueta puede ser tan buena y eficaz como un buen audiovisual, por ejemplo. Nuestra obligación es lograr contar nuestra propuesta museológica con recursos muy variados y siempre el mejor para cada caso.

¿Ese afán de incorporar nuevas miradas pasa también por revisar los Coloquios de Historia Canario-Americana?

Me consta que muchas personas en la universidad están preocupadísimas por la continuidad de los coloquios, pero por supuesto que siguen adelante, ¡faltaría más! Con ellos, la casa acoge la investigación científica de primer nivel del mundo atlántico. Ahora bien, después de 50 años, ya toca revisar el formato y renovar las estrategias de comunicación. Tenemos una reunión el próximo febrero y el coloquio sigue adelante, quizás no este año, sino el siguiente, porque tenemos que sentarnos, evaluar, analizar y ver cómo podemos mejorarlo, además de preparar pliegos y otras muchas gestiones. En cuanto a incorporar esas otras miradas, el coloquio ya se estaba planteando desde hace tiempo todas estas cuestiones: ya había una sección dedicada a la mujer desde hace muchos años, que coordinaba María Eugenia Monzón, por ejemplo.

En consonancia con esto último, ¿cómo consolidará la aplicación transversal de la perspectiva de género en el museo?

Esto me parece importantísimo. Creo que en este aspecto tenemos dos tareas fundamentales: la primera es visibilizar el papel de la mujer en todos los compases de la historia, porque claro que ha habido mujeres en todos los períodos desde las conquistas, tanto desarrollando papeles que siempre se han atribuido a los hombres como desempeñando ese trabajo fundamental de cuidados, que debemos seguir poniendo en valor. ¿Acaso era menos importante cuidar a la familia en casa en lo que ellos se iban a conquistar y descubrir? Entonces, tenemos que reivindicar todas esas tareas de cuidados, de educación y de sostenimiento de la agricultura, como el caso de las conocidas como «viudas blancas». Nos toca colocar el papel de la mujer en el lugar que le corresponde. Y luego, también tenemos que velar por que hoy las mujeres participen activamente en todos los programas públicos y educativos que llevemos adelante, y procurar que los programas sean siempre equitativos.

Desde la perspectiva de la comunicación y de los contenidos, ¿cómo puede dialogar un museo historicista con los tiempos actuales y reinventarse como «museo del siglo XXI»?

Creo que lo primero que hay que hacer es ir transformando poco a poco las salas del museo. Por ejemplo, las salas de la planta baja tienen los mismos textos que hace 30 años y no se han renovado. Luego, voy a hacer una valoración de flujos para plantear una única puerta de entrada y salida al museo, porque una casa de dos puertas es una organización compleja. Esto requerirá una mínima intervención arquitectónica y ahí tenemos que aprovechar para darle otro sentido al recorrido, cambiar la ubicación de determinados elementos e introducir otros. Luego, la segunda línea pasa por la compra de obras de arte, porque hay que empezar a adquirir piezas para la futura Casa de Colón, teniendo en cuenta que una parte de la obra se desplazará al MUBEA. Ahora mismo, la política de adquisiciones del Cabildo de Gran Canaria está incrementando los fondos artísticos de una forma exponencial, con una buena política de rellenar los huecos o incrementar la representación de mujeres, pero hay que empezar a introducir esa serie de elementos para la colección de la Casa de Colón. De repente hay que ir a una subasta para adquirir una brújula, cartografías o globos terráqueos, porque faltan elementos para construir.

¿Peleará por conservar determinadas obras de la colección en la Casa de Colón?

El MUBEA no se va a llevar toda la obra, que es del Cabildo de Gran Canaria y es muchísima. Las pinturas de castas o los cuadros de navegación, por ejemplo, contribuyen a crear el discurso de este museo y tienen que quedarse aquí. Luego, por poner otro ejemplo, en Cueva Pintada tenemos muchísimas piezas arqueológicas que van a estar en la Casa de Colón, porque ahí no pueden exhibirse, desde monedas a moldes azucareros únicos.

En ese caso, ¿se plantea romper con la idea de los museos de la Isla como compartimentos estancos y crear sinergias?

¡Esa es la clave! Porque es verdad que el Museo de Bellas Artes es una aspiración de siempre, pero yo creo que hay que ir a por museos donde entren la ciencia y la técnica, porque hablar de la expansión atlántica sin hablar de los avances científicos en el conocimiento del mundo no tiene sentido. Para ello, tenemos que cruzar conocimientos y, sobre todo, romper esos compartimentos estancos entre museos, porque la realidad no está compartimentada. Si queremos hablar del siglo XV y XVI tenemos que romper ese esquema de hablar solo de un lugar o materia, y que el arte entre también en ese debate.

En concreto, ¿cuál será su implicación en el futuro MUBEA?

Ya he ido a una reunión del MUBEA como directora de la Casa de Colón, porque soy responsable de su colección y del personal, además de porque me corresponde estar, seguir su evolución y aportar, sobre todo, en el campo de los programas públicos educativos que se van a desarrollar. Pero el MUBEA no va a ser la prioridad de mi gestión porque ya hay un equipo que lleva tiempo trabajando en ello y porque, además, Colón requiere mucha atención.

Para terminar, en ese futuro contexto de reducción de actividades, ¿qué programas tendrán continuidad en la Casa de Colón, cuáles aparcará y cuáles pondrá en marcha?

Los ciclos de música antigua van a seguir y también voy a mantener algunos recitales musicales, pero con mesura. También mantendremos el cine y la Muestra de Cine Iberoamericano Ibértigo, que está muy vinculada a la línea del museo, y quizás integremos el ciclo Colón Cinema en Ibértigo. También me gustaría crear un ciclo de cine que hable de globalización o de mestizaje. Luego, continuaremos con actividades fijas, como el citado Coloquio de Historia Canario-Americana y el Anuario de Estudios Atlánticos. Por otra parte, quiero mantener Miradas a la colección, pero volviendo a los formatos pequeños en sala, con charlas cortitas e íntimas en formatos de unas 12 o 15 personas alrededor de lo que te transmite un cuadro. Nada de eso de irse al salón de actos para que quepa más gente, porque lo que queda es una conferencia sobre el cuadro con un powerpoint. Y no es lo mismo. También vamos a recuperar el programa Restaura, porque hay una inversión pública enorme en conservación preventiva y restauración, y porque a las personas hay que hablarles de los procesos para que conozcan y entiendan los tiempos de la investigación. Además, quedan preciosas esas exposiciones en que el restaurador cuenta al público cómo descubrió una firma por radiografía, un repinte, un arrepentimiento. Y por último, me gustaría mucho introducir la danza en el museo, como hice en Cueva Pintada, porque en la Casa de Colón no se ha bailado nunca. Y hay que bailar esta arquitectura, estos cuadros. Tenemos que bailar en los museos.