«Nuestros colegas nos dicen que hacemos terrorismo emocional». Las risas entre los cuatro componentes de Kimera llenan su local de ensayo en Miller Bajo, con sus paredes llenas de carteles de conciertos pasados y una pizarra al fondo con la setlist del show que el próximo dos de febrero presentan en el CICCA, un espectáculo musical que busca, como ellos mismos indican, «explorar emociones que a muchos no le agrada sacar a la luz, revolver a la gente en su tristeza, en sus vivencias traumáticas».

La complicidad entre esta banda de músicos integrada por Daniel González (voz y piano), Luis Auyanet (batería), Pablo Roldán (guitarra) y Pablo Saavedra (voz y bajo), se sienta con ellos al sofá, como un integrante más del grupo, mientras relatan sus periplos musicales y vitales, los propios y los ajenos, que se mezclan como sus voces y canciones.

«Lo que tratamos de expresar y de hacer entender a la gente es que hasta un suceso traumático o una experiencia desagradable después te puede hacer sentir bien. Aunque suene un poco contradictorio, la música puede hacer que sientas algo triste como algo nostálgico. Que la tristeza evolucione en nostalgia y después la nostalgia en un sentimiento muy bonito», apunta Saavedra con las sonrisas de sus compañeros arropando y confirmando sus argumentos.

Complementando sus palabras, Auyanet añade: «En un contexto donde casi todos los conciertos que se ven a día de hoy son de entretenimiento, de alegría y de fiesta, nosotros queremos ofrecer algo totalmente diferente, contrario, donde invitamos a la gente a reflexionar, a ponerles un espejo delante y que se encuentren con las propias emociones que ellos llevan dentro y que muchas veces se niegan a experimentar y a sentir».

En esta línea, en el concierto del próximo viernes (cuyas entradas se pueden adquirir aquí), el repertorio estará integrado tanto por temas propios como versiones de bandas como Coldplay. Versiones acústicas que harán entrar al público «en una atmósfera sensible», tal y como la describe González. El espectáculo contará también con la presencia de un invitado especial, el músico canario Javier Auserón -conocido artísticamente como Ant Cosmos-, recientemente ha sido galardonado en los Premios Canarios de la Música, y que se subirá al escenario junto a Kimera para interpretar uno de sus temas más sensibles.

Vivir de la música en Canarias

«¿Os imaginabais haciendo vuestro proyecto musical en Canarias?». La respuesta es automática: un «no» a cuatro voces reverbera en la pequeña sala de ensayo. Después de haberse formado en la Academy of Contemporary Music ubicada en Guildford (Inglaterra), ni Roldán ni González se imaginaban volviendo a su tierra natal para dedicarse de forma profesional a la música. Lo mismo le ocurre a Auyanet, que también salió a buscar suerte en la escena londinense siguiendo la estela de sus dos compañeros pero volvió a España debido a la pandemia.

El caso de Saavedra es algo similar: se fue a Madrid para intentar que su carrera musical terminara de despegar y después a Escocia pero, debido al virus y a motivos familiares, terminó por quedarse en Gran Canaria. «Era como si la vida me estuviera diciendo: quédate», recuerda. Y cuando se quedó, fue cuando sus actuales compañeros de banda también retornaron a la tierra que los vio nacer y surgió la idea de colaborar juntos.

«Parecía imposible lograr vivir de la música estando en Canarias. Es verdad que sigue siendo un sector muy precario y estamos viviendo haciendo muchos apaños y muchos esfuerzos. Pero al fin y al cabo estamos logrando nuestro objetivo y ese es un gran mérito», puntualiza Auyanet.

«Voy a hacer hincapié en que el tema de la precariedad está muy relacionado con el Ayuntamiento y los pagos. Solo en Las Palmas de Gran Canaria no puedes ser músico», agrega Roldán, que varios días a la semana se desplaza a tocar al sur de la Isla.

En esta línea, González recuerda: «Yo llevo esperando desde 2022 a que el Ayuntamiento me pague alrededor de 700 euros por tres conciertos».

Al igual que otros artistas de la escena isleña, las demandas de los chicos de Kimera son claras: hace falta que los pagos lleguen a tiempo, más espacios donde poder dar a conocer su música propia y que se fomente más la cultura que el mero entretenimiento. Así lo resume Auyanet: «No hay salas, no hay realmente una infraestructura para sostener una industria musical o cultural aquí. Y ni siquiera hablamos del aspecto económico, sino de ofrecer las oportunidades. Ya están desapareciendo los pocos sitios que existen. Y se está primando, tanto de las instituciones, como desde la propia sociedad, cosas que entretengan, 'verbeneo', cosas de fiesta. Que está muy bien y tiene que existir, y nosotros mismos somos capaces de hacerlo y lo podemos disfrutar. Pero no hay espacio para lo demás, no se está fomentando ningún tipo de iniciativa al respecto».

Para Roldán el problema también reside ahí: muchas veces ellos mismos tienen que poner el entretenimiento por encima de su proyecto musical personal, lo que hace que dejen de lado sus temas propios y no puedan dar a conocer su marca como artistas.

Cultura de proximidad

Por otro lado, el batería de Kimera también señala el problema del ruido y cómo esta guerra que se está librando entre la calle y los vecinos limita las actividades que se desarrollan en la ciudad, lo que hace que se pierda así lo que él denomina como «cultura de proximidad». «A la gente le gustaría vivir la cultura cerca de donde desarrollan su actividad social. El estar constantemente con denuncias y quejas de vecinos es un problema. Tenemos que entenderlos y respetar el sueño de la gente pero, ¿dónde queda la cultura entonces si nunca se puede hacer ruido en ningún sitio? ¿Qué solución plantearía una institución pública ante ese problema que es general para toda la sociedad?», se pregunta Auyanet.

A pesar de todo, los cuatro integrantes de Kimera se muestran risueños y optimistas. Como consuelo, la música -que siempre esta y estará ahí- y la mejor compañía: se tienen los unos a los otros y con eso, por ahora, les sobra.