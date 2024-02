En cuestiones de Inteligencia Artificial no existe la ética (que de por sí es un espejismo que pervive en el cerebro humano equiparable a la organización de los seres eusociales), lo que existe es el miedo, que hace que el humano empiece a intentar dominar en origen lo que, a través de él mismo, está generándose por una pura ley evolutiva: los cíborgs, la nueva «raza» llamada a superarnos y a dominarnos. En dos textos seminales, Implantable brain chips? Time for debate (1999, Hastings Cent Rep), y en Implantable brain chips: ethical and policy issues (2001, Med Ethics), Ellen M. McGee y C.Q. Maguire, plantearon varios escenarios probables sobre la implantación de chips mentales, para evaluarlos éticamente. 1999 y 2001. Proponía Ellen: «Los informáticos predicen que en los próximos veinte años se diseñarán interfaces neuronales que no sólo aumentarán el rango dinámico de los sentidos, sino que también mejorarán la memoria y permitirán el ciberpensamiento, es decir, la comunicación invisible con los demás». Así ha sido, veinte años después, y aunque de forma todavía muy artesanal, se empiezan a conseguir, con apósitos técnicos no invasivos, dichos logros. Todavía falta mucho, y realmente el camino se ha recorrido más en la fabricación de máquinas que no necesiten ser poseídas por un pensamiento externo.

Proponía Ellen evaluar la ética, la seguridad, el consentimiento informado, la responsabilidad científica y de fabricación, las repercusiones psicológicas de la mejora de la naturaleza humana, o la privacidad: «En la medida en que esta tecnología está cargada de peligrosas implicaciones para el cambio radical de la naturaleza humana, para la invasión de la privacidad y para el control gubernamental de los individuos, debería iniciarse un debate público sobre sus beneficios y sus cargas, y deberían tomarse decisiones políticas sobre si su desarrollo debería prohibirse o regularse». Encargaba directamente el cuidado del futuro del transhumano al mismísimo lobo, al gobierno, a los representantes políticos. «Las predicciones científicas sobre el futuro hablan de una época en la que el hombre se fusionará con las máquinas, y en la que las personas se convertirán en los cíborgs de la ciencia ficción. Los chips informáticos implantables mejorarán la memoria y los sentidos de las personas en general. Hay pocas dudas de que la interconexión del cerebro y los ordenadores es posible. Tres millones de personas viven hoy con implantes artificiales. Los sordos han podido oír sonidos gracias a los implantes cocleares. Para los ciegos, existe la esperanza de desarrollar en el futuro implantes que devuelvan la visión, ya sea con implantes retinianos o implantes corticales. La siguiente visión del futuro se produce cuando estas tecnologías se combinan convirtiendo al ser humano en una máquina multimedia que puede interactuar y compartir experiencias con otros en una enorme red mundial». Uno de los expertos en traspasar estas circunstancias cibertecnológicas a una red de cerebros, es el médico brasileño Miguel Angelo Laporta Nicolelis, investigador en la Universidad Duke, que estudiando sobre prótesis neurales para la rehabilitación de los pacientes que sufren de parálisis corporal, se empleó en ver cómo pueden fusionarse en red varios cerebros a partir de chips intracerebrales con interfaz cerebro-computadora, previamente investigados por Georgopoulos en el movimiento de las extremidades. Los animales pudieron controlar interfaces externas una vez se codificaron los cerebros de las poblaciones de las especies utilizadas. Desde 1968, Nicholas Negroponte predijo ese evento de fusión human-máquina, y la consecuencia es que la fabricación fáctica de una conciencia colectiva, o mente colmena, está más cerca, y no por vías de extraños poderes telepáticos, sino por pura tecnología informática. Discapacitados, humanos mejorados y soldados, son receptores principales de estas tecnologías en red, dice Ellen, y se pregunta: «¿Por qué quieren los científicos esta ciencia?». El chip implantable aumentará la gama de sentidos, mejorará la memoria, permitirá el ciberpensamiento o comunicación invisible con los demás, y permitirá un acceso constante y consistente a la información donde y cuando se necesite. Quien haya utilizado unas gafas de Realidad Virtual como las Quest3 de Meta, podría imaginar lo que sería que esas gafas estuvieran implantadas dentro nuestro en chips intracerebrales. Ellen avisaba de que «El chip cerebral funcionará probablemente como un implante cortical protésico. La corteza visual del usuario recibirá estímulos de un ordenador basados en lo que ve una cámara o en una interfaz artificial de ventana». Y añade que el interés por este tipo de investigación nace de las autoridades, los militares y los futuristas, siendo que estos piensan en la mente expandida (Ray Kurzweil, por ejemplo), una supuesta inmortalidad digital. George J. Annas, especialista en derecho médico en la Universidad de Boston, ha escrito acerca del proyecto de implantar dispositivos de monitorización extraíbles en la base del cerebro de los neonatos de tres grandes hospitales universitarios, los cuales permitirían localizar a todos los implantados en cualquier momento, o programarlos para monitorizar el sonido del ambiente o, efectivamente, implantar mensajes en sus cerebros. Si un gobierno planetario obliga, no a que se vacunen, sino a que se implante a todos los recién nacidos, y los militares disponen de las claves de cada cerebro, el siniestro acabamiento de la libertad individual está servido. Imaginemos un hackeo de cerebros implantados en el que el hacker podría anticipar movimientos y planes, o imaginemos el robo de pensamientos que serán publicados en las redes sociales, o la implantación de voces no deseadas. Por lo pronto, el último acuerdo europeo contra la inteligencia artificial es mal recibido por el sector empresarial, que dice que evita la innovación. El 9 de diciembre de 2023, el Parlamento de la Unión Europea presentó un pacto para la «limitación del uso de sistemas de identificación biométrica por parte de las autoridades», y para la prohibición «de puntuación social y de IA utilizadas para manipular» a los usuarios. No obstante, los informáticos privados han detectado que esa legislación burocratiza y satisface intereses de los gobiernos, y se introduce en la investigación para dirigirla o auditarla, con la amenaza de sanciones de 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios global. La sensación general es que, al igual que se ha hecho con Internet, los gobiernos van a por el control exclusivo de las IA generativas, a dominarlas políticamente. De ahí a ordenar implantes a todos los neonatos futuros va un espacio fáctico casi imperceptible.