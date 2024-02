Han pasado tantas cosas en la política

española y en la mundial en los últimos tiempos, y tan desconcertantes,

que resulta imprescindible echar la vista atrás y analizarlas para tener una buena comprensión del presente. Este libro reúne decenas de artículos publicados desde 2020 en La Nueva España y otros diarios, y es un repaso detallado a la actuación del Gobierno respecto al Estado de derecho, que presta especial atención al conflicto planteado por el independentismo catalán. Los textos no son capítulos de una reflexión a posteriori, distanciada, a modo de informe o balance histórico, sino que fueron redactados según iban sucediendo los hechos, lo que les otorga más valor. En sus párrafos se disecciona y se pone en perspectiva, con meridiana claridad, una manera de hacer política que a los defensores de la democracia liberal no puede producirles menos que una seria preocupación.

El autor, Luis Sánchez Merlo, mantiene una relación privilegiada con la política, que le permite adoptar una visión panorámica al alcance de muy pocos. La vivió entre bambalinas en La Moncloa, a las órdenes de Calvo-Sotelo, un político de fuste, culto, irónico; es un lector que ha sacado gran provecho de los clásicos y de las obras más recientes de la ciencia política, como queda demostrado en las páginas del libro, y es un lúcido observador de la actualidad, que pone el ojo en todo aquello que tiene verdadero interés y detecta las nuevas tendencias de la política, por ejemplo la «apoteosis del acontecimiento», que le merece una jugosa disquisición. Con tal equipaje de experiencia, información e ideas, su escritura va directa al meollo del asunto, capta la cuestión principal y emite un juicio sólidamente fundado.

En sus textos no hay relleno, desperdicio ni barroquismo, todo tiene sustancia y enjundia.

La conclusión que se extrae del libro

es que en el Estado de Derecho en España se ha producido una avería grave y que la mayor responsabilidad es del Gobierno, por no atenerse a su obligación de respetar los principios, las formas y los procedimientos que son propios de ese Estado. Sánchez-Merlo anota el patente desperfecto que ve en cada pieza del entramado institucional y lo achaca a los actos perfectamente alineados del Ejecutivo. De sus columnas puede desprenderse incluso que la inutilidad del Estado de Derecho es la consecuencia de la acción deliberada del Gobierno, con la pretensión de controlar y no ser controlado, inspirada en un monumental malentendido sobre el imperio de la ley en una democracia, aunque sin descartar que no se trate de una confusión, sino de una concepción política

asumida con plena conciencia.

En una de las últimas columnas recogidas en este volumen, Sánchez- Merlo anticipa que la amnistía abrirá un enorme boquete en el Estado de Derecho. Expertos internacionales consultados por un diario catalán han dictaminado que el deterioro que presenta España en este aspecto no es comparable aún al de

Hungría o Polonia. El autor sostiene que en los últimos años hemos acumulado demasiadas anomalías y advierte que la política, fuera de la ley, es desviación de poder o prevaricación.

Considera, no obstante, que España no es un estado fallido, pero piensa que podría llegar a serlo si continúa por este camino. En uno de los artículos se pregunta: «¿Es que a nadie le importa…?». Y en la frase final, en negrita, responde: «¿Cómo no va a haber gente que le importe?». Los artículos de Sánchez- Merlo están animados por un compromiso cívico transparente. Proponen una recuperación del espíritu

de reconciliación y concordia. Durante su lectura son muchas las preguntas que rondan la cabeza del lector. Y Sánchez-Merlo sigue al pie del cañón.