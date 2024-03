Nil’ Araújo realiza una reinterpretación del Génesis en su novela ‘Ravenna’

El escritor brasileño Nil’ Araújo realiza una reinterpretación del Génesis bíblico en clave fantástica con su primer libro Ravenna y el secreto de los dioses (Editorial Autobiografía), donde involucra mitos y creencias, realidades y fantasías, personajes auténticos y ficticios, en una mezcla de conocimientos filosóficos y sociológicos. Para el escritor la obra es un hijo primogénito. «Este es mi primer trabajo publicado, me siento como un padre orgulloso. Y eso significa amor y pasión. Amor y pasión porque es una novela fascinante sobre el origen de la humanidad, una reinterpretación de la Génesis con personajes fantásticos, algunos ya conocidos por el público y otros de mi inspiración».

Para el autor no hay ninguna duda sobre la dimensión casi mística de este trabajo. «Creo que Ravenna ya existía en la imaginación humana de alguna manera porque yo no hice de ella un libro, pero ella me ha convertido a mí en un escritor todos los días». Sin embargo, el escritor subraya que la obra «no es religioso y ni pretende serlo. Pero es una obra que contiene mucha espiritualidad. Creo que la fantasía de este libro no se puede medir porque hay mucha dialéctica y duda sobre el origen de la humanidad».

Dialéctica porque «la realidad crea la fantasía y la fantasía crea la realidad ya que el mundo es el mundo. Por lo tanto, son infinitas las posibilidades e interpretaciones que tenemos de nuestra historia porque no hay nada seguro, todo es cambiante y este proceso trae dudas».

Discusión

El argumento de la obra gira en torno a la discusión sobre tres preguntas de nuestra existencia: ¿Quienes somos? ¿De dónde venimos? ¿A donde vamos? «Esto nos permite buscar nuestro lugar en el mundo y explorar infinitas posibilidades de ser», asegura. «Porque creo que la identidad de un ser es indefinida desde la transmigración del alma hasta la evolución». Nacido en la ciudad de Río de Janeiro, Araújo lleva aproximadamente un año y tres meses viviendo en Las Palmas con una nueva familia.

El libro se ha publicado en España, Argentina y otros países de Latinoamérica y, aunque sea su primer trabajo literario, tiene otro libro para niños listo para publicar y ya está escribiendo la secuela de Ravenna y una biografía sobre Giorgio Zerpa Peluquero.

Entre sus influencias, Araújo sostiene que Monteiro Lobato es un escritor brasileño que influyó en su infancia, pero no tiene un autor concreto que le haya influido para escribir. «Me gusta leer biografías y escuchar historias. Creo que mi mayor influencia es mi encantamiento con el alma humana y la curiosidad por saber más». De cualquier forma, Ravenna y el secreto de los dioses es un libro dedicado a jóvenes, adultos y cualquier persona que se identifique con el tema tratado.

«Creo que hay un gran público místico, agnósticos espirituales, pensadores e historiadores interesados en los misterios que investigan la existencia humana».

La protagonista que titula a la novela es una diosa-madre que se despoja de su realeza y atraviesa las líneas del tiempo en un viaje de lucha contra los poderes del dragón. En este contexto, experimenta, a través de la transmigración del alma, las más diversas experiencias en el mundo de los mortales e inmortales.

Su poder ida vida a otros personajes de la obra. Una de ellas es Lilith que experimenta el primer ser humano intersexual. Otro Larsa, la guerrera cazadora de dragones que se entrega al amor arrollador de Uriel. Y en tercer lugar, aparece Helena, la respetada científica que se dedica a la investigación para encontrar una cura para los enfermos de cáncer.

Al margen de su carrera novelística, Nil’ Araújo trabaja como pedagogo en una labor consiste en alfabetización de jóvenes, adultos y niños, en varios tipos de pedagogía empresarial y pedagogía cultural en la construcción de proyectos político-pedagógicos. También realiza una labor de productor teatral, concretamente como director de proyectos de la Compañía Suran Produções Artísticas, con sede en Río de Janeiro. «Mi trabajo consiste en preparar y dirigir proyectos teatrales, ferias del libro, proyectos audiovisuales y de medios», recuerda. Sin embargo, su idea de dedicarse a la escritura siempre estuvo patente. «Siempre me ha apasionado escribir y soñaba con escribir un libro pero no sabía de qué se trataba», recuerda. «En 2020 viví en Alicante, estábamos al principio de la gran pandemia», rememora. «Estaba todo cerrado, comercios, aeropuerto, cines y teatro. Entonces, en la ociosidad de esos días, me di cuenta de que era hora de escribir», añade. «Primero surgió el título del libro y a partir de ahí surgieron las historias que encajan como un rompecabezas».