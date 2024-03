Fátima Suleimán: «El ciclo de cine busca dar a conocer la ocupación desde la mirada crítica»

¿Cómo se forma la Comunidad Palestina en Canarias?

La Comunidad Palestina en Canarias es la más antigua de Europa. La constituyeron los palestinos que llegaron a las islas en los años 30 del siglo pasado incluso antes y sus descendientes. Se constituyó en 1985.

¿Qué objetivos han logrado desde la fundación de dicha comunidad?

Unir a la población palestina fuera de su tierra para conservar su cultura, tradiciones y reivindicar su identidad, ante la limpieza étnica y persecución sufridos por la ocupación. También se funda con la finalidad de visibilizar la causa con la realización de numerosas exposiciones de pintura y grabados de arte palestino, gastronomía, charlas de expertos en política internacional, manifestaciones, performances, entrevistas en radio y televisión..., actos en general destinados a reivindicar la lucha palestina.

Hace unos días se creó una cadena humana solidaria para la sociedad Palestina en la Avenida Marítima de la capital grancanaria. En las pancartas podían leerse mensajes de apoyo para los palestinos.

Despertar las conciencias de los gobiernos de un mundo insensible y deshumanizado ante el genocidio en Gaza, es una prioridad para nosotros. Pedimos un alto al fuego inmediato, el cese de la venta de armas a Israel, la entrada de la ayuda humanitaria y por supuesto el reconocimiento del Estado Palestino con pleno derecho y control de sus fronteras.

¿Cuál es el mensaje que considera más importarte con el que deberían quedarse los ciudadanos canarios y la sociedad española en general?

Estamos contemplando una masacre televisada, gracias a los valientes periodistas palestinos que se juegan la vida y a los que se intentan eliminar incluso con ataques desde drones como vimos recientemente. Israel no quiere testigos de la limpieza étnica que se lleva a cabo en Gaza y Cisjordania desde hace ya 76 años. Las imágenes que nos llegan no solo provienen de los periodistas palestinos, sino de muchos gazatíes (niños incluidos) que graban con sus móviles los ataques a campamentos de refugiados, hospitales, guarderías, iglesias, mezquitas y viviendas de civiles. Un auténtico genocidio en el que se usa como arma de guerra la hambruna y la falta de suministros de agua, luz y combustible.Esto no empezó el 7 de octubre, Palestina lleva sangrando casi 76 años. El año 2023 se ha declarado como el más mortífero para los palestinos desde la ocupación, de hecho, los palestinos estaban denunciando que estaban viviendo una segunda Nakba por el continuo robo de tierras y casas, con desplazamientos forzosos y todo acentuado por el gobierno más ultraderechista y supremacista habido en Israel, que cuenta en sus filas con ministros colonos. Tristemente, todo esto ha sido silenciado por la prensa internacional una vez más.

¿Cómo considera que puede ayudar el cine a la sociedad?

El cine es un medio de acercamiento entre culturas, nos acerca a lo desconocido, nos permite viajar por un momento a cualquier recóndito lugar, tomar conciencia de situaciones que se pueden estar dando y de la que no tendríamos información alguna, de no ser por este maravilloso arte. Nos ayuda pues, a ser conscientes de muchas injusticias sociales, a posicionarnos desde nuestra butaca de espectador, para acabar contribuyendo a una lucha que permita hacer de nuestra sociedad, un mundo más justo.