La compañía La Intempesta pone voz a cinco grandes mujeres silenciadas en la historia a través de la obra Donde no habita el olvido. El montaje, que se representa en el teatro Cuyás los días 8 y 9 de marzo, a las 19.30 horas, aborda el relato de Las Sinsombrero, unas intelectuales emparentadas con la Generación del 27 cuyo talento en el ámbito del arte, la escritura, la política o el feminismo, ha quedado sepultado injustamente en la historia social y cultural del país.

Con texto y dirección de Romina R. Medina, los espectadores descubrirán a la poeta, novelista, cantante y actriz grancanaria Josefina de la Torreque interpreta Ruth Sánchez; a la pintora vanguardista Ángeles Santos que defiende la actriz Alicia Ramos; a la poeta, activista anarco-sindicalista, feminista y cofundadora de la revista Mujeres libres Lucía Sánchez Saornil a quien da vida María de Vigo; a la escultora e ilustradora Margarita Gil Roësset cuya interpretación recae en Niria Rodríguez, y a la pintora e icono del movimiento Maruja Mallo que se cobró la sonada performance en la Puerta del Sol que dio nombre a esta generación de mujeres, y que también afronta María de Vigo.

A estas cinco mujeres, a las que se irán sumando otras voces en la obra, hay que añadir la figura de maestro-maestra de ceremonias que interpreta la propia directora, un personaje que evoca a Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez o Rafael Alberti, entre otros.

Residencia

Donde no habita el olvido es el segundo de los cinco títulos que conforman la oferta pedagógica Teatrae de la presente temporada, que llega tras completar una residencia artística en este mismo espacio escénico, y que será representada ante 2.070 escolares de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional y centros de adultos desde ayer y hasta el jueves. El espectáculo también se inserta en la programación Marzo Mujer que trae a la actualidad a un grupo de mujeres a las que enterró el olvido. Para la dramaturga, directora y actriz Romina R. Medina el proyecto sobre Las Sinsombrero «empezó hace años en una conferencia en Madrid en la que me di cuenta de que no conocía a estas mujeres y decidí crear esta obra con un trabajo de documentación y también crear la historia para las aulas y poder representarla en un teatro».

En su opinión, con este montaje que se estrena en el Teatro Cuyás, «se trata también de trascender, que estas mujeres sean reconocidas y que ocupen el lugar en la historia que les pertenece, y de cerrar un ciclo, que es algo que nos compete a todas y todos, que es recuperar nuestra historia». Medina hizo estas declaraciones en una presentación en la que estuvo acompañada de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, y del director artístico del Cuyás, Gonzalo Ubani. El montaje, con el que la compañía comienza su andadura, aparece dividido en cinco «momentos ficcionados» que se corresponde con las historias de cada una de estas mujeres y que el maestro de ceremonias hará de elemento cohesionador.

«Ella es la consciencia de las cinco mujeres que no puede nacer hasta el final de la obra que ha conocido a sus referentes», señala Medina. Así el público conocerá directamente cómo era Ángeles Santos, una de las pintoras vanguardistas más reconocida de su tiempo, que con tan sólo 17 años creó dos de los cuadros que cambiaron el panorama pictórico español, La Tertulia y El Mundo. Descubrirá a una polifacética Josefina de la Torre, poeta, actriz, soprano, novelista, guionista, dobladora oficial de Marlene Dietrich en la Paramount francesa y creadora de su propia compañía de teatro, que viaja hacia atrás en el tiempo para encontrarse con su pseudónimo, Laura de Cominges, y que no concibe cómo las mujeres, que tanto consiguieron en la República, pueden perderlo todo.

Y también a Lucía Sánchez Saornil, una de las pocas mujeres representantes del movimiento ultraísta en España, un claro ejemplo de la lucha antifascista hasta sus últimas consecuencias, y que vivió su lesbianismo abiertamente en la época y escribió sensualmente a mujeres bajo el pseudónimo de Luciano de San-Saor.

Y a la niña prodigio Marga Gil Roësset, que tan solo con 15 años ya había ilustrado los dos libro publicados por su hermana Consuelo, y que con 16 ya esculpía granito, algo impensable para muchos hombres de su época. Sus dibujos originales inspiraron a Antoine de Saint-Exupéry, que calcó su estilo en El principito.

O a la pintora Maruja Mallo, el gran referente de la pintura española del siglo XX, cuyos cuadros compraron Breton, Almodóvar o Madonna. Compañera de Dalí, Lorca y Buñuel, Mallo protagonizó las performances más sonadas de la Generación del 27, como aquella de quitarse el sombrero en la Puerta del Sol que dio nombre a toda esta generación de mujeres. El montaje incluye música, baile y elementos audiovisuales. Y es Lorca quien las recupera a través de su teatro bajo la arena salido de su obra El público.