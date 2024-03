El 10º Monopol Music Festival importa el neofolk coruñés de Carlos Ares

El artista emergente Carlos Ares pone a prueba el directo de su álbum de debut Peregrino en las tablas del Espacio Miller con motivo de la décima edición del Monopol Music Festival (MMF). Su estilo folk-pop con ecos acústicos, que desborda lo alternativo y apunta a consolidarse musicalmente en la escena nacional, aterriza en Las Palmas de Gran Canaria a lomos de esta cita musical y cinematográfica, que cumple una década este 2024 animando la escena cultural capitalina.

Junto a Carlos Ares, Oddliquor, The Crab Apples, el artista canario Fajardo, US, Ale Acosta DJ Set y el cantante tinerfeño Svarez, que esta semana estrenaba su segundo EP, factor+50, conforman el cartel de esta nueva edición del MMF, que se celebrará entre el 3 y el 7 de abril con la colaboración de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria e ICDC Cultural.

El MMF, que se convirtió en el primer festival que fusiona conciertos en directo de bandas y artistas de la escena alternativa con la proyección de cine documental musical de actualidad, cumple diez ediciones erigiéndose, actualmente, el único festival de esta categoría en el Archipiélago.

Por su escenario han pasado figuras como León Benavente, Niño de Elche, El Guincho, Rufus T. Firefly, Julieta Venegas, Nacho Vegas, Israel Fernández, Carlos Sadness, Zahara, Bejo, María Arnal & Marcel Bagés, Delafé o Alizzz, entre más de 60 artistas de alto nivel.

‘Listening party’

Esta nueva edición arranca el miércoles 3 de abril con una inédita listening party, ronda de preguntas y respuestas incluida, en Lambada Records Bar, con un artista canario aún por desvelar. Una iniciativa que «pretende dignificar y ritualizar de nuevo el escuchar música en un entorno social, acercando al artista y su proceso creativo a su público».

Continua el MMF 2024 el jueves 4 de abril en el Cine del Museo Elder, con las proyecciones de Esta Ambición Desmedida de C. Tangana y dos capítulos del documental Norte, Sur, Este y Oeste, del canario Adrián León Arocha. El viernes 5 de abril, la música de Svarez, The Crab Apples y US resonará en el Castillo de Mata en un evento muy especial creado con la colaboración de Lambada Records, que trascenderá lo meramente musical.

El cantante y productor Oddliquor. | | LP/DLP / LP/DLP

Y para cerrar la edición, Fajardo, Carlos Ares, Oddliquor y Ale Acosta DJ Set pondrán el colofón final en el Espacio Miller el sábado 6 de abril. Las entradas se encuentran ya a la venta en la web monopolmusicfestival.com, con la colaboración de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria e Icdc Cultural.

Pocos artistas canarios solo con la ayuda de su voz y una guitarra logran emocionar a quienes lo ven en vivo como Fajardo. Un terremoto emocional que sale siempre triunfante, unas composiciones siempre desafiando toda creatividad pero a la vez llegando al corazón del más despistado del lugar.

Artistas

En cuanto a los perfiles de algunas bandas, The Crab Apples es una banda de Barcelona formada por Carla Gimeno (voz), Laia Alsina (guitarra eléctrica) y Laia Martí (bajo). En 2014 editaron su disco debut, Right Here, que fue seguido por el EP, Hello Stranger y una gira que les llevó a tocar junto a grandes bandas como The Beach Boys, Nada Surf, Sidonie y L.A.

La banda The Crab Apples. | | LP/DLP / LP/DLP

En Canarias destaca sobremanera la aparición de Svarez, que mezcla rap y soul de un modo muy original, con sus toques dancehall, reggaeton y trap. La quinta de Dawaira, Bejo, Highkili, Cruz Cafuné, Quevedo y Abhir será recordada en la historia de nuestra música, y Svarez es querido y admirado por todos ellos.

El compositor conejero Alejandro Acosta Morales es un productor, miembro fundador de Mojo Project y del proyecto Fuel Fandango, junto con Cristina Manjón, Nita. En su currículum consta como productor de artistas como Enrique Morente, Buika, Muchachito, Juancho Marqués, Chambao, Rayden y ha compuesto bandas sonoras para series como Arde Madrid y Toy Boy.