Juan Carlos Fresnadillo: «Nacer en una isla como Tenerife me dio un carácter chispeante como director»

Este cuento épico que narra Damsel y las historias de fantasía en general parece que son una predilección para usted cuando prepara nuevos proyectos audiovisuales.

Sí, siempre he sido muy escapista y evasivo. Mi gusto por la fantasía tiene que ver con algo que se instala en mi interior desde la infancia. Yo creo que el hecho de nacer en una isla te genera, de por sí, un carácter muy chispeante. Te imaginas mundos más allá del muro azul, ese mar tan presente en nuestra geografía. La imaginación vuela más allá y nos imaginamos personajes e historias que están más allá de esos límites. Ser isleño te encauza y te genera una sensibilidad especial que puede estar cercana a la fantasía. Como creador, siempre he sentido una especial predilección por escenarios de ese calibre aunque siempre me preocupo en colocar algo tremendamente humano en el relato. De hecho, creo que ya podemos hablar de una constante, que es el drama familiar. Tengo la impresión de que hago una revisión de mi propia vida y me siento influenciado por la familia singular que tuve. Coloco esos personajes de mi vida en situaciones extraordinarias, que modulan y cambian las relaciones familiares. Hay algo del crecimiento personal que me interesa reflejar, aunque sea en mundos imaginados.

En el caso de Damsel, además de la familia, cobra mucha importancia la figura femenina, que es la auténtica protagonista de la película.

Sí, la mujer se empodera en esta película. Era algo que me parecía interesante reflejar en esta revisión de los cuentos clásicos: modernizar la historia a través de la introducción de una heroína, de una mujer que se convierte en guerrera y luchadora, y que lo hace desde un lugar solitario y sin la ayuda de nadie. Es una forma contundente de dirigirme a las nuevas generaciones porque muestra de forma directa y sincera lo que pasa en nuestro mundo a día de hoy. Contemporizar relatos clásicos me parece un ejercicio sano que demuestra una frescura en los creadores que me interesa.

¿Por qué decide apostar por Millie Bobby Brown como la protagonista de esta historia?

No hubo duda porque desde el primer minuto todos tuvimos claro que la única posible candidata debía ser ella. Necesitábamos una mujer joven que hubiese experimentado el mismo proceso de transformación que vive el personaje de Elodie en pantalla y que pudiera llegar a conocer de primera mano su crecimiento. Todos hemos visto el desarrollo de Millie a través de las series que ha hecho y eso la convierte en alguien cercano. Ella aceptó también este personaje como una forma de demostrar que ya es capaz de hacer papeles con mucho peso. No olvidemos que lleva el peso de la película durante más de la mitad de la cinta, sin estar en conexión con nadie, luchando contra una figura mitológica que no es humana. Yo creo que es un tour de force del que ha salido muy bien parada y demuestra que va a estar en la industria durante mucho tiempo.

El desarrollo de esta película le ha llevado cinco años, en los que además vivió la pandemia. ¿Será un proyecto que recuerde por encima de otros?

A pesar de lo horrible que fue, para mí la pandemia fue una bendición porque me permitió darle un tiempo a fases del proyecto que de otra forma hubiera sido mucho más corto. En ese sentido lo disfruté. Mi mente estaba muy ocupada en preparar la película y eso me mantuvo más animado, a pesar del horror de la situación. Creo que soy un hombre de quinquenios, cada cinco años saco algo, parece que es mi proceso de gestación, que necesito ese tiempo. Además, nací un 5 de diciembre; algo tendrá el número 5.

Dan Mazeau es el guionista y creador de esta historia. ¿Como ha sido su relación con él para poder centrar el relato aún más en la relación familiar?

Creo que ha sido una relación constructiva y productiva. Ya en el guion original estaban las bases del relato un poco irreverente hacia los cuentos clásicos. El aspecto más familiar sí que propuse amplificarlo y generar relaciones dentro de la historia que fueran más notorias. En ese foco familiar se generan unas relaciones dramáticas muy interesantes para desarrollar los personajes. Hay algo de trágico porque luchan contra su destino y la que tiene la capacidad de poder adaptarse a un nuevo sino en su vida es Elodie, esta princesa guerrera.

La película ha sido rodada en Portugal. ¿Por qué eligieron precisamente ese país?

Rodamos todos los exteriores en Portugal y todos los interiores, las cuevas, en Londres. Por un momento pensamos en rodar en cuevas naturales pero se desechó la idea porque era inviable por cuestiones de seguridad. Reprodujimos las cuevas en decorados interiores siguiendo referencias de lugares que ya existen en nuestro querido y divino planeta. Elegimos Portugal porque me parecía que tenía algo de por sí muy bello, también melancólico, que te cautiva e hipnotiza. Esa era una parte del concepto del reino de Aurea. Hay cosas del gótico tardío de Portugal que nos parecían muy oportunas para la película. Los monasterios y castillos en los que rodamos son de estilo manuelino, que refleja muy bien el esplendor de un reino y lo hace da forma muy cercana a la fantasía. Todo esto nos llevó a la decisión de llevar la producción a Portugal.

Este es su primer trabajo para Netflix. ¿Qué opinión tiene de las plataformas de contenido audiovisual?

Ha sido un proceso muy creativo y colaborativo y he podido integrar la visión que me parecía adecuada. Yo me crié en una sala de cine y lo echo de menos pero, como creador, soy consciente de que poder llegar a millones de personas de todo el mundo en el día del estreno es algo muy satisfactorio. Quiero que mis películas se vean y el público disfrute y se emocione con ellas y Netflix me da ahora la oportunidad de que eso ocurra de forma masiva. Es emocionante. Así que me adapto a los tiempos con optimismo. Sigo yendo al cine lo más que puedo porque creo que la experiencia inmersiva que te da una sala de cine no te lo da nada más.