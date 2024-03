Nia: «Temía lanzar salsa clásica porque no suena en las radios»

La ganadora de ‘OT 2020’, la canaria Nia, celebra el lanzamiento de su primer disco, ‘PaloSanto’, un canto a sus orígenes isleños y que tiene la salsa como protagonista. Desea que el público «se divierta con los temas y le de una oportunidad a la salsa porque he hecho esto con mucho amor»

¿Cómo definiría el trabajo discográfico que está presentando estos días, PaloSanto?

Ha sido un proceso sanador, sobre todo. Esta es mi carta de presentación, con la que he podido decirle a la gente lo que soy, lo que me gusta hacer y que lo que me llena es la música.

El palo santo se emplea en rituales para lograr energía positivas. ¿Se considera usted una persona supersticiosa?

No mucho, aunque a raíz de la grabación de PaloSanto sí creo que lo soy un poco más. Ahora me enfoco mucho en las cosas y creo que cuando algo está para una, termina saliendo adelante. Antes no era así. Pero no lo he lanzado con ninguna pretensión en ese sentido. Con este disco quería hablar de las cosas que me han ido pasando y darle un sentido a todo eso.

Para grabar este disco ha trabajado con productores de Miami. ¿Por qué se ha decidido irse tan lejos?

Decidí trabajar con Alean Imbert porque se dedica a los temas de salsa, que es un estilo que en Miami está disfrutando de un gran éxito y que a mí me gusta mucho. Es un género que se escucha en esa zona porque viven muchos latinos. Si yo me dedicara al flamenco, no me iría a Corea para grabar un disco, pero como me dedico a la música latina, he decidido unirme con los latinos y con gente que entiende de ello, porque lo que yo quiero es hacerlo lo mejor posible.

Desde antes de que comenzara su carrera artística, vive en la Península, pero ahora está teniendo un gran éxito también en Canarias. ¿Cómo lleva lo de tener que viajar tanto?

Ya llevo once años viviendo en Madrid y ya me he acostumbrado a esa vida. Pero es verdad que me está saliendo mucho trabajo en Canarias, a donde además voy a ver a mi familia siempre que puedo. Sigo empadronada en Canarias y nadie me va a sacar de allí. La suerte que tengo es que me está saliendo mucho trabajo en las Islas por lo que no me da tiempo de echar de menos mi tierra y, desde que la echo de menos, cojo un vuelo.

Desde que pasara por la Academia de Operación Triunfo ha desarrollado mucho su faceta como compositora. ¿Se siente más cómoda cantando lo que usted misma escribe?

Creo que este es un tema delicado. Hay gente que no compone y, aún así, interpreta las canciones de una manera brutal porque siente la letra de verdad. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar para cantar bien un tema, hay que conectar con la letra. En el caso de PaloSanto, he querido encargarme de la composición de mis canciones porque son cosas que me han pasado a mí. Tenía un concepto muy claro de lo que quería contar en este disco y que alguien intente hacer algo para mí sin que lo haya vivido me parece raro. De hecho, la única canción que tengo en el disco que no he compuesto, pero de la que no quise cambiar ni una coma, es Me sientas bien, junto a María Peláe, porque cuando la escuché pensé que, aunque era su historia de amor, me encantaba. Me siento orgullosa y a la vez identificada porque también he vivido una historia de amor muy bonita y creía que esa canción debía estar presente. Pero creo que como uno mismo, nadie sabe contar su propia historia.

Precisamente, además de la colaboración con María Peláe, también ha cantado con muchos otros artistas, como Antonio Carmona o Nathy Peluso. ¿Le gusta atreverse con cualquier cosa?

Yo creo que se puede hacer de todo, y hacer colaboraciones enriquece mucho la música. Para mí esto es aportar a la industria. No hay que cerrarse en banda, yo voy escuchando y, si congenio con un compañero y la música que hace casa con lo que yo hago o me gusta, intento que salga adelante.

¿Con qué artista le gustaría realizar una colaboración?

Me encantaría hacer algún tema con St. Pedro porque creo que tenemos proyectos muy afines. La gente ya sabe también, porque siempre lo nombro cuando me preguntan, que me gustaría colaborar con Marc Anthony. Dentro de poco voy a ir a Miami y voy a tratar de acercarme a mucha gente porque hay un mundo por descubrir allí .

A raíz del lanzamiento de PaloSanto, dijo que le daba miedo la respuesta del público por la música que hace. ¿Aún siente ese temor?

Me daba miedo porque hago música latina con un punto más clásico y temía que la gente no lo escuchara porque es un género que no suena en las radios comerciales. Me daba miedo que el disco no llegara ni conectara con la gente. Pero al final es la música que se escucha en Canarias, es la que yo escuchaba de pequeña, y creo que eso es lo importante. Es algo honesto y de verdad y el público lo ha recibido muy bien. Todos los comentarios han sido muy buenos.

Precisamente ahora que dice que va a viajar a Miami, ¿le legan también opiniones sobre su disco desde el otro lado del Atlántico?

Tengo mucho público latinoamericano y me hablan por redes sociales. Me parece muy guay que eso sea posible y me encantaría poder ir a Latinoamérica a hacer conciertos y ver realmente si la gente me escucha allí. Tengo mucha curiosidad.

¿Cuáles son los próximos conciertos que tiene programados para Canarias?

El 16 de marzo estaré en Los Cristianos con toda la banda. También estaré en Lanzarote y en el GranCa Fest, en julio, y eso me tiene muy contenta.