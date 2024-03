El ‘retrofuturismo’ a ritmo de funky arrasa en el Sonora con Nala Rami

Alan Imar -conocido artísticamente como Nala Rami- llega al bar Tiramisú de la plaza del Pilar con aire calmado y sonriente. Está de enhorabuena -y la noche anterior de celebración- gracias a las alegrías que le ha dado la XI edición del Festival Sonora, cuya final se celebró los pasados 15 y 16 de marzo sobre el escenario del Edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria. Esta era la primera vez que el músico -saxofonista de formación que hizo el grado superior en el Liceu de Barcelona- se presentaba a este concurso para bandas y artistas emergentes del Archipiélago. La ganadora del año pasado, la saxofonista Alba Gil Aceytuno, fue la que le hizo plantearse la posibilidad de que quizá podría ser interesante presentar sus trabajos al Sonora. Con este objetivo en mente, llegó otro: el de cumplir su sueño de montar una banda. Así fue como, poco a poco, fue reuniendo a los músicos que el sábado por la noche lo acompañaron sobre el escenario: el batería Kilian Barrera, el guitarrista Leonardo Segovia, el trombonista Idris Billiet, la cantante Marta Holly, el pianista Luis Sánchez y el bajista Carlos Artiles.

Después de 18 años en Barcelona, el contexto del Sonora junto al del propio Archipiélago, han sido la clave para que Rami por fin pudiera culminar este sueño: «Aquí todo es más comunitario», dice refiriéndose a la idiosincrasia de las Islas, donde siente que es más fácil juntar a las personas, que la gente «piensa más en los demás».

Ante la pregunta de que va a hacer con el premio -un cheque de 5.000 euros que fue entregado por el concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana- el músico lo tiene claro: «Quiero alquilar una casa en el campo unos días, subir con equipos de audio y vídeo y hacer vídeos de canciones nuevas en directo», relata. «Mi música para mí es un juego que me tomo muy en serio», puntualiza el artista, que define a sus letras con el adjetivo «petardas» y con un punto de «tragicomedia» y la estética musical y visual de su proyecto como «nostálgica» y «futurista». «Es retrofuturismo», dice entre risas, «funk del futuro pero con un punto nostálgico». Aun así, aclara que se encuentra ahora mismo en un proceso de transformación: «Los temas nuevos están pensados para un formato banda. Antes estaba más presente el neón, la ciudad..., y ahora busco más un rollo funk, latino, con infuencias de la salsa, la timba o la música brasileña. Es lo que me inspira el estar aquí. Canarias me lleva, como decía antes, a un sentimiento más comunitario», explica Rami.

Tres 'Pasaportes Sonora'

Además de obtener la cuantía económica, Nala Rami y su banda se llevaron también tres «Pasaportes Sonora», es decir, la posibilidad de actuar en Sonidos Líquidos, el Phe Festival y el Festival Boreal. Con respecto al segundo premio, debido a la calidad de las propuestas finalistas, el jurado del Sonora otorgó por primera vez en su historia un segundo premio para dos bandas: los grancanarios Pink Flamingos & The Cherry Lovers, y los tinerfeños Bad Bone Stompers, que recibieron el premio de manos de Dania Dévora, presidenta del jurado de Sonora 2024.

El jurado de la final de esta edición de Sonora, presidido por Dévora, estuvo formado también por la jefa de la sección de Gente y Culturas de este periódico, Nora Navarro, la periodista cultural Laura Ramírez, la gestora cultural Montse González, el músico y productor Saot ST, el crítico musical Adrián Gómez, el director de la revista especializada Ruta 66, Jorge Ortega, y los directores de los cuatro festivales canarios que participan en el Pasaporte Sonora, Neftalí Acosta (Sonidos Líquidos), Ivan Hall (Phe Festival), Alejandro Padrón (Herofest) y Javier Jiménez (Festival Boreal).

El cuarto «Pasaporte Sonora» fue para el dúo tinerfeño Dyatlov, que los llevará a los escenarios del festival Herofest de El Hierro. Entre las otras propuestas finalistas, elegidas entre un total de 137 participantes, también estuvieron los nombres de Alizulh, El Marido Ideal, Hey Chabón, Muyaio, Paula Espinosa y Virya Cruz. Además, como colofón a este encuentro musical, el festival contó con la actuación de Niños Mutantes, banda que está de gira de despedida de los escenarios tras 30 años de éxitos.

El Festival Sonora es un evento con varias acciones culturales a lo largo del año que visibiliza el talento musical de las islas y contribuye a la proyección de bandas y artistas emergentes de toda Canarias, producido por Salán Producciones con el patrocinio del Área de Cultura y la colaboración de la Concejalía de Juventud de Las Palmas de Gran Canaria.