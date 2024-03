City Dock Band, primera confirmación del Maspalomas Soul Festival 2024

La formación grancanaria City Dock Band, para muchos los embajadores del soul en Canarias, se erige en la primera confirmación de la octava edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, al que regresan después de cinco años con un proyecto bajo encargo. Así lo ha revelado la organización de esta gran cita con el soul, se celebrará el fin de semana que va del 19 al 21 de julio, a pie de playa, en San Agustín, en el sur de Gran Canaria, convirtiendo la arena dorada en un escenario que ya se conoce como la playa del alma.

Tras su paso por Maspalomas Costa Canaria Soul Festival en 2018, En palabras de Dania Dévora, directora artística y ejecutiva del festival, «es un placer volver a contar con City Dock Band después de cinco años. En una tierra donde el género soul no es endémico, tener artistas de este calibre que sirvan de embajadores de este tipo de música es todo un lujo».

Así, la banda será la encargada de abrir los conciertos de esta octava edición del único festival consagrado al soul en España, con un sentido homenaje a tres grandes divas del soul, como son Aretha Franklin, Tina Turner y Nina Simone.

De Aretha Franklin interpretarán himnos como Respect, el tema que convirtió en éxito en 1967, o Natural Woman que alcanzó el número 8 en el Billboard Hot 100.

Por su parte, de Tina Turner serán temas como River Deep Mountain High o Proud Mary, con la que obtuvo su primer gran éxito, siendo un punto de inflexión en su carrera. Y Nina Simone, denominada la sacerdotisa del soul, será recordada con varios temas, como My Baby Just Cares For Me, canción publicada en 1958, aunque se hizo famosa cuando sonó en un anuncio de perfumes 30 años después. O To Love somebody del álbum publicado con el mismo nombre en 1968.

City Dock Band

City Dock Band es una formación de música soul, funky, y rhythm and blues, compuesta por tres cantantes femeninas, piano, órgano, guitarra, bajo eléctrico, batería, y sección de vientos. Banda caracterizada por su simiente en la música negra, exquisito gusto por la selección de temas y un carácter internacional con el que siempre sorprende.

Repasan en sus actuaciones temas clásicos del género llevados a la fama por grandes figuras como Arheta Franklin, Donna Summer, Tina Turner, Ray Charles, Otis Redding o Stevie Wonder. Respect, The Best, I’m Every Woman o I Feel Good, forman parte de su repertorio.